لوحات إعلانية بضواحي شيكاغو تعرض رسائل معادية لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) شيكاغو /PNN/ شوهدت لوحات إعلانية ضخمة في ضواحي شيكاغو، التي يعيش فيها عدد كبير من اليهود، وقد عُرضت عليها رسائل معادية لإسرائيل، مثل "الموت لإسرائيل" و"اللعنة على إسرائيل"، وذلك بعد اختراق اللوحات من قبل متسللين.

وذكرت وسائل إعلام أن الرسائل كُتبت فوق علم فلسطين، إلى جانب عبارة "إعلان مدفوع الثمن".

وأوضح عضو الكونغرس براد شنايدر أن هاتفه امتلأ بالرسائل بعد فترة قصيرة من ظهور تلك الإعلانات.

في غضون ذلك، قامت الشركة المالكة للّوحات بإغلاق اللافتات الرقمية. وأكدت التحقيقات أن الاختراق كان نتيجة هجوم سيبراني.

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