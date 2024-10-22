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((بورصة البحرين)) تختتم مشاركتها في ((مبادرة هاكاثون بنك البحرين الإسلامي للاستدامة))

10/22/2024 11:43:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مشاركتها‭ ‬كشريك‭ ‬مؤسسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬هاكاثون‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬للاستدامة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المبدعين،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعهد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬والتزامها‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬جمع‭ ‬الهاكاثون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬جامعات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬المشاركين‭ ‬بمهمة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬الاستدامة‭ ‬الواقعية‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬شركاء‭ ‬الهاكاثون‭. ‬وقد‭ ‬ركزت‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬مثل‭ ‬خفض‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬وانبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأخضر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬السليمة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭.‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬اختتام‭ ‬الهاكاثون‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهناء‭ ‬سرواني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ممثلي‭ ‬شركاء‭ ‬الهاكاثون‭.‬

وشاركت‭ ‬مروة‭ ‬المسقطي،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكات‭ ‬والاستدامة‭ ‬والاتصالات‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬التحدي‭ ‬للطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬تحديين‭ ‬رئيسيين‭. ‬وركز‭ ‬التحدي‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬مفهوم‭ ‬يساعد‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬محتوى‭ ‬تعليمي‭ ‬موثوق‭ ‬حول‭ ‬أسواق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬بينما‭ ‬تناول‭ ‬التحدي‭ ‬الثاني‭ ‬اقتراح‭ ‬استراتيجية‭ ‬للكشف‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬اعلانات‭ ‬الاستثمار‭ ‬المضللة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نزاهة‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬محور‭ ‬التزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬الشفافية،‭ ‬وضمان‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مدروسة‭.‬

وقد‭ ‬استعرض‭ ‬المشاركون‭ ‬حلولهم‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المؤسسيين،‭ ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬لحلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وشاركت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬لتقييم‭ ‬المشاريع‭ ‬المقدمة،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البورصة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬معرفة‭ ‬المستثمر‭ ‬وتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قالت‭ ‬مروة‭ ‬المسقطي‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكات‭ ‬والاستدامة‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬البورصة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إنما‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬المتواصل‭ ‬بدعم‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تحديات‭ ‬واقعية‭ ‬فإننا‭ ‬نسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬أهمية‭ ‬الاستدامة،‭ ‬والشفافية،‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وإنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬وجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬على‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬القيّمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬وضمان‭ ‬نجاحه‭. ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الطموحة‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬المميزة‮«‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬التأثير‭ ‬المجتمعي‭ ‬محورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬عملنا،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬ممارساتنا‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المالي،‭ ‬وضمان‭ ‬مشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬

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