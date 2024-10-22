Wednesday, 23 October 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فليك في الطرف الآخر بعد 4 أعوام من هزيمة برشلونة الساحقة أمام بايرن

10/22/2024 11:41:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أشاد مدرب برشلونة هانزي فليك، بفريقه السابق بايرن ميونيخ، قبل لقاء الفريقين المرتقب مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم، في وقت يسعى فيه برشلونة للثأر من خسارته المهينة قبل أربعة أعوام بنتيجة 2-8، ضمن البطولة ذاتها، وحينها كان فليك مدربا للفريق البافاري الذي مضى قدما لإحراز اللقب.
وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس: "هذا الموسم بايرن ميونيخ يلعب كرة قدم رائعة مع فنسان كومباني. إنهم شجعان في تطبيق الضغط العالي. ستكون مباراة قوية، لكننا نسعى للقيام بأفضل ما لدينا، وجاهزون لمباراة الغد".
وأضاف بشأن احتمالية مشاركة فرينكي دي يونج أساسيًا: "كنا نريد أن يلعب في لقاء إشبيلية، لكنه عانى من انزعاجات وفضلنا إراحته. نحن الآن سعداء بوجوده".
وبشأن الرأي الذي يقول "سنرى مستوى برشلونة الحقيقي في مباراتي بايرن ميونخ وريال مدريد"، قال فليك: "أي مباراة يمكن أن يحصل فيها أشياء كثيرة. رأينا ما حدث في مباراة موناكو. نحن إيجابيون، ونركز على لقاء بايرن. منذ بداية الموسم كل مباراة تساعدنا على التحسن أكثر. فريقي يريد بالطبع أن يجرب نفسه أمام المنافسين الأفضل، وسيكون لقاءً رائعًا أمام بايرن".
وحول الأنباء المنتشرة بشأن نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو إلى مدينة ميامي، علق فليك: "هذا أمر سيحدث في المستقبل، لا يمكنني الحديث عنه الآن. تركيزنا على لقاء بايرن ميونخ.. أنا آسف".
وتابع: "ما حدث في الماضي بين برشلونة وبايرن مر بالفعل، ولا يمكننا تغييره. الآن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول الفوز عليهم. قلت ذلك من قبل، كل يوم أشعر باللطف الذي يعاملني به الناس هنا في البارسا.. هذا لا علاقة له بالماضي ولا بالمستقبل المحتمل، نحن نعمل كل يوم من أجل الحاضر، الفريق متحد، وأعتقد أن لا ماسيا لها تأثير كبير على كيفية عمل اللاعبين، كما أن الجميع يهتم ببعضه البعض، وإذا فكرت في اللحظة التي جاء فيها جافي ليدخل أرض الملعب أشعر بالقشعريرة".
وواصل: "نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة. كنتُ في بايرن لاعبًا ومدربًا وأمضيت مسيرة ناجحة، ولدي ذكريات رائعة. لكنني الآن في برشلونة وسعيد جدًا. أرى الطريقة التي يعمل بها الناس هنا ويدعموننا، وهذا جميل. لذلك من الالتزام لنا أن نقدم النتائج الإيجابية للجماهير. هذا مشروعي، وهذا ما سأسعى للقيام به".
وتحدث فليك عن تطبيق خطة الضغط العالي أمام بايرن ميونخ وريال مدريد قائلا: "كل مدرب لديه أفكار يريد تطبيقها في المباراة. قد لا نقدم كل شيء بشكل مثالي، لكننا نسعى دائمًا للتحسن. نريد دائمًا أن نضغط على المنافسين، لكننا نفهم أيضًا أنه يجب أن ندافع بعمق وبأفضل طريقة ممكنة، ونقلل من المخاطرة".
في الجهة المقابلة، شارك الجناح الدولي جمال موسيالا، الغائب عن الملاعب منذ أوائل الشهر الحالي بسبب إصابة في الورك، في تمارين فريقه بايرن أمس، عشية مواجهة برشلونة.
وأجرى بايرن مرانه الأخير أمس في مركز سابينير ستراسه قبل التوجه إلى برشلونة لخوض الجولة الثالثة من منافسات البطولة.
وكان موسيالا متواجدا في الحصة التمرينية التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في ربع الساعة الأول، ومن غير المعلوم إذا كان في وضع بدني يسمح له بالمشاركة في مواجهة الأربعاء أو في جزء منها.
وتعرض موسيالا للإصابة في الثاني من الشهر الحالي خلال الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 في الجولة الماضية، وغاب عن مباراتي ألمانيا صد البوسنة (2-1) وهولندا (1-0) في 11 و14 الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
وافتقد العملاق البافاري خدمات ابن الـ21 عاما في تعادله مع أينتراخت فرانكفورت (3-3) ثم فوزه على شتوتجارت (4-0) في المرحلتين الأخيرتين من الدوري المحلي الذي يتصدره فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني بفارق الأهداف أمام لايبزج.
ويدخل الفريقان العملاقان المواجهة وهما في ظروف مشابهة تماما، إذ يتصدر كل منهما دوري بلاده مع خسارة مباراة والفوز بالثانية في الجولتين الأوليين من المسابقة القارية الأم التي بدأها برشلونة بالخسارة في موناكو 1-2 قبل الفوز الكاسح على يونج بويز السويسري 5-0، فيما فاز بايرن على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة كاسحة 9-2 قبل أن يسقط على أرض أستون فيلا الإنجليزي 0-1.
وترتدي المسابقة القارية أهمية مضاعفة لبايرن إذ يقام النهائي على ملعبه "أليانز أرينا" وبالتالي سيقاتل بشراسة من أجل محاولة الوصول إلى النهائي الثاني عشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب، آخرها العام 2020.
لكن الطريق ما زال طويلا وعليه التعامل مع كل مباراة على حدة بحسب ما أظهرت الجولة السابقة حين سقط أمام أستون فيلا.
ويدرك بايرن ومدربه كومباني، أن المهمة اليوم على أرض برشلونة لن تكون سهلة بتاتا لأن النادي الكاتالوني سيقاتل بشراسة من أجل محاولة الثأر من منافسه الذي خرج منتصرا من المباريات الست الأخيرة بين الفريقين.
وتواجه الفريقان في دور المجموعات خلال الموسمين 2021-2022 و2022-2023، وخرج بايرن منتصرا بالمباريات الأربع، مسجلا فيها 11 هدفا من دون أن تهتز شباكه.
ويبدو برشلونة بقيادة فليك في أفضل وضع ممكن من أجل محاولة استعادة اعتباره، إذ فاز بتسع من مبارياته العشر الأولى في الدوري المحلي مع مردود هجومي أكثر من رائع (33 هدفا).
وتحضر برشلونة بأفضل طريقة لاستضافة بايرن ومن ثم مواجهة غريمه ريال مدريد حامل اللقب السبت على أرض الأخير في "كلاسيكو" الدوري المحلي، وذلك بفوزه الكاسح على إشبيلية 5-1 الأحد الماضي، بينها ثنائية للهداف السابق للعملاق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويأتي تألق برشلونة رغم افتقاده خدمات لاعبين مؤثرين جدا مثل الهولندي فرينكي دي يونج، الأوروجوياني رونالد أراوخو، الدنماركي أندرياس كريستينسن والحارس الألماني مارك-أندري تير شتيجن، لكنه استعادة جافي الذي تعافى من إصابة في الركبة وشارك ضد إشبيلية.
ويعول فليك على عودة ليفاندوفسكي إلى مستواه السابق بتسجيله 14 هدفا في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أشاد بالهداف البولندي البالغ 36 عاما بالقول "يتمتع روبرت باحترافية هائلة. يعمل بجهد كبير على لياقته البدنية. الجسد الذي يملكه لا يتناسب مع عمره".
وفي ظل وجود المتألقين لامين جمال والبرازيلي رافينيا لم يعد ليفاندوفسكي مضطرا للعودة إلى الوراء ويقضى معظم وقته في منطقة الخصم.
ورفض فليك التحدث عن مواجهة بين ليفاندوفسكي وهداف بايرن الإنجليزي هاري كاين، قائلا "الأمر لا يتعلق أبدا باللاعبين، إنها معركة مرتبطة بالفريق بأكمله".
من ناحية ثانية، يخوض ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت، اختبارا صعبا في ألمانيا ضد لايبزج الذي يتقاسم بدوره صدارة الدوري المحلي مع بايرن ميونيخ.
ومنذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام نوتنجهام فورست 0-1 على أرضه في 14 أيلول (سبتمبر) ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز، خرج ليفربول منتصرا من جميع مبارياته السبع، بينها فوزان في دوري الأبطال على ميلان (3-1) وبولونيا (2-0) الإيطاليين وآخرها في الدوري الممتاز على تشيلسي (2-1)، وبالتالي سيسعى جاهدا إلى مواصلة هذه السلسلة على حساب لايبزج قبل أن يحل الأحد ضيفا على آرسنال وصيف البطل في المرحلة التاسعة من "البريميرليج".
ويمني "الحمر" النفس بتكرار سيناريو المواجهة التي جمعتهم بلايبزج خلال ثمن نهائي الموسم 2020-2021 حين فازوا ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.
وخلافا لمشواره في الدوري الألماني، لم يظهر لايبزج بالشكل المطلوب في المسابقة القارية، بخسارته مباراتيه الأوليين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (2-1) ويوفنتوس الإيطالي (2-3).
ومن جهته، يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي اختبارا في المتناول تماما على أرضه ضد سبارتا براج التشيكي، باحثا عن نقطته السابعة بعدما تعادل افتتاحا على أرضه مع إنتر الإيطالي (0-0) قبل الفوز خارج الديار على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-0.
ويحل باير ليفركوزن بطل ألمانيا ضيفا على بريست الفرنسي الذي حقق بداية أكثر من رائعة لمغامرته الأولى على الإطلاق في مسابقة الكبار بفوزه على شتورم جراتس (2-1) وريد بول سالزبورج النمساويين (4-0).
وسيكون من الصعب جدا على الفريق الفرنسي مواصلة هذه البداية الرائعة، لاسيما أنه يواجه بطل ألمانيا الذي فاز بمباراتيه الأوليين أيضا على فينورد الهولندي (4-0) وميلان الإيطالي (1-0).
وفي المباريات الأخرى، يحل إنتر ضيفا على يونغ بويز باحثا عن نقطته السابعة، فيما يسعى أتلتيكو مدريد إلى تعويض سقوطه المذل في الجولة الثانية أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 حين يستضيف ليل الفرنسي.
ويلعب أتالانتا الإيطالي مع ضيفه سلتيك الأسكتلندي ساعيا إلى فوزه الثاني تواليا والنقطة السابعة، بنفيكا مع فينورد، وريد بول سالزبورج مع دينامو زغرب الكرواتي. -(وكالات)

MENAFN22102024000072011014ID1108808947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث