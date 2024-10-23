مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا في مدينة أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، موقعا أثريا في مدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا موقع "شهوان" الأثري، وأدوا طقوسا تلمودية.
يذكر أن هذا الموقع الأثري يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي، ويتضمن أرضية من الفسيفساء، واكتشف في أعمال التنقيب التي أجراها عالم الآثار الفلسطيني ديمتري برامكي خلال عمله مع دائرة الآثار التابعة للانتداب البريطاني في عام 1936، وقام مالك الأرض، المواطن الفلسطيني حسني شهوان من القدس، ببناء منزل فوق أرضية الفسيفساء للحفاظ عليها.
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