((بورصة البحرين)) تختتم مشاركتها في ((مبادرة هاكاثون بنك البحرين الإسلامي للاستدامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، مؤخرًا مشاركتها كشريك مؤسسي في «مبادرة هاكاثون بنك البحرين الإسلامي للاستدامة» بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، وبدعم من مؤسسة إنجاز البحرين. وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تمكين الجيل القادم من المبدعين، ودعم جهود تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك تعهد مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقد جمع الهاكاثون أكثر من 100 طالب من تسع جامعات رائدة في البحرين، حيث تم تكليف المشاركين بمهمة التعامل مع تحديات الاستدامة الواقعية التي طرحها شركاء الهاكاثون. وقد ركزت هذه التحديات على بعض من أهم المواضيع مثل خفض التأثير البيئي وانبعاثات الكربون، فضلا عن دعم التمويل المستدام والاستثمار الأخضر، وتعزيز الشفافية والحوكمة السليمة، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة.
وقد أقيم حفل اختتام الهاكاثون بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وفاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في بنك البحرين الإسلامي، وهناء سرواني الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين، ونخبة من كبار ممثلي شركاء الهاكاثون.
وشاركت مروة المسقطي، مدير أول تطوير الشراكات والاستدامة والاتصالات ممثلة عن بورصة البحرين، في عرض التحدي للطلبة المشاركين من خلال طرح تحديين رئيسيين. وركز التحدي الأول على دعوة المشاركين إلى اقتراح مفهوم يساعد المستثمرين على الحصول على محتوى تعليمي موثوق حول أسواق الأوراق المالية، بينما تناول التحدي الثاني اقتراح استراتيجية للكشف والتعرف على اعلانات الاستثمار المضللة والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتشكل هذه التحديات محور التزام بورصة البحرين بتحقيق الشفافية، وضمان اتخاذ قرارات مدروسة.
وقد استعرض المشاركون حلولهم أمام لجنة التحكيم التي ضمت أعضاء من الشركاء المؤسسيين، وتم تكريم الفرق الفائزة، وذلك تقديرًا لحلولها المبتكرة وإسهاماتها في دعم أهداف الاستدامة لمملكة البحرين. وشاركت بورصة البحرين في هذه المبادرة كعضو في لجنة التحكيم لتقييم المشاريع المقدمة، بما يتوافق مع أهداف البورصة في زيادة معرفة المستثمر وتعزيز النزاهة في التعاملات المالية.
وفي تعليقها على مشاركة بورصة البحرين قالت مروة المسقطي مدير أول تطوير الشراكات والاستدامة والاتصالات في البورصة: «إن مشاركتنا في هذه المبادرة إنما تؤكد التزام بورصة البحرين المتواصل بدعم الممارسات المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. ومن خلال مشاركة الطلاب في التعامل مع تحديات واقعية فإننا نسهم في بناء جيل جديد من رواد القطاع المالي، فضلا عن تعزيز أهمية الاستدامة، والشفافية، والتدريب والتعليم في أسواق المال. وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للبيئة وبنك البحرين الإسلامي، وإنجاز البحرين، وجميع الشركاء الرئيسيين على إسهاماتهم القيّمة في تنظيم هذا الحدث وضمان نجاحه. إن مثل هذه المبادرات الطموحة تلعب دورًا فعالا في دعم الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لمملكة البحرين على المدى الطويل، متطلعين إلى مواصلة المساهمة في مثل هذه المشاريع المميزة«.
وأضافت: «يعد التأثير المجتمعي محورًا رئيسيًا في خطة عملنا، وذلك ضمن إطار عمل ممارساتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث نسعى جاهدين إلى تعزيز الوعي المالي، وضمان مشاركة المجتمع بما يحقق الاستدامة على المدى الطويل».
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