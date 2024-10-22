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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي

10/22/2024 11:44:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 22 - 10 (كونا) -- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفقا للاطار الزمني المحدد قانونيا في اتفاق الأطراف الليبية لانهاء الأزمة.
وذكرت البعث في بيان أن هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي بوساطة منها.
ودعت مجلس الادارة المعين إلى العمل باستقلالية ونزاهة وشفافية ومساءلة وأدارة السياسة النقدية بشكل فعال بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
كما أبدت البعثة تشجيعها للقيادة الجديدة للمصرف على مواصلة الجهود لإحراز تقدم ملموس بشأن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ المزيد من التدابير لتعزيز حوكمته بما في ذلك تفادي تضارب المصالح وتبني سياسات سليمة بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي والتي يسرتها البعثة ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت في هذا الصدد بضرورة "تحصين مصرف ليبيا المركزي ضد التدخلات السياسية للحفاظ على مصداقيته داخل النظام المالي الدولي وتمكينه من الاضطلاع بدوره الأساسي في الاقتصاد الليبي بشكل فعال".
يذكر أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلوا منذ اسابيع إلى اتفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يشمل تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة المصرف ما ساهم في انفراج الازمة بين الفرقاء الليبين والتي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.
وبمقتضى الأتفاق تم تعيين ناجي بلقاسم محافظا جديدا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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