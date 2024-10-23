رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ممثلين عن عائلات الضحايا في غزة

MENAFN - Palestine News ) لندن /PNN / التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مجموعة من أبناء عائلات الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة والجالية الفلسطينية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن.

وحضر اللقاء نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، ووزراء من الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ورئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا نهاد خنفر.

وعبر ممثلو عائلات الضحايا عن آلامهم لما عانوه من فقدان العديد من أفراد عائلاتهم في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

بدوره، أعرب زملط عن فخره بأبناء الجالية الفلسطينية، وقال: "تساهم جاليتنا بشكل كبير في المجتمع البريطاني كعاملين في القطاع الصحي وأكاديميين ورواد أعمال".

وأضاف زملط أن أبناء الجالية الفلسطينية استمروا في العطاء اللامحدود، على الرغم من "الصدمة العميقة التي عانوها مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم في فلسطين".