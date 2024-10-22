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الأونكتاد: التحول عن قناة السويس رفع بشدة تكاليف الشحن والانبعاثات الكربونية عالميا

10/22/2024 11:44:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 22 - 10 (كونا) -- قال مكتب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء إن تغيير مسار الشحن العالمي من قناة السويس إلى الدوران حول إفريقيا بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر رغم أنه ساهم في وصول البضائع بنسبة 89 بالمئة فإنه تسبب في ارتفاع كبير للغاية لتكاليف الشحن والانبعاثات الكربونية في العالم.
وأوضح تقرير الأونكتاد عن النقل البحري 2024 أن هذا التحول زاد في معدل الازدحام في الموانئ مما أدى بدوره إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور الطاقم وأقساط التأمين مشيرا الى ارتفاع الأميال العالمية بمقدار 2ر4 بالمئة في عام 2023 مما أدى إلى ارتفاع التكاليف في جميع المجالات.
وأبرز التقرير الخسارة الكبيرة التي تكبدتها أوروبا جراء هذا التغيير موضحا أن تكاليف الانبعاثات لكل رحلة زادت بمقدار 400 ألف دولار عند التحول للدوران حول إفريقيا بدلا من استخدام قناة السويس.
وشدد على أن قناة السويس وقناة بنما تواجهان ضغوطا نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيرات المناخ التي تهدد سلاسل الامداد العالمي ولاسيما في منطقة الخليج العربي.
ولفت إلى انخفاض حركة العبور البحرية عبر قناة السويس بحلول منتصف عام 2024 بنسبة 70 بالمئة وتراجع الشحن عبر خليج عدن بنسبة 76 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2023 مشيرا الى ان تغيير طرق الشحن زاد من تأخير وصول الشحنات ومن ارتفاع التكاليف المالية.
وبين التقرير حجم العواقب الاقتصادية خاصة على الدول النامية جراء التوترات في البحر الأحمر وأثرها في قناة السويس فضلا عن الاثار المناخية المتطرفة التي اثرت على قناة بنما مشيرا الى توقعات بارتفاع أسعار الاستهلاك العالمية بنسبة 6ر0 بالمئة بحلول عام 2025.
كما أكد التقرير على الحاجة الملحة لتكييف الشركات الصناعية ضد تأثيرات تغير المناخ المتزايدة والتوترات الجيوسياسية من خلال دمج تقييمات مخاطر المناخ في عقود الشحن والاستثمار في بنية تحتية قوية وتنسيق الجهود لتعزيز مرونة النقاط البحرية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشحن منخفض الكربون.
ومن الجانب الاخر سلط التقرير الضوء أيضا على هيمنة آسيا في مجال النقل البحري وحفاظها على المراكز العليا في معدلات الشحن البحري العالمي على الرغم من التحديات الناجمة عن الاضطرابات العالمية. (النهاية) أ م خ / ه س ص

MENAFN22102024000071011013ID1108809003

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