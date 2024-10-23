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“المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية جريدة البورصة

10/23/2024 4:48:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوشك البنك المركزي النرويجي على الانتهاء من صياغة توصية العام القادم، بشأن ضرورة إصدار عملة رقمية سيادية في واحدة من أقل الدول اعتماداً على الكاش.

قال بال لونجفا نائب محافظ المركزي النرويجي في لقاء مع وكالة“بلومبرج”، إن صناع السياسة النقدية في بلاده ليسوا قلقين بشأن التخلف عن ركب المصارف المركزية الأخرى فيما يتعلق بإصدار عملة رقمية، حتى في ظل إحراز دول ثرية مثل سويسرا تقدماً في مخططاتها بهذا الصدد.

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وأوضح أن البنك يعكف على دراسة إصدار عملة رقمية للاستخدامات العادية، ونسخة أخرى للتعاملات بين البنوك والمؤسسات المالية والمصرف المركزي.

تراجع استخدام النقود (الكاش) في النرويج لأدنى مستوى على مستوى العالم خلال فترة الوباء، وظل مستقراً في الآونة الأخيرة حيث أفاد 2% من المشاركين في استطلاع أُجري هذا العام أنهم استخدموا النقود في آخر معاملة دفع.

المصدر:

MENAFN23102024000202011048ID1108809736

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