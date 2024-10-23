“المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوشك البنك المركزي
النرويجي على الانتهاء من صياغة توصية العام القادم، بشأن ضرورة إصدار عملة رقمية سيادية في واحدة من أقل الدول اعتماداً على الكاش.
قال بال لونجفا نائب محافظ المركزي النرويجي في لقاء مع وكالة“بلومبرج”، إن صناع السياسة النقدية في بلاده ليسوا قلقين بشأن التخلف عن ركب المصارف المركزية الأخرى فيما يتعلق بإصدار عملة رقمية، حتى في ظل إحراز دول ثرية مثل سويسرا تقدماً في مخططاتها بهذا الصدد.
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وأوضح أن البنك يعكف على دراسة إصدار عملة رقمية للاستخدامات العادية، ونسخة أخرى للتعاملات بين البنوك والمؤسسات المالية والمصرف المركزي.
تراجع استخدام النقود (الكاش) في النرويج لأدنى مستوى على مستوى العالم خلال فترة الوباء، وظل مستقراً في الآونة الأخيرة حيث أفاد 2% من المشاركين في استطلاع أُجري هذا العام أنهم استخدموا النقود في آخر معاملة دفع.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809736
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