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وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس ((رجال الأعمال البحرينية))

10/22/2024 11:43:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالخطوات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقطاع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتنظيمها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تفخر‭ ‬بعطاءات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬وتعتبره‭ ‬شريكاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ونموه،‭ ‬وتعمل‭ ‬بكافة‭ ‬السبل‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬إقامة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬سواء‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬




.. ويستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬امس‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬كردوس‭ ‬العامري‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التجاري‭.‬



.. ويلتقي سفيرة الجمهورية التركية

‎استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ايسن‭ ‬تشاكل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية؛‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬المجال‭ ‬التجاري‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬واستعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭.‬

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