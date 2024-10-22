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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/22/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - (الدفاع المدني) الفلسطيني يقول إن 20 نازحا فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف مدفعي شنته قوات الاحتلال بعشرات القذائف تجاه نازحين استجابوا لطلب الإخلاء الفوري من منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2530 قتيلا و 11803 جريحا من بينهم 63 قتيلا و234 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل ما يلقب بوالي العراق في تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) وثمانية اخرين من عناصر التنظيم في منطقة جبال حمرين شمال بغداد.

بروكسل - البرلمان الأوروبي يوافق على قرض استثنائي يصل إلى 38 مليار دولار (35 مليار يورو) لأوكرانيا على أن يتم سداد هذا القرض من الإيرادات المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة.

بكين - الصين تعلن عن توصلها إلى اتفاق مع الهند لحل نزاع حدودي استمر لأكثر من أربعة أعوام بينهما في سلسلة جبال (الهيمالايا) وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية. (النهاية) ر ج

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