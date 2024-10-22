Wednesday, 23 October 2024 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الأهلي المتحد)) ينجح في إتمام صفقة مرابحة مستدامة للتمويل بقيمة 800 مليون دولار

10/22/2024 11:43:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬إتمامه‭ ‬صفقة‭ ‬تمويل‭ ‬مرابحة‭ ‬بقيمة‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬ AAOIFI ‭) ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬كتمويل‭ ‬مُستدام‭. ‬وتم‭ ‬ربط‭ ‬معدلات‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التسهيلات‭ ‬بمؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬رئيسية‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬وتمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بقيمة‭ ‬أولية‭ ‬قدرها‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وحد‭ ‬أدنى‭ ‬للمشاركة‭ ‬يبلغ‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬المطلوب‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬1.24‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الشُركاء‭ ‬المصرفيين‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭. ‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬الخرجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بإتمامنا‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬التمويلية‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬المستدامة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬الالتزام‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬أيضاً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقيناه‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬المصرفيين‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إتمام‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‮»‬‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬إتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي‭ (‬ HSBC ‭) ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬المنسق‭ ‬الحصري‭ ‬ووكيل‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمنظم‭ ‬الرئيسي‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬التجاري،‭ ‬ومصرف‭ ‬أبوظبي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وبنك‭ ‬بوبيان،‭ ‬ومصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وبنك‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني،‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأول،‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي،‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬ومصرف‭ ‬الشارقة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وبنك‭ ‬قطر‭ ‬الدولي‭ ‬الإسلامي‭ ‬بصفة‭ ‬منظمين‭ ‬رئيسيين‭ ‬مفوضين‭. ‬كما‭ ‬لعب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي‭ (‬ HSBC ‭) ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأول‭ ‬دور‭ ‬المنسقين‭ ‬المشتركين‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬الصفقة‭.‬

MENAFN22102024000055011008ID1108808971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث