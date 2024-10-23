معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية مع تراجع البنزين جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 216 ألف برميل.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين هبطت بأكثر من مليوني برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، فيما انخفض مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.5 مليون برميل.

موضوعات“المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية “دويتشه بنك” يعود للربحية في الربع الثالث بعد تسوية قضائية سهم“طوكيو مترو” يقفز 45% بأول جلسات تداوله

وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 2.35% أو 1.75 دولار عند 76.04 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر – تنتهي صلاحية العقد اليوم- 2.2% أو 1.53 دولار عند 72.09 دولار للبرميل.

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