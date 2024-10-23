للمرة الثالثة: مستعمرون يقطعون الكهرباء عن قرية ياسوف والاحتلال يمنع اصلاح العطل

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - تسبب مستعمرون، بقطع التيار الكهربائي، منذ ساعات الليل، عن قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، وهذا المرة الثالثة على التوالي خلال الشهر الجاري.
وذكر رئيس مجلس قروي ياسوف وائل أبو ماضي"، ان عددا من مستعمري مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين، أطلقوا النار صوب محول الكهرباء المغذي للقرية الواقع، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عنها، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم المجلس القروي والفنيين من إصلاح العطل وقامت بطردهم من المكان.
وأضاف أبو ماضي: هذه هي المرة الثالثة التي يتسبب بها المستعمرون بانقطاع التيار الكهربائي عن القرية، حيث سبقها تحطيم غرفة الكهرباء المغذية للقرية، واحراقها، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
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