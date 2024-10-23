معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية مع تراجع البنزين جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 216 ألف برميل.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين هبطت بأكثر من مليوني برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.5 مليون برميل.
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وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 2.35% أو 1.75 دولار عند 76.04 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر – تنتهي صلاحية العقد اليوم- 2.2% أو 1.53 دولار عند 72.09 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809740
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