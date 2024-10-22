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الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء سلوفينيا يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

10/22/2024 11:44:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 10 (كونا) -- شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب اليوم الثلاثاء على ضرورة التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا منذ أكثر من عام خلفت ما يزيد على 42 ألف شهيد.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الطرفين بحثا في واشنطن جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وغولوب شددا على "ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف البيان أن بايدن بحث مع ضيفه "الحاجة إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى منازلهم".
وذكر أن النقاشات الثنائية تضمنت كذلك بحث سبل "ضمان عودة المدنيين بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والصحفيين إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم".
من جهة أخرى تطرق اللقاء إلى "الحاجة لزيادة الاستثمارات الدفاعية لضمان تزويد حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بالموارد المناسبة لمواجهة تحديات الغد".
وتقول الولايات المتحدة إنها تضاعف الجهود من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من سنة وكذلك التوترات المتصاعدة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني.
وفي هذا الإطار بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء جولة جديدة في الشرق الأوسط هي العاشرة له منذ اندلاع الحرب على غزة يبحث خلالها أهمية إنهاء الحرب وملفات التوتر في المنطقة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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