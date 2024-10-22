صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.4% نهاية العام الحالي



وتوقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يصل التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند نسبة 2.1 بالمئة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4 بالمئة.



وفيما يخص توقعاته حول منطقة الشرق الأوسط، توقع الصندوق أن يرتفع النمو من 2.1 بالمئة للعام الماضي إلى 2.4 بالمئة نهاية العام الحالي ليواصل ارتفاعه في عام 2025 ليبلغ 3.9 بالمئة.



وعالميا، توقع الصندوق أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول، موضحا أن هناك تعديلات كبيرة غير معلنة طرأت منذ شهر نيسان 2024، حيث جرى رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى. --(بترا)