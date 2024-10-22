((الأهلي المتحد)) ينجح في إتمام صفقة مرابحة مستدامة للتمويل بقيمة 800 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬إتمامه‭ ‬صفقة‭ ‬تمويل‭ ‬مرابحة‭ ‬بقيمة‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬ AAOIFI ‭) ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬كتمويل‭ ‬مُستدام‭. ‬وتم‭ ‬ربط‭ ‬معدلات‭ ‬الأرباح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التسهيلات‭ ‬بمؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬رئيسية‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬وتمويل‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بقيمة‭ ‬أولية‭ ‬قدرها‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وحد‭ ‬أدنى‭ ‬للمشاركة‭ ‬يبلغ‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬المطلوب‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬1.24‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الشُركاء‭ ‬المصرفيين‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭. ‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬الخرجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بإتمامنا‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬التمويلية‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬المستدامة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬الالتزام‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المُستدامة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬أيضاً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلقيناه‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬المصرفيين‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إتمام‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‮»‬‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬إتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي‭ (‬ HSBC ‭) ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬المنسق‭ ‬الحصري‭ ‬ووكيل‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمنظم‭ ‬الرئيسي‭ ‬الأول،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬التجاري،‭ ‬ومصرف‭ ‬أبوظبي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وبنك‭ ‬بوبيان،‭ ‬ومصرف‭ ‬الإمارات‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وبنك‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني،‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأول،‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي،‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬ومصرف‭ ‬الشارقة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وبنك‭ ‬قطر‭ ‬الدولي‭ ‬الإسلامي‭ ‬بصفة‭ ‬منظمين‭ ‬رئيسيين‭ ‬مفوضين‭. ‬كما‭ ‬لعب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إتش‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬سي‭ (‬ HSBC ‭) ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأول‭ ‬دور‭ ‬المنسقين‭ ‬المشتركين‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬الصفقة‭.‬