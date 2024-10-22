وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس ((رجال الأعمال البحرينية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الصدد إلى دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وزير الصناعة والتجارة مع أحمد عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، حيث أشاد الوزير بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها جمعية رجال الأعمال البحرينية وتعاونها المستمر مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وتنظيمها ومشاركتها في العديد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة على الصعيدين المحلي والدولي.
كما أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، بما يحقق الأهداف المرجوة.
.. ويستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه امس فهد محمد سالم كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشاد وزير الصناعة والتجارة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب التجاري.
.. ويلتقي سفيرة الجمهورية التركية
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس ايسن تشاكل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في مختلف المجالات التنموية؛ من أبرزها المجال التجاري. وقد تم خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري. من جانبها أعربت سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين عن الحرص على مواصلة تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الثنائية المشتركة.
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