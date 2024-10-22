((الأهلي المتحد)) ينجح في إتمام صفقة مرابحة مستدامة للتمويل بقيمة 800 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن البنك الأهلي المتحد إتمامه صفقة تمويل مرابحة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. وتتوافق هذه الصفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI ) كما تم تنظيمها كتمويل مُستدام. وتم ربط معدلات الأرباح في هذه التسهيلات بمؤشرات أداء رئيسية متعلقة بالتمويل الأخضر وتمويل السكن الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات تم إطلاقها بقيمة أولية قدرها 800 مليون دولار أمريكي وحد أدنى للمشاركة يبلغ 75 مليون دولار أمريكي، إلا أن الاكتتاب في هذه الصفقة كان أكبر بكثير من المبلغ الإجمالي المطلوب حيث بلغ 1.24 بليون دولار أمريكي من الشُركاء المصرفيين للبنك الأهلي المتحد.
وتعليقاً على هذا الخبر صرح أحمد الخرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: «نحن سعداء للغاية بإتمامنا هذه الصفقة التمويلية الكبرى، التي تعزز المكانة الرائدة للبنك في مجال المعاملات المستدامة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد الالتزام الاستراتيجي لمجموعة البنك الأهلي المتحد بأهداف التنمية المُستدامة في المجال المصرفي. نحن فخورون أيضاً بالدعم الكبير الذي تلقيناه من شركائنا المصرفيين البارزين من أجل إتمام هذه الصفقة». وتجدر الإشارة إلى أن بنك إتش إس بي سي ( HSBC ) لعب دور المنسق الحصري ووكيل الاستثمار والمنظم الرئيسي الأول، وذلك إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي بصفة منظمين رئيسيين مفوضين. كما لعب كل من إتش إس بي سي ( HSBC ) وبنك أبوظبي الأول دور المنسقين المشتركين للاستدامة في الصفقة.
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