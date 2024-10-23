وزير المالية: الاقتصادات الإفريقية“مثقلة” بمستويات مرتفعة من الديون جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الاقتصادات الإفريقية“مثقلة” بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

وأضاف كجوك، خلال لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي مافيس أوسو جيامفي، اليوم الأربعاء، أن“تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة.

موضوعاتالذهب يواصل تحقيق مستويات قياسية في ظل حالة عدم اليقين العالمية تراجع طفيف في أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية مسرعة الأعمال ((جسر)) تحتضن 59 شركة ناشئة مستدامة منذ انطلاقها

ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة“الإنذار المبكر”.

وأكد أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا.

وتابع:“إن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص”.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورا مؤثرا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا بالبلدان الإفريقية.

وقال“إننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم في تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذا في الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة”.