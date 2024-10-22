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دوري أبطال أوروبا: هزيمة (يوفينتوس) الإيطالي أمام (شتوتغارت) الألماني

10/22/2024 11:44:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 22 - 10 (كونا) -- حقق الفريق الألماني (شتوتغارت) اليوم الثلاثاء فوزا بنتيجة هدف دون رد على نظيره الإيطالي (يوفينتوس) ضمن المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أجريت على أرض الفريق الإيطالي في الوقت بدل الضائع عبر توريه. (النهاية)

ع ن ج




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