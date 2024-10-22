الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آب الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر في تداولات اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى 104 بعد أن بلغ 104.08، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من آب الماضي.
وارتفع المؤشر بنحو 3.3 بالمئة على أساس شهري، ويتجه صوب أعلى ارتفاع شهري له منذ شهر نيسان 2022.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2976 دولار، كما انخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0811 دولار.
كما ارتفع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين إلى 150.96، بعد أن صعد إلى 151.10، وهو أعلى مستوى له منذ 31 من حزيران الماضي.--(بترا)
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