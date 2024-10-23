رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ممثلين عن عائلات الضحايا في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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لندن /PNN / التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مجموعة من أبناء عائلات الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة والجالية الفلسطينية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن.
وحضر اللقاء نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، ووزراء من الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ورئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا نهاد خنفر.
وعبر ممثلو عائلات الضحايا عن آلامهم لما عانوه من فقدان العديد من أفراد عائلاتهم في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
بدوره، أعرب زملط عن فخره بأبناء الجالية الفلسطينية، وقال: "تساهم جاليتنا بشكل كبير في المجتمع البريطاني كعاملين في القطاع الصحي وأكاديميين ورواد أعمال".
وأضاف زملط أن أبناء الجالية الفلسطينية استمروا في العطاء اللامحدود، على الرغم من "الصدمة العميقة التي عانوها مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم في فلسطين".
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