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(الخريجين) تؤبن مؤسس شركة صخر بأمسية (محمد الشارخ.. من الكويت إلى العالمية)

10/22/2024 11:44:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود المعود (حدث مصور)
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أقامت جمعية الخريجين الكويتية اليوم الثلاثاء أمسية وفاء وتأبين بعنوان (محمد الشارخ.. من الكويت إلى العالمية) تحدث خلالها عدد من رفقاء درب الراحل مؤسس شركة (صخر) عن بصمته في مجال الحاسوب باعتباره أول من أدخل اللغة العربية إلى الحاسب الآلي.
وتطرق المتحدثون في الأمسية وهم من داخل دولة الكويت وخارجها إلى علاقة وشغف الراحل محمد الشارخ بالأدب والثقافة والفن وأبرزوا عددا من مؤلفاته وآخرها رواية (العائلة) التي نشرت في 2018 وهو العام الذي شهد تتويجه بجائزة الدولة التقديرية.
صاحب الأمسية معرض يتضمن صورا وأجهزة صخر الأولى وتطبيقات ووثائق تروي مسيرة رجل كويتي عربي عشق اللغة العربية حتى النخاع فكان هاجسه حتى آخر يوم في عمره هو الحفاظ عليها وهويتها فعرب الحاسوب وخلق مشروعه الثقافي الذي نهض به حتى جاءت ريادته.
وقد كرس الشارخ الذي رحل عن عالمنا في 6 مارس 2024 جهوده للحفاظ على لغة القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة كالتدقيق الإملائي والنحوي والتشكيل والنطق الآلي وحفظ النصوص وكتب الحديث فجاء أرشيف الشارخ الثقافي والمعجم اللغوي الضخم الذي لم تقتصر فائدته على الوطن العربي فحسب إنما امتد أثره في مناطق مختلفة حول العالم واستحق عليه جائزة خدمة الإسلام المقدمة من مؤسسة الملك فيصل العالمية عام 2021 وجوائز عدة سبقتها. (النهاية)

خ ع م


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