السيسي وبوتين يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) موسكو / PNN - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين،إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال لقائهما، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال البيان، إن الرئيسين بحثا "مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً".

ودعا الرئيسان إلى "ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم".

بدوره، شدد الرئيس المصري على "ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دعم لبنان وتأكيد احترام سيادته وأمنه واستقراره".

وأشار إلى "موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب".