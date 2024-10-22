((الخدمات المالية العربية)) تزيد رأسمالها بقيمة 50 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬زيادة‭ ‬رأسمالها‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وسيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مساهمو‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬المالية‭ ‬وتحفيز‭ ‬خطط‭ ‬النمو‭ ‬لديها‭.‬

وسيمكّن‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإضافي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬عملياتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬خدماتها‭ ‬ومنتجاتها،‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭. ‬وأعرب‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭

‬ AFS عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الشركة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬إيمان‭ ‬مساهمينا‭ ‬برؤية‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حققت‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادراتها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتشمل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرئيسية‭ ‬عمليات‭ ‬الترحيل‭ ‬المصرفية‭ ‬الناجحة،‭ ‬واكتساب‭ ‬عملاء‭ ‬جدد،‭ ‬وإطلاق‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬المحافظ‭ ‬الرقمية‭ ‬للخدمات‮»‬‭. ‬كما‭ ‬قطعت‭ ‬الشركة‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اكتساب‭ ‬التجار،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭ ‬ومصر‭. ‬ويتجلى‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بالابتكار‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬للحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مثل‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬و AFS ‭ ‬ One ،‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬التجار‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يعمل‭ ‬مركز‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬حديثًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬تستعد‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬لتسريع‭ ‬مسار‭ ‬نموها‭. ‬حيث‭ ‬تخطط‭ ‬الشركة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة،‭ ‬وتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الحالية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬ترخيص‭ ‬مزود‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لزيادة‭ ‬نطاق‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬فتحرز‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬نحو‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمات‭ ‬اكتساب‭ ‬التجار‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تستهدف‭ ‬الشركة‭ ‬الأسواق‭ ‬الإفريقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭. ‬وصرح‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬قائلا‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬سيعمل‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والتوسع‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمكانتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لمساهمينا‭ ‬وعملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحسنة‮»‬‭.‬

شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معالجة‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬والائتمان‭ ‬والبطاقات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬واكتساب‭ ‬التجار،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وخدمات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭. ‬وتمتلك‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬مكاتب‭ ‬ومراكز‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬وعمان‭ ‬والإمارات‭.‬