((بنفت)) تفوز بجائزة الرئيس من التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فازت شركة بنفت بي بجائزة الرئيس من التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات «« WITSA ، ضمن برنامج الجوائز السنوي الذي ينظمه التحالف، بهدف إبراز الجهود العالمية في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي من خلال جوائز مرموقة تكرّم المساهمات المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشيد بالأفراد والمنظمات والمشاريع التي أسهمت بشكل كبير في تطوير صناعة التكنولوجيا العالمية عبر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل والحوكمة والاستدامة.
وتم إعلان فوز «بنفت» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بحضور قادة التكنولوجيا والمهنيين والمسؤولين الحكوميين والمندوبين الدوليين، إذ حققت «بنفت» هذا الفوز بفضل ترشيحها من قبل جمعية البحرين لشركات التقنية «بِتِك»، عضو التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، واختيارها من قبل رئيس التحالف الدكتور شون سيه شخصيًا، بعد خوضها منافسة عالمية مع نظيراتها من المؤسسات. وتُعد جائزة الرئيس أكثر جائزة مرموقة ورفيعة من بين الجوائز التي يُقدمها التحالف.
وبهذه المناسبة أعرب عبدالواحد جناحي عن فخره واعتزازه بتحقيق «بنفت» هذا الإنجاز العالمي الذي يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة في مسيرتها الحافلة في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين والمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعكس التزام الشركة بمواكبة التوجهات والتقنيات الحديثة في صناعة التكنولوجيا المالية المتطورة، وتبني المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة البحرين الرائدة على خارطة تكنولوجيا المعلومات العالمية.
من جانبه، تقدم طارق فخرو رئيس مجلس إدارة جمعية «بِتِك» بخالص التهاني لشركة «بنفت» على فوزها المستحق بجائزة الرئيس من التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدًا أنها تُعد من بين أبرز الجوائز المعروفة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي، التي حظيت هذا العام بمشاركة العديد من الجهات المؤهلة والممثلة عن دول العالم.
ونوّه فخرو بدور هذا الفوز في تسليط الضوء على مدى تطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، وقدرة القطاع الخاص البحريني على النهوض بتقنيات وحلول جديدة تسهم في تعزيز التحول الرقمي في الصناعات كافة للمنافسة على المستويات العالمية، بالإضافة إلى إبراز ما يستند إليه قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين من مقومات وركائز أساسية مثل البنية التحتية الراسخة لشبكة المعلومات والاتصالات وتوفر الكوادر الوطنية الكفؤة والمؤهلة لقيادة تطور القطاع والقادرة على تقديم منتجات وخدمات تواكب التوجهات الوطنية نحو رقمنة خدمات القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
يُشار إلى أن التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات « WITSA » الذي تأسس في عام 1978 هو اتحاد رائد لأعضاء اتحادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنضوي تحت لوائه ما يزيد على 80 دولة في جميع أنحاء العالم، ويمثل أعضاء هذا الاتحاد أكثر من 90 بالمائة من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي، وتُعد جوائز الاتحاد أحد أشهر برامجه منذ أكثر من 20 عامًا.
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