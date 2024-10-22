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الرياض: جلسات واتفاقيات تعاون وشراكات في اليوم الثاني من ملتقى الصحة العالمي

10/22/2024 11:44:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 22 - 10 (كونا) -- شهد ملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض في يومه الثاني إقامة العديد من الجلسات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات حيث يمثل الملتقى منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية واستعراض أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية.
وتناولت موضوعات الجلسات تأثير تقنيات الخيال العلمي على مستقبل الطب والرعاية الصحية والدور الرئيسي للرعاية الصحية في تأثير البيانات على اتخاذ القرار وتجربة المريض واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الأمراض غير المعدية والاستفادة من الجينوم وفرص الاستثمار الواعدة في مجال التقنيات الصحية بالمملكة العربية السعودية وتحقيق التميز العالمي في خدمات الرعاية الصحية عن بعد والعديد من الموضوعات الأخرى التي قدمها نخبة من المتحدثين.
كما استمرت منافسات هاكاثون (ابتكر في الصحة من نوبكو) لليوم الثاني إلى جانب مسابقة (رؤية الجيل القادم) المخصصة للشركات الناشئة فيما استعرض الملتقى مناطقه المميزة مثل مستشفى صحة الافتراضي الذي يعرف الزوار بخدمات المستشفى الافتراضي ومنطقة (عش بصحة) التي تستقبل الحضور بمضمار للمشي ومنطقة المسرح والأنشطة الحركية وأسلوب الحياة وصحة الأسرة والفن والصحة والفحص والاستشارة وغيرها من المناطق إلى جانب السحب على جوالات للزوار.
كما شهد اليوم الثاني توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مثل مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الصحة العامة ووزارة الرياضة ومذكرة بين وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للصحة النفسية وشركة الريادة الماسية للخدمات التجارية واتفاقية تعاون بين صندوق الوقف الصحي ومستشفيات الحياة الوطني وأخرى بين صندوق الوقف الصحي وتطبيق (لبيه) واتفاقية بين صندوق الوقف الصحي ومركز رشد للطب النفسي وعلاج الادمان بالرياض واتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز جنيف للاستدامة واتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعهد الكويت للتخصصات الطبية والعديد من الاتفاقيات الاخرى. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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