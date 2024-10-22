(بي إس في آيندهوفن) الهولندي يتعادل مع (سان جيرمان) الفرنسي بهدف لمثله في دوري ابطال اوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 22 - 10 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله اللقاء الذي جمع فريق (بي إس في آيندهوفن) الهولندي ومضيفه (باريس سان جيرمان) الفرنسي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
بنظامه الجديد.
وتقدم (بي إس في آيندهوفن) بهدفه الاول على ملعب (بارك دي برانس) من خلال اللاعب نوا لانج بمساعدة اسماعيل صابيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع الفرنسي الباريسي ان يسجل هدف التعادل من خلال المغربي أشرف حكيمي بمساعدة الاسباني فابيان رويز في أسفل وسط المرمى في الدقيقة ال55.
وكانت حصيلة المباراة سبع بطاقات صفراء واحدة للفريق الفرنسي على ارضه وست بطاقات للهولندي. (النهاية)
م ع / ر ج
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