المشتريات المحلية تدفع مؤشرات البورصة للارتفاع بمستهل التعاملات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صعدت مؤشرات البورصة
المصرية في مستهل تعاملات جلسة
اليوم الأربعاء بدفع من المشتريات المحلية.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30511.8 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% مسجلا 3199.29 نقطة.
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وارتفع أيضا مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98% ليسجل مستوى 7938.68 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11140.17 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 37852.27 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 409.1 مليون جنيه، من خلال تداول 100.4 مليون سهم، بتنفيذ 13.2 الاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 77 سهما، تراجع 15 أسهم في حين لم تتغير أسعار 93 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.193 تريليون جنيه.
وتوجه المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 5.3 مليون جنيه و 3.7 مليون جنيه لكل منهما، فيما توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 9 مليون جنيه.
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