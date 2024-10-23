المشتريات المحلية تدفع مؤشرات البورصة للارتفاع بمستهل التعاملات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صعدت مؤشرات المصرية في مستهل اليوم الأربعاء بدفع من المشتريات المحلية.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30511.8 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% مسجلا 3199.29 نقطة.

موضوعات“مصر الجديدة”: قطعة الأرض المقرر شراؤها في المنصورة ستدرج بمخزون الشركة ((جى بى ليس)) تجهز لعملية توريق تتجاوز 1.5 مليار جنيه الربع الأخير جنى الأرباح يعرقل EGX30 عن استكمال حركته الصاعدة

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98% ليسجل مستوى 7938.68 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11140.17 نقطة، ومثله مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.28% ليصل لمستوى 37852.27 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 409.1 مليون جنيه، من خلال تداول 100.4 مليون سهم، بتنفيذ 13.2 الاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 77 سهما، تراجع 15 أسهم في حين لم تتغير أسعار 93 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.193 تريليون جنيه.

وتوجه المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 5.3 مليون جنيه و 3.7 مليون جنيه لكل منهما، فيما توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 9 مليون جنيه.