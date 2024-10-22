الرياض: جلسات واتفاقيات تعاون وشراكات في اليوم الثاني من ملتقى الصحة العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري
الرياض - 22 - 10 (كونا) -- شهد ملتقى
الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض في يومه الثاني إقامة العديد من الجلسات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات حيث يمثل الملتقى منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية واستعراض أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية.
وتناولت موضوعات الجلسات تأثير تقنيات الخيال العلمي على مستقبل الطب والرعاية الصحية والدور الرئيسي للرعاية الصحية في تأثير البيانات على اتخاذ القرار وتجربة المريض واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الأمراض غير المعدية والاستفادة من الجينوم وفرص الاستثمار الواعدة في مجال التقنيات الصحية بالمملكة العربية السعودية وتحقيق التميز العالمي في خدمات الرعاية الصحية عن بعد والعديد من الموضوعات الأخرى التي قدمها نخبة من المتحدثين.
كما استمرت منافسات هاكاثون (ابتكر في الصحة من نوبكو) لليوم الثاني إلى جانب مسابقة (رؤية الجيل القادم) المخصصة للشركات الناشئة فيما استعرض الملتقى مناطقه المميزة مثل مستشفى صحة الافتراضي الذي يعرف الزوار بخدمات المستشفى الافتراضي ومنطقة (عش بصحة) التي تستقبل الحضور بمضمار للمشي ومنطقة المسرح والأنشطة الحركية وأسلوب الحياة وصحة الأسرة والفن والصحة والفحص والاستشارة وغيرها من المناطق إلى جانب السحب على جوالات للزوار.
كما شهد اليوم الثاني توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مثل مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الصحة العامة ووزارة الرياضة ومذكرة بين وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للصحة النفسية وشركة الريادة الماسية للخدمات التجارية واتفاقية تعاون بين صندوق الوقف الصحي ومستشفيات الحياة الوطني وأخرى بين صندوق الوقف الصحي وتطبيق (لبيه) واتفاقية بين صندوق الوقف الصحي ومركز رشد للطب النفسي وعلاج الادمان بالرياض واتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز جنيف للاستدامة واتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعهد الكويت للتخصصات الطبية والعديد من الاتفاقيات الاخرى. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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