موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - (الدفاع المدني) الفلسطيني يقول إن 20 نازحا فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف
مدفعي شنته قوات الاحتلال بعشرات القذائف تجاه نازحين استجابوا لطلب الإخلاء الفوري من منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2530 قتيلا و 11803 جريحا من بينهم 63 قتيلا و234 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل ما يلقب بوالي العراق في تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) وثمانية اخرين من عناصر التنظيم في منطقة جبال حمرين شمال بغداد.
بروكسل - البرلمان الأوروبي يوافق على قرض استثنائي يصل إلى 38 مليار دولار (35 مليار يورو) لأوكرانيا على أن يتم سداد هذا القرض من الإيرادات المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة.
بكين - الصين تعلن عن توصلها إلى اتفاق مع الهند لحل نزاع حدودي استمر لأكثر من أربعة أعوام بينهما في سلسلة جبال (الهيمالايا) وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية. (النهاية) ر ج
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