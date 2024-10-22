Wednesday, 23 October 2024 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الخدمات المالية العربية)) تزيد رأسمالها بقيمة 50 مليون دولار

10/22/2024 11:43:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬زيادة‭ ‬رأسمالها‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وسيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مساهمو‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬المالية‭ ‬وتحفيز‭ ‬خطط‭ ‬النمو‭ ‬لديها‭.‬

وسيمكّن‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإضافي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬عملياتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬خدماتها‭ ‬ومنتجاتها،‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭. ‬وأعرب‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭
 AFS عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الشركة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬إيمان‭ ‬مساهمينا‭ ‬برؤية‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حققت‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادراتها‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وتشمل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرئيسية‭ ‬عمليات‭ ‬الترحيل‭ ‬المصرفية‭ ‬الناجحة،‭ ‬واكتساب‭ ‬عملاء‭ ‬جدد،‭ ‬وإطلاق‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬المحافظ‭ ‬الرقمية‭ ‬للخدمات‮»‬‭. ‬كما‭ ‬قطعت‭ ‬الشركة‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اكتساب‭ ‬التجار،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭ ‬ومصر‭. ‬ويتجلى‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بالابتكار‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬للحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مثل‭ ‬ AFS ‭ ‬ Pay ‭ ‬و AFS ‭ ‬ One ،‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬التجار‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يعمل‭ ‬مركز‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬حديثًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬تستعد‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬لتسريع‭ ‬مسار‭ ‬نموها‭. ‬حيث‭ ‬تخطط‭ ‬الشركة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة،‭ ‬وتوسعة‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الحالية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬ترخيص‭ ‬مزود‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لزيادة‭ ‬نطاق‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬فتحرز‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬نحو‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمات‭ ‬اكتساب‭ ‬التجار‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تستهدف‭ ‬الشركة‭ ‬الأسواق‭ ‬الإفريقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭. ‬وصرح‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬قائلا‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬سيعمل‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والتوسع‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمكانتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لمساهمينا‭ ‬وعملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحسنة‮»‬‭.‬

شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬المصري،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معالجة‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬والائتمان‭ ‬والبطاقات‭ ‬الإسلامية،‭ ‬واكتساب‭ ‬التجار،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وخدمات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭. ‬وتمتلك‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬مكاتب‭ ‬ومراكز‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬وعمان‭ ‬والإمارات‭.‬

MENAFN22102024000055011008ID1108808967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث