الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء سلوفينيا يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 - 10 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب اليوم الثلاثاء على ضرورة التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا منذ أكثر من عام خلفت ما يزيد على 42 ألف شهيد.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الطرفين بحثا في واشنطن جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وغولوب شددا على "ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف البيان أن بايدن بحث مع ضيفه "الحاجة إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى منازلهم".
وذكر أن النقاشات الثنائية تضمنت كذلك بحث سبل "ضمان عودة المدنيين بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والصحفيين إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم".
من جهة أخرى تطرق اللقاء إلى "الحاجة لزيادة الاستثمارات الدفاعية لضمان تزويد حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بالموارد المناسبة لمواجهة تحديات الغد".
وتقول الولايات المتحدة إنها تضاعف الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من سنة وكذلك التوترات المتصاعدة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني.
وفي هذا الإطار بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء جولة جديدة في الشرق الأوسط هي العاشرة له منذ اندلاع الحرب على غزة يبحث خلالها أهمية إنهاء الحرب وملفات التوتر في المنطقة. (النهاية)
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