نجم فرنسا يكشف موقف زيدان من تدريب المنتخب السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف النجم السابق لمنتخب فرنسا كريستوف دوغاري معطيات جديدة عن موقف صديقه، وزميله السابق، الأسطورة زين الدين زيدان من تدريب المنتخب السعودي خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.
وراج اسم زيدان بقوة في الأوساط الكروية السعودية والعالمية كبديل محتمل لمانشيني على رأس الأخضر السعودي الذي يعيش على وقع أزمة نتائج في تصفيات مونديال 2026، ما فجر موجة حادة من الغضب في الشارع الكروي أدت إلى البدء في خطة لإقالة المدرب الإيطالي.
وقال كريستوف دوغاري، بطل العالم مع منتخب فرنسا، جنبا إلى جنب مع زيدان، إن الأخير لن يدرب المنتخب السعودي، مضيفا أن لديه معلومات مؤكدة بأن صديقه الحالي اختار عدم الرد على ما أوردته وسائل إعلام إيطالية لكونه يريد البقاء بعيدا عن الجدل الإعلامي.
وأضاف دوغاري في تصريحات لموقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT): "لقد طرحت على زيزو السؤال بالفعل: لماذا لا تتواصل مع وسائل الإعلام للرد على ما يقال حول تدريبك المحتمل للمنتخب السعودي؟، واجبني لماذا تريد أن أسمح للصحف أن تحدد جدول أعمالي وما يجب علي أن أفعله، إذا رددت على تلك المعلومات فيعني ذلك أنها موجودة بالفعل والحقيقة هي عكس ذلك".
وقال مهاجم الميلان الإيطالي السابق: "على أن أؤكد أن زيدان لن يدرب المنتخب السعودي حاليا، لقد أعلمني أنه يعيش حياة هادئة في بيته، ولا يطلب أي شيء من أحد، فقط هناك هدف واحد يخطط له زيزو".
وختم: "اليوم زيدان ينتظر شيئا واحدا فقط: منصب مدرب منتخب فرنسا، بعد نهاية عهدة ديديه ديشامب، هذا فقط".
ومنذ استقالته من تدريب ريال مدريد في 2021، لم يتولى النجم السابق لمنتخب فرنسا تدريب أي منتخب فيما راجت أخبار عن تلقيه عروضا من سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.
وراجت في وسائل إعلام إيطالية أمس الاثنين أن زين الدين زيدان تلقى عرضا مغريا من مسؤولي الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب الأخضر بعد اتخاذ قرار حاسم بشأن إقالة روبرتو مانشيني.
يشار إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات مونديال 2026 برصيد 5 نقاط.
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