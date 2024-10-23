الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN /أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، في هجمات شنها على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل عدة أسابيع، وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي عبر الناطق باسمه للإعلام العربي، مباشرة بعد تقرير أوردته قناة سعودية عن انتشال جثمان صفي الدين وعدد من الشهداء.

وهذا أول تأكيد رسمي على مقتل هاشم صفي الدين، الذي كان يعتبر خليفة محتملاً للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعد تداول تقارير حول استشهاده في الغارات الإسرائيلية على لبنان قبل أسابيع. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله على هذه الادعاءات الإسرائيلية.

وفي تعليقه على نجاح محاولة اغتيال هاشم صفي الدين، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في أعقاب البيان الرسمي الذي صدر عن الجيش: "وصلنا إلى (الأمين العام لحزب الله، حسن) نصر الله، وخليفته (في إشارة إلى صفي الدين)، ومعظم قيادة حزب الله العليا. سنعرف كيف نصل إلى كل من يهدد أمن إسرائيل".

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أنه "يمكن الآن تأكيد خبر قيام الجيش قبل ثلاثة أسابيع باغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، وقائد ركن الاستخبارات في حزب الله، علي حسين هزيمة، إلى جانب قادة آخرين في الحزب"، في غارات "على مقر قيادة ركن الاستخبارات في الحزب في الضاحية الجنوبية في بيروت".

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه خلال الهجوم "تواجد داخل مقر القيادة أكثر من 25 عنصرًا من ركن الاستخبارات في حزب الله ومن بينهم مسؤول التجميع الجوي في ركن الاستخبارات، صائب عياش، ومسؤول ركن الاستخبارات لحزب الله في سورية، محمود محمد شاهين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفي الدين "كان عضوًا في مجلس الشورى وهو المنتدى العسكري والسياسي الأعلى في حزب الله والمسؤول عن اتخاذ قرارات الحزب وسياسته"، وأضاف أن "صفي الدين ابن خالة نصرالله وكان له تاثير كبير على عملية اتخاذ القرارات في الحزب في مواضيع مختلفة وخلال أوقات غياب نصرالله عن لبنان وقام بأعماله".

وزعم أنه "طيلة السنوات الماضية وجه صفي الدين أنشطة ضد إسرائيل ولعب دورًا في قلب اتخاذ القرارات في حزب الله". وقال الجيش الإسرائيلي إن "قائد ركن الاستخبارات في حزب الله، هزيمة، ساعد خلال مناصبه على توجيه وتنفيذ عمليات عديدة ضد قواتنا بما فيها العملية في جنوب لبنان في شباط 1999 وغيرها من العمليات".

وشدد جيش الاحتلال في ختام بيانه على أنه "سيواصل استهداف قادة حزب الله وكل من يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها"، علما بأن البيان أعقب تقرير لقناة العربية السعودية تحدثت فيه عن "انتشال جثمان هاشم صفي الدين 'خليفة حسن نصر الله' بالمريجة ومعه 23 شخصا".

في المقابل، ذكرت مصادر لبنانية بأنه لا تأكيد رسميًا من حزب الله لهذه المعلومات، مشيرة إلى عمليات الانتشال مستمرة.

وكانت التقارير قد أشارت في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إن الاتصال "مقطوع" مع صفي الدين منذ سلسلة غارات شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية في اليوم السابق، فيما أكدت مصادر لبنانية أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا لساعات طويلة من تمشيط موقع الضربة التي يُشتبه في أنها أدت إلى استشهاد صفي الدين، في ظل الغارات الإسرائيلية المكثفة على الموقع عقب الهجوم.

وواصلت المسيرات الإسرائيلية قصف فرق الإنقاذ لمنعها من الوصول إلى المنطقة المستهدفة حتى مساء اليوم التالي للهجوم؛ وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن صفي الدين أصيب بالهجوم، وأن من كان في الموقع المستهدف وأصيب "لم يكن ليخرج منه حيًا".

وتردد مؤخرًا اسم صفي الدين، وهو من مواليد 1964، كخليفة محتمل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب علاقته الوثيقة مع إيران الداعمة لحزب الله، وقربه على الصعيدين الشخصي والحزبي من نصر الله الذي تربطه به علاقة قربى.

وأكمل صفي الدين دراساته الدينية في قم في إيران، وابنه متزوج من زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية في بغداد في العام 2020. ويتولى شقيقه عبد الله، مسؤولية مكتب حزب الله في الجمهورية الإسلامية.

وكان هاشم صفي الدين يخضع لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2017، على غرار قياديين كثر من الحزب مدرجين على لائحة "الإرهاب". وهو مدرج كذلك على اللائحة السعودية "للإرهاب".

وصفي الدين من مؤسسي حزب الله في العام 1982، وكان يرأس المجلس التنفيذي للحزب منذ 1994. وفيما كان اهتمام نصرالله ينصب على الجانبين السياسي والعسكري في الحزب، انكب صفي الدين على الاهتمام أكثر بمؤسسات الحزب وماليته، وفق خبراء.