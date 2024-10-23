“مصر الجديدة”: قطعة الأرض المقرر شراؤها في المنصورة ستدرج بمخزون الشركة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، إن قطعة الأرض المقرر شراؤها في المنصورة سوف تدرج بمخزون الشركة ولا ينطبق عليها المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة.
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وقررت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، شراء قطعة أرض في المنصورة، وفقًا للبروتوكول المبرم مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأوضحت الشركة أن مساحة قطعة الأرض تصل إلى 52 ألف متر، بعد التفاوض وتخفيض 10% من قيمة التقيم النهائي للأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه.
قررت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، مضاعفة رأسمال الشركة المصدر من 333.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 667.54 مليون جنيه موزعة على 1.33 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشًا للسهم، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي وممولة من أرباح عام 2023.
تضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 56.9 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 24.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، إلى إقامة مشروعات جديدة أو الدخول في مشاركات جديدة مما يعظم عوائد الشركة ويزيد من العوائد على المساهمين.
وقالت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن تفاوض الشركة على شراء قطعتين أرض بقيمة 16 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية، أنها لن تدل بأي تصريحات بهذا الشأن.
وانتهت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من عقود الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان.
وذلك لتقديم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة بما في ذلك الشقق الفاخرة والفيلات المنفصلة والتاون هاوس والمشاريع التجارية، لتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.
ويشمل المشروع قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491 فدان، منقسمة إلى القطعة الأولى بمساحة 245.1 فدان والقطعة الثانية بمساحة 246.31 فدان.
وتبلغ إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.67 مليار جنيه خلال 12 عام. وتقدر نسبة المشاركة لشركة مدينة مصر 63.5%.
وسددت مدينة مصر دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويأتي إطلاق المشروع في إطار استراتيجية شركة مدينة مصر لتوسيع وتنمية محفظة أراضيها هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في شرق القاهرة، والتي تعتبر من أكثر المناطق العقارية جاذبية في مصر.
ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تقع على أرض متصلة بطريق القاهرة – الإسماعيلية من الشمال وطريق القاهرة – السويس من الجنوب. وتحيط بها مدينة“مدينتى” من الجنوب، ومدينة الشروق من الغرب، ومدينة بدر الجديدة من الشرق.
ويوفر الموقع سهولة الوصول إلى العديد من المناطق الحيوية، حيث يبعد المشروع 5 دقائق عن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، و5 دقائق عن مدينتي ومدينة الشروق، و10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، و15 دقيقة من مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة، و20 دقيقة من منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، و35 دقيقة فقط من الطريق الدائري والمطارالقاهرة الدولي.
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