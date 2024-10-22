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الكويت: دور بارز للأمم المتحدة في مساعدة المنكوبين بالعالم

10/22/2024 11:44:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 10 (كونا) -- أكدت الكويت اليوم الثلاثاء أهمية دور الأمم المتحدة البارز في العمل المتعدد الأطراف لمساعدة الشعوب المنكوبة ودعمها بجميع السبل بما يترجم العمل الجماعي الإنساني في أبهى صوره.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبد الله بوعباس أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والمالية تحت بند "القضاء على الفقر وقضايا التنمية".
وقال بوعباس "نتطرق اليوم لقضايا حساسة متعلقة بالقضاء على الفقر والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية لما لها من أهمية بالغة في حياة الشعوب وديمومتها" في ظل ما يشهده العالم من مآسي.
وتطرق بوعباس إلى التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بأزمة المياه التي تشير إلى أن 40 بالمئة من سكان العالم يعانون اليوم من شح المياه كما سيتعرض ما يصل إلى 700 مليون شخص إلى خطر التهجير بسبب شح المياه الشديدة بحلول عام 2030.
وأضاف أن التقرير حذر من أن 80 بالمئة من مياه الصرف الصحي يتم ضخها من دون معالجة في البيئة وتمثل الكوارث المرتبطة بالمياه 90 بالمئة من الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا منذ عام 1990.
وأشار الملحق الدبلوماسي كذلك إلى التقرير الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي ذكر أن هنالك نحو 346 مليون شخص في أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مما يعني أن ربع سكان القارة ليس لديه ما يكفي من الطعام.
وذكر بوعباس أن نحو 96 بالمئة من سكان غزة (1ر2 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مخاطر المجاعة المرتفعة بدولة فلسطين.
وفي السياق لفت الملحق الدبلوماسي إلى دور دولة الكويت وجهودها المبذولة لمساعدة الدول المنكوبة من خلال وضع آليات خارجية لمساعدة تلك الدول وبرفع المعاناة عنها.
واستشهد بالدور البارز للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي يقدم المنح والقروض الميسرة من غير الالتفات لأي حسابات سياسية أو دينية ل105 دول في العالم ليكون الهاجس الإنساني هو الأسمى والخط الثابت الذي يسير عليه.
وعلى الصعيد المحلي أبرز بوعباس دور دستور دولة الكويت الذي ينص بعدد من مواده إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير الرعايا الصحية والتعليم والمعونة الاجتماعية مما يساهم بتحقيق رفاه شامل للمجتمع.
ولفت أيضا إلى رؤية (كويت جديدة) التي تحدد الأولويات طويلة المدى للتنمية مثل إنشاء منطقة تتمتع بقوانين وأنظمة خاصة جاذبة للاستثمار واكساب الأفراد مهارات الإبداع والابتكار وتعزيز صحة ورفاه المجتمع.
وتحدث المحلق الدبلوماسي عن الخطة الاستراتيجية الثانية لهيئة الغذاء والتغذية (2024 -2026) كمرحلة جديدة من مسيرة التطوير المستمر في مجال السلامة الغذائية والتغذية المجتمعية لتحسين صحة المواطنين وتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية.
وأكد بوعباس أن دولة الكويت طورت نظاما شاملا للمجتمع حقق انخفاضا ملحوظا لمعدلات الوفيات بين الرضع والأطفال والأمهات إلى جانب تطوير خدمات واسعة النطاق في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام المعيشي والصرف الصحي.
وأضاف أن الكويت خطت خطوات مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية مع تركيز اهتمامها بشكل كبير على البيئة والحفاظ على التزام ثابت تجاه الشراكة العالمية والتضامن الدولي.
وختم الملحق الدبلوماسي كلمة الكويت بالتأكيد على حرصها على المشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي بكل ما يصب بمصلحة الشعوب من خلال تقييم شامل للتحديات والفرص ووضع أهداف واضحة وملموسة لتحقيق التغيير الإيجابي والمستدام. (النهاية) ع س ت /ه س ص

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