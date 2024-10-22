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(بي إس في آيندهوفن) الهولندي يتعادل مع (سان جيرمان) الفرنسي بهدف لمثله في دوري ابطال اوروبا

10/22/2024 11:44:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 22 - 10 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله اللقاء الذي جمع فريق (بي إس في آيندهوفن) الهولندي ومضيفه (باريس سان جيرمان) الفرنسي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامه الجديد.
وتقدم (بي إس في آيندهوفن) بهدفه الاول على ملعب (بارك دي برانس) من خلال اللاعب نوا لانج بمساعدة اسماعيل صابيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع الفرنسي الباريسي ان يسجل هدف التعادل من خلال المغربي أشرف حكيمي بمساعدة الاسباني فابيان رويز في أسفل وسط المرمى في الدقيقة ال55.
وكانت حصيلة المباراة سبع بطاقات صفراء واحدة للفريق الفرنسي على ارضه وست بطاقات للهولندي. (النهاية)

م ع / ر ج



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