مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا في مدينة أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN - اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، موقعا أثريا في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا موقع "شهوان" الأثري، وأدوا طقوسا تلمودية.

يذكر أن هذا الموقع الأثري يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي، ويتضمن أرضية من الفسيفساء، واكتشف في أعمال التنقيب التي أجراها عالم الآثار الفلسطيني ديمتري برامكي خلال عمله مع دائرة الآثار التابعة للانتداب البريطاني في عام 1936، وقام مالك الأرض، المواطن الفلسطيني حسني شهوان من القدس، ببناء منزل فوق أرضية الفسيفساء للحفاظ عليها.