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نجم فرنسا يكشف موقف زيدان من تدريب المنتخب السعودي

10/22/2024 11:41:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف النجم السابق لمنتخب فرنسا كريستوف دوغاري معطيات جديدة عن موقف صديقه، وزميله السابق، الأسطورة زين الدين زيدان من تدريب المنتخب السعودي خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني.


وراج اسم زيدان بقوة في الأوساط الكروية السعودية والعالمية كبديل محتمل لمانشيني على رأس الأخضر السعودي الذي يعيش على وقع أزمة نتائج في تصفيات مونديال 2026، ما فجر موجة حادة من الغضب في الشارع الكروي أدت إلى البدء في خطة لإقالة المدرب الإيطالي.


وقال كريستوف دوغاري، بطل العالم مع منتخب فرنسا، جنبا إلى جنب مع زيدان، إن الأخير لن يدرب المنتخب السعودي، مضيفا أن لديه معلومات مؤكدة بأن صديقه الحالي اختار عدم الرد على ما أوردته وسائل إعلام إيطالية لكونه يريد البقاء بعيدا عن الجدل الإعلامي.


وأضاف دوغاري في تصريحات لموقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT): "لقد طرحت على زيزو السؤال بالفعل: لماذا لا تتواصل مع وسائل الإعلام للرد على ما يقال حول تدريبك المحتمل للمنتخب السعودي؟، واجبني لماذا تريد أن أسمح للصحف أن تحدد جدول أعمالي وما يجب علي أن أفعله، إذا رددت على تلك المعلومات فيعني ذلك أنها موجودة بالفعل والحقيقة هي عكس ذلك".

وقال مهاجم الميلان الإيطالي السابق: "على أن أؤكد أن زيدان لن يدرب المنتخب السعودي حاليا، لقد أعلمني أنه يعيش حياة هادئة في بيته، ولا يطلب أي شيء من أحد، فقط هناك هدف واحد يخطط له زيزو".


وختم: "اليوم زيدان ينتظر شيئا واحدا فقط: منصب مدرب منتخب فرنسا، بعد نهاية عهدة ديديه ديشامب، هذا فقط".


ومنذ استقالته من تدريب ريال مدريد في 2021، لم يتولى النجم السابق لمنتخب فرنسا تدريب أي منتخب فيما راجت أخبار عن تلقيه عروضا من سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.


وراجت في وسائل إعلام إيطالية أمس الاثنين أن زين الدين زيدان تلقى عرضا مغريا من مسؤولي الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب الأخضر بعد اتخاذ قرار حاسم بشأن إقالة روبرتو مانشيني.


يشار إلى أن السعودية تحتل المركز الثاني في المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات مونديال 2026 برصيد 5 نقاط.

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