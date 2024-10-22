((بنفت)) تفوز بجائزة الرئيس من التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

فازت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬بجائزة‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬‮««‬ WITSA ،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬التحالف،‭ ‬بهدف‭ ‬إبراز‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة‭ ‬تكرّم‭ ‬المساهمات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتشيد‭ ‬بالأفراد‭ ‬والمنظمات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬قطاعات‭ ‬مثل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتمويل‭ ‬والحوكمة‭ ‬والاستدامة‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬قادة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمهنيين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والمندوبين‭ ‬الدوليين،‭ ‬إذ‭ ‬حققت‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬بفضل‭ ‬ترشيحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬،‭ ‬عضو‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات،‭ ‬واختيارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬الدكتور‭ ‬شون‭ ‬سيه‭ ‬شخصيًا،‭ ‬بعد‭ ‬خوضها‭ ‬منافسة‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬نظيراتها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭. ‬وتُعد‭ ‬جائزة‭ ‬الرئيس‭ ‬أكثر‭ ‬جائزة‭ ‬مرموقة‭ ‬ورفيعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬يُقدمها‭ ‬التحالف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالواحد‭ ‬جناحي‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتحقيق‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمواكبة‭ ‬التوجهات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتبني‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تقدم‭ ‬طارق‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬على‭ ‬فوزها‭ ‬المستحق‭ ‬بجائزة‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬الجوائز‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المؤهلة‭ ‬والممثلة‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ونوّه‭ ‬فخرو‭ ‬بدور‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تطور‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وقدرة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بتقنيات‭ ‬وحلول‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬كافة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬ما‭ ‬يستند‭ ‬إليه‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬وركائز‭ ‬أساسية‭ ‬مثل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الراسخة‭ ‬لشبكة‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتوفر‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الكفؤة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لقيادة‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تواكب‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬رقمنة‭ ‬خدمات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬المحلي‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬‮«‬ WITSA ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬هو‭ ‬اتحاد‭ ‬رائد‭ ‬لأعضاء‭ ‬اتحادات‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬تنضوي‭ ‬تحت‭ ‬لوائه‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ويمثل‭ ‬أعضاء‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬العالمي،‭ ‬وتُعد‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬برامجه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭.‬