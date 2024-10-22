فليك في الطرف الآخر بعد 4 أعوام من هزيمة برشلونة الساحقة أمام بايرن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أشاد مدرب برشلونة هانزي فليك، بفريقه السابق بايرن ميونيخ، قبل لقاء الفريقين المرتقب مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم، في وقت يسعى فيه برشلونة للثأر من خسارته المهينة قبل أربعة أعوام بنتيجة 2-8، ضمن البطولة ذاتها، وحينها كان فليك مدربا للفريق البافاري الذي مضى قدما لإحراز اللقب.
وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس: "هذا الموسم بايرن ميونيخ يلعب كرة قدم رائعة مع فنسان كومباني. إنهم شجعان في تطبيق الضغط العالي. ستكون مباراة
قوية، لكننا نسعى للقيام بأفضل ما لدينا، وجاهزون لمباراة الغد".
وأضاف بشأن احتمالية مشاركة فرينكي دي يونج أساسيًا: "كنا نريد أن يلعب في لقاء إشبيلية، لكنه عانى من انزعاجات وفضلنا إراحته. نحن الآن سعداء بوجوده".
وبشأن الرأي الذي يقول "سنرى مستوى برشلونة الحقيقي في مباراتي بايرن ميونخ وريال مدريد"، قال فليك: "أي مباراة يمكن أن يحصل فيها أشياء كثيرة. رأينا ما حدث في مباراة موناكو. نحن إيجابيون، ونركز على لقاء بايرن. منذ بداية الموسم كل مباراة تساعدنا على التحسن أكثر. فريقي يريد بالطبع أن يجرب نفسه أمام المنافسين الأفضل، وسيكون لقاءً رائعًا أمام بايرن".
وحول الأنباء المنتشرة بشأن نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو إلى مدينة ميامي، علق فليك: "هذا أمر سيحدث في المستقبل، لا يمكنني الحديث عنه الآن. تركيزنا على لقاء بايرن ميونخ.. أنا آسف".
وتابع: "ما حدث في الماضي بين برشلونة وبايرن مر بالفعل، ولا يمكننا تغييره. الآن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول الفوز عليهم. قلت ذلك من قبل، كل يوم أشعر باللطف الذي يعاملني به الناس هنا في البارسا.. هذا لا علاقة له بالماضي ولا بالمستقبل المحتمل، نحن نعمل كل يوم من أجل الحاضر، الفريق متحد، وأعتقد أن لا ماسيا لها تأثير كبير على كيفية عمل اللاعبين، كما أن الجميع يهتم ببعضه البعض، وإذا فكرت في اللحظة التي جاء فيها جافي ليدخل أرض الملعب أشعر بالقشعريرة".
وواصل: "نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة. كنتُ في بايرن لاعبًا ومدربًا وأمضيت مسيرة ناجحة، ولدي ذكريات رائعة. لكنني الآن في برشلونة وسعيد جدًا. أرى الطريقة التي يعمل بها الناس هنا ويدعموننا، وهذا جميل. لذلك من الالتزام لنا أن نقدم النتائج الإيجابية للجماهير. هذا مشروعي، وهذا ما سأسعى للقيام به".
وتحدث فليك عن تطبيق خطة الضغط العالي أمام بايرن ميونخ وريال مدريد قائلا: "كل مدرب لديه أفكار يريد تطبيقها في المباراة. قد لا نقدم كل شيء بشكل مثالي، لكننا نسعى دائمًا للتحسن. نريد دائمًا أن نضغط على المنافسين، لكننا نفهم أيضًا أنه يجب أن ندافع بعمق وبأفضل طريقة ممكنة، ونقلل من المخاطرة".
في الجهة المقابلة، شارك الجناح الدولي جمال موسيالا، الغائب عن الملاعب منذ أوائل الشهر الحالي بسبب إصابة في الورك، في تمارين فريقه بايرن أمس، عشية مواجهة برشلونة.
وأجرى بايرن مرانه الأخير أمس في مركز سابينير ستراسه قبل التوجه إلى برشلونة لخوض الجولة الثالثة من منافسات البطولة.
وكان موسيالا متواجدا في الحصة التمرينية التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام في ربع الساعة الأول، ومن غير المعلوم إذا كان في وضع بدني يسمح له بالمشاركة في مواجهة الأربعاء أو في جزء منها.
وتعرض موسيالا للإصابة في الثاني من الشهر الحالي خلال الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 في الجولة الماضية، وغاب عن مباراتي ألمانيا صد البوسنة (2-1) وهولندا (1-0) في 11 و14 الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
وافتقد العملاق البافاري خدمات ابن الـ21 عاما في تعادله مع أينتراخت فرانكفورت (3-3) ثم فوزه على شتوتجارت (4-0) في المرحلتين الأخيرتين من الدوري المحلي الذي يتصدره فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني بفارق الأهداف أمام لايبزج.
ويدخل الفريقان العملاقان المواجهة وهما في ظروف مشابهة تماما، إذ يتصدر كل منهما دوري بلاده مع خسارة مباراة والفوز بالثانية في الجولتين الأوليين من المسابقة القارية الأم التي بدأها برشلونة بالخسارة في موناكو 1-2 قبل الفوز الكاسح على يونج بويز السويسري 5-0، فيما فاز بايرن على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة كاسحة 9-2 قبل أن يسقط على أرض أستون فيلا الإنجليزي 0-1.
وترتدي المسابقة القارية أهمية مضاعفة لبايرن إذ يقام النهائي على ملعبه "أليانز أرينا" وبالتالي سيقاتل بشراسة من أجل محاولة الوصول إلى النهائي الثاني عشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب، آخرها العام 2020.
لكن الطريق ما زال طويلا وعليه التعامل مع كل مباراة على حدة بحسب ما أظهرت الجولة السابقة حين سقط أمام أستون فيلا.
ويدرك بايرن ومدربه كومباني، أن المهمة اليوم على أرض برشلونة لن تكون سهلة بتاتا لأن النادي الكاتالوني سيقاتل بشراسة من أجل محاولة الثأر من منافسه الذي خرج منتصرا من المباريات الست الأخيرة بين الفريقين.
وتواجه الفريقان في دور المجموعات خلال الموسمين 2021-2022 و2022-2023، وخرج بايرن منتصرا بالمباريات الأربع، مسجلا فيها 11 هدفا من دون أن تهتز شباكه.
ويبدو برشلونة بقيادة فليك في أفضل وضع ممكن من أجل محاولة استعادة اعتباره، إذ فاز بتسع من مبارياته العشر الأولى في الدوري المحلي مع مردود هجومي أكثر من رائع (33 هدفا).
وتحضر برشلونة بأفضل طريقة لاستضافة بايرن ومن ثم مواجهة غريمه ريال مدريد حامل اللقب السبت على أرض الأخير في "كلاسيكو" الدوري المحلي، وذلك بفوزه الكاسح على إشبيلية 5-1 الأحد الماضي، بينها ثنائية للهداف السابق للعملاق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ويأتي تألق برشلونة رغم افتقاده خدمات لاعبين مؤثرين جدا مثل الهولندي فرينكي دي يونج، الأوروجوياني رونالد أراوخو، الدنماركي أندرياس كريستينسن والحارس الألماني مارك-أندري تير شتيجن، لكنه استعادة جافي الذي تعافى من إصابة في الركبة وشارك ضد إشبيلية.
ويعول فليك على عودة ليفاندوفسكي إلى مستواه السابق بتسجيله 14 هدفا في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أشاد بالهداف البولندي البالغ 36 عاما بالقول "يتمتع روبرت باحترافية هائلة. يعمل بجهد كبير على لياقته البدنية. الجسد الذي يملكه لا يتناسب مع عمره".
وفي ظل وجود المتألقين لامين جمال والبرازيلي رافينيا لم يعد ليفاندوفسكي مضطرا للعودة إلى الوراء ويقضى معظم وقته في منطقة الخصم.
ورفض فليك التحدث عن مواجهة بين ليفاندوفسكي وهداف بايرن الإنجليزي هاري كاين، قائلا "الأمر لا يتعلق أبدا باللاعبين، إنها معركة مرتبطة بالفريق بأكمله".
من ناحية ثانية، يخوض ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت، اختبارا صعبا في ألمانيا ضد لايبزج الذي يتقاسم بدوره صدارة الدوري المحلي مع بايرن ميونيخ.
ومنذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام نوتنجهام فورست 0-1 على أرضه في 14 أيلول (سبتمبر) ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز، خرج ليفربول منتصرا من جميع مبارياته السبع، بينها فوزان في دوري الأبطال على ميلان (3-1) وبولونيا (2-0) الإيطاليين وآخرها في الدوري الممتاز على تشيلسي (2-1)، وبالتالي سيسعى جاهدا إلى مواصلة هذه السلسلة على حساب لايبزج قبل أن يحل الأحد ضيفا على آرسنال وصيف البطل في المرحلة التاسعة من "البريميرليج".
ويمني "الحمر" النفس بتكرار سيناريو المواجهة التي جمعتهم بلايبزج خلال ثمن نهائي الموسم 2020-2021 حين فازوا ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.
وخلافا لمشواره في الدوري الألماني، لم يظهر لايبزج بالشكل المطلوب في المسابقة القارية، بخسارته مباراتيه الأوليين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (2-1) ويوفنتوس الإيطالي (2-3).
ومن جهته، يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي اختبارا في المتناول تماما على أرضه ضد سبارتا براج التشيكي، باحثا عن نقطته السابعة بعدما تعادل افتتاحا على أرضه مع إنتر الإيطالي (0-0) قبل الفوز خارج الديار على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-0.
ويحل باير ليفركوزن بطل ألمانيا ضيفا على بريست الفرنسي الذي حقق بداية أكثر من رائعة لمغامرته الأولى على الإطلاق في مسابقة الكبار بفوزه على شتورم جراتس (2-1) وريد بول سالزبورج النمساويين (4-0).
وسيكون من الصعب جدا على الفريق الفرنسي مواصلة هذه البداية الرائعة، لاسيما أنه يواجه بطل ألمانيا الذي فاز بمباراتيه الأوليين أيضا على فينورد الهولندي (4-0) وميلان الإيطالي (1-0).
وفي المباريات الأخرى، يحل إنتر ضيفا على يونغ بويز باحثا عن نقطته السابعة، فيما يسعى أتلتيكو مدريد إلى تعويض سقوطه المذل في الجولة الثانية أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 حين يستضيف ليل الفرنسي.
ويلعب أتالانتا الإيطالي مع ضيفه سلتيك الأسكتلندي ساعيا إلى فوزه الثاني تواليا والنقطة السابعة، بنفيكا مع فينورد، وريد بول سالزبورج مع دينامو زغرب الكرواتي. -(وكالات)
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