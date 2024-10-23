لوحات إعلانية بضواحي شيكاغو تعرض رسائل معادية لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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شيكاغو /PNN/ شوهدت لوحات إعلانية ضخمة في ضواحي شيكاغو، التي يعيش فيها عدد كبير من اليهود، وقد عُرضت عليها رسائل معادية لإسرائيل، مثل "الموت لإسرائيل" و"اللعنة على إسرائيل"، وذلك بعد اختراق اللوحات من قبل متسللين.
وذكرت وسائل إعلام أن الرسائل كُتبت فوق علم فلسطين، إلى جانب عبارة "إعلان مدفوع الثمن".
وأوضح عضو الكونغرس براد شنايدر أن هاتفه امتلأ بالرسائل بعد فترة قصيرة من ظهور تلك الإعلانات.
في غضون ذلك، قامت الشركة المالكة للّوحات بإغلاق اللافتات الرقمية. وأكدت التحقيقات أن الاختراق كان نتيجة هجوم سيبراني.
يشار أنه في التاسع عشر من الشهر الجاري، رصد نشطاء ومدونون في بريطانيا ملصقات
بمحطات الحافلات في المملكة تتهم بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب
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