دوري أبطال أوروبا: هزيمة (يوفينتوس) الإيطالي أمام (شتوتغارت) الألماني

دوري أبطال أوروبا: هزيمة (يوفينتوس) الإيطالي أمام (شتوتغارت) الألماني
التاريخ
10/22/2024 11:44:41 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 22 - 10 (كونا) -- حقق الفريق الألماني (شتوتغارت) اليوم الثلاثاء فوزا بنتيجة هدف دون رد على نظيره الإيطالي (يوفينتوس) ضمن المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أجريت على أرض الفريق الإيطالي في الوقت بدل الضائع عبر توريه. (النهاية)
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