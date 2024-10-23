بوليفيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

بوليفيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية
التاريخ
10/23/2024 4:40:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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لاباز / PNN - جددت دولة بوليفيا المتعددة القوميات دعمها للقضية الفلسطينية، تماشيا مع أكثرية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم وقف العنف في الأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين.
وجددّت على لسان وزارة خارجيتها، في بيان، التزامها بالسلام، والتكامل الاقليمي، وأنها دولة مسالمة، وتروج لثقافة السلام، ودستورها، وتمنع وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
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