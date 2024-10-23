للمرة الثالثة: مستعمرون يقطعون الكهرباء عن قرية ياسوف والاحتلال يمنع اصلاح العطل

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - تسبب مستعمرون، بقطع التيار الكهربائي، منذ ساعات الليل، عن قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، وهذا المرة الثالثة على التوالي خلال الشهر الجاري.

وذكر رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي"، ان عددا من مستعمري مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين، أطلقوا النار صوب محول الكهرباء المغذي للقرية الواقع، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عنها، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم المجلس القروي والفنيين من إصلاح العطل وقامت بطردهم من المكان.

وأضاف أبو ماضي: هذه هي المرة الثالثة التي يتسبب بها المستعمرون بانقطاع التيار الكهربائي عن القرية، حيث سبقها تحطيم غرفة الكهرباء المغذية للقرية، واحراقها، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية.