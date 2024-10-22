(الخريجين) تؤبن مؤسس شركة صخر بأمسية (محمد الشارخ.. من الكويت إلى العالمية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خلود المعود (حدث مصور)
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أقامت جمعية الخريجين الكويتية اليوم الثلاثاء أمسية وفاء وتأبين بعنوان (محمد الشارخ.. من الكويت إلى العالمية) تحدث خلالها عدد من رفقاء درب الراحل مؤسس شركة (صخر) عن بصمته في مجال الحاسوب باعتباره أول من أدخل اللغة العربية إلى الحاسب الآلي.
وتطرق المتحدثون في الأمسية وهم من داخل دولة الكويت وخارجها إلى علاقة وشغف الراحل محمد الشارخ بالأدب والثقافة والفن وأبرزوا عددا من مؤلفاته وآخرها رواية (العائلة) التي نشرت في 2018 وهو العام الذي شهد تتويجه بجائزة الدولة التقديرية.
صاحب الأمسية معرض
يتضمن صورا وأجهزة صخر الأولى وتطبيقات ووثائق تروي مسيرة رجل كويتي عربي عشق اللغة العربية حتى النخاع فكان هاجسه حتى آخر يوم في عمره هو الحفاظ عليها وهويتها فعرب الحاسوب وخلق مشروعه الثقافي الذي نهض به حتى جاءت ريادته.
وقد كرس الشارخ الذي رحل عن عالمنا في 6 مارس 2024 جهوده للحفاظ على لغة القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة كالتدقيق الإملائي والنحوي والتشكيل والنطق الآلي وحفظ النصوص وكتب الحديث فجاء أرشيف الشارخ الثقافي والمعجم اللغوي الضخم الذي لم تقتصر فائدته على الوطن العربي فحسب إنما امتد أثره في مناطق مختلفة حول العالم واستحق عليه جائزة خدمة الإسلام المقدمة من مؤسسة الملك فيصل العالمية عام 2021 وجوائز عدة سبقتها. (النهاية)
خ ع م
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