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الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آب الماضي

10/22/2024 11:41:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر في تداولات اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى 104 بعد أن بلغ 104.08، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من آب الماضي.
وارتفع المؤشر بنحو 3.3 بالمئة على أساس شهري، ويتجه صوب أعلى ارتفاع شهري له منذ شهر نيسان 2022.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2976 دولار، كما انخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0811 دولار.
كما ارتفع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين إلى 150.96، بعد أن صعد إلى 151.10، وهو أعلى مستوى له منذ 31 من حزيران الماضي.--(بترا)

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