Wednesday, 23 October 2024 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ممثلين عن عائلات الضحايا في غزة

10/23/2024 12:08:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN / التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مجموعة من أبناء عائلات الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة والجالية الفلسطينية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن.

وحضر اللقاء نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، ووزراء من الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ورئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا نهاد خنفر.

وعبر ممثلو عائلات الضحايا عن آلامهم لما عانوه من فقدان العديد من أفراد عائلاتهم في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

بدوره، أعرب زملط عن فخره بأبناء الجالية الفلسطينية، وقال: "تساهم جاليتنا بشكل كبير في المجتمع البريطاني كعاملين في القطاع الصحي وأكاديميين ورواد أعمال".

وأضاف زملط أن أبناء الجالية الفلسطينية استمروا في العطاء اللامحدود، على الرغم من "الصدمة العميقة التي عانوها مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم في فلسطين".

MENAFN23102024000205011050ID1108809073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث