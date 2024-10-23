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بوليفيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

10/23/2024 4:40:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لاباز / PNN - جددت دولة بوليفيا المتعددة القوميات دعمها للقضية الفلسطينية، تماشيا مع أكثرية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم وقف العنف في الأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين.

وجددّت على لسان وزارة خارجيتها، في بيان، التزامها بالسلام، والتكامل الاقليمي، وأنها دولة مسالمة، وتروج لثقافة السلام، ودستورها، وتمنع وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

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