بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 22 - 10 (كونا) -- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقا للاطار الزمني المحدد قانونيا في اتفاق الأطراف الليبية لانهاء الأزمة.
وذكرت البعث في بيان أن هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي بوساطة منها.
ودعت مجلس الادارة المعين إلى العمل باستقلالية ونزاهة وشفافية ومساءلة وأدارة السياسة النقدية بشكل فعال بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
كما أبدت البعثة تشجيعها للقيادة الجديدة للمصرف على مواصلة الجهود لإحراز تقدم ملموس بشأن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ المزيد من التدابير لتعزيز حوكمته بما في ذلك تفادي تضارب المصالح وتبني سياسات سليمة بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي والتي يسرتها البعثة ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت في هذا الصدد بضرورة "تحصين مصرف ليبيا المركزي ضد التدخلات السياسية للحفاظ على مصداقيته داخل النظام المالي الدولي وتمكينه من الاضطلاع بدوره الأساسي في الاقتصاد الليبي بشكل فعال".
يذكر أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلوا منذ اسابيع إلى اتفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يشمل تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة المصرف ما ساهم في انفراج الازمة بين الفرقاء الليبين والتي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.
وبمقتضى الأتفاق تم تعيين ناجي بلقاسم محافظا جديدا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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