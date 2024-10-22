((الخدمات المالية العربية)) تزيد رأسمالها بقيمة 50 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، زيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. وسيؤدي هذا الاستثمار الاستراتيجي، الذي وافق عليه مساهمو شركة الخدمات المالية العربية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في وقت سابق من هذا العام، إلى تعزيز مكانة الشركة المالية وتحفيز خطط النمو لديها.
وسيمكّن رأس المال الإضافي لشركة AFS من توسيع عملياتها، وتعزيز خدماتها ومنتجاتها، ودفع الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية. وأعرب صائل الوعري رئيس مجلس إدارة شركة
AFS عن ثقته في مستقبل الشركة قائلاً: «يعد هذا الاستثمار بمثابة شهادة على إيمان مساهمينا برؤية شركة AFS وقدرتنا على تحقيق النمو المستدام».
وفي عام 2023 حققت شركة AFS تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية، وتشمل الإنجازات الرئيسية عمليات الترحيل المصرفية الناجحة، واكتساب عملاء جدد، وإطلاق منتجات مبتكرة مثل «المحافظ الرقمية للخدمات». كما قطعت الشركة خطوات كبيرة في مجال اكتساب التجار، وخاصة في البحرين وعمان ومصر. ويتجلى التزام شركة AFS بالابتكار في تطويرها للحلول الرقمية المتقدمة، مثل AFS Pay و AFS One ، التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من قطاعات التجار. وعلاوة على ذلك، يعمل مركز شركة AFS للخدمات المصرفية المفتوحة الذي تم إطلاقه حديثًا على تعزيز الشمول المالي والابتكار في المنطقة.
ومن خلال زيادة رأس المال تستعد شركة AFS لتسريع مسار نموها. حيث تخطط الشركة للتوسع في أسواق جديدة، وتوسعة نطاق عملياتها في الأسواق الحالية، والاستفادة من ترخيص مزود خدمات الدفع في مصر لزيادة نطاق أنشطتها في السوق. أما في الإمارات فتحرز شركة AFS تقدمًا ملحوظًا نحو إطلاق خدمات اكتساب التجار. وعلاوة على ذلك تستهدف الشركة الأسواق الإفريقية لتحقيق النمو في مجال معالجة المدفوعات. وصرح سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة قائلا AFS : «سيعمل هذا الاستثمار الاستراتيجي على تمكين شركة AFS من الابتكار والتوسع والارتقاء بمكانتنا في السوق. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحن ملتزمون بتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وعملائنا من خلال الحلول والمنتجات والخدمات المحسنة».
شركة AFS مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي المصري، حيث تقدم مجموعة شاملة من حلول المدفوعات الرقمية، بما في ذلك معالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، واكتساب التجار، والتكنولوجيا المالية، وخدمات ذات قيمة مضافة. وتمتلك شركة AFS مكاتب ومراكز بيانات في البحرين ومصر وعمان والإمارات.
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