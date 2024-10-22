حضور لافت للمتسابقين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - كشف الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات الذي صدر أول من أمس، عن مراكز متقدمة للسائقين الأردنيين، وتحديدا في بطولة ميرك 2 التي التي شهدت سيطرة الأردنيين على المراكز الأربعة الأولى.
وتم تقليص عدد الراليات العام الحالي، لتصبح 3 راليات بدلا من 5، بعد إلغاء راليي لبنان وعُمان، بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
واستطاع السائق القطري عبد العزيز الكواري وملاحه شقيقه ناصر لنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين للمرة الأولى، كما جاء الأردنيون شاكر جويحان بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة، (15 نقطة في رالي
قطر، 22 نقطة في رالي الأردن)، واحتل كل من شادي شعبان المركز السابع، برصيد 28 نقطة (13 نقطة في رالي قطر، 15 نقطة في رالي الأردن)، وجاء حسام سالم بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة (11 نقطة في رالي قطر، 13 نقطة في رالي الأردن)، وجاء بدر الفايز بالمركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة ( 19 نقطة في رالي الأردن)، واحتل إيهاب الشرفا المركز الرابع عشر، برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، 9 نقاط في رالي الأردن)، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة (11 نقطة في رالي الأردن).
وحقق حامل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين 2023، الأردني عطا الحمود في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 49 نقطة (25 نقطة في رالي قطر، 24 نقطة في رالي قبرص)، وحقق الأردنيون سامر عيسى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، (13 نقطة في رالي قطر، 15 نقطة في رالي الأردن)، وناسي المجالي المركز التاسع برصيد 24 نقطة (11 نقطة في قطر، 13 نقطة في رالي الأردن)، يوسف جمعة بالمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، 9 نقاط في رالي الأردن)، مصطفى جمعة بالمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، (15 نقطة في رالي قطر)، وعماد جمعة بالمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة (11 نقطة في رالي الأردن).
وكانت المنافسة في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" للسائقين والملاحين للأردنيين، حيث تصدر بطولة السائقين شاكر جويحان برصيد 60 نقطة (30 نقطة في رالي قطر، 30 نقطة في رالي الأردن)، وجاء شادي شعبان بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر و24 نقطة في رالي الأردن)، وجاء حسام سالم بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة، (21 نقطة في رالي قطر، 24 نقطة في رالي الأردن)، واحتل إيهاب الشرفا المركز الرابع برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر، 17 نقطة في رالي الأردن)، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة ( 19 نقطة في رالي الأردن).
وتصدر سامر عيسى بطولة الشرق الأوسط للملاحين برصيد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر، 24 نقطة في رالي الأردن)، واحلت نانسي المجالي المركز الثاني برصيد 42 نقطة (21 نقطة في رالي قطر، و21 نقطة في رالي الأردن، وجاء يوسف جمعة بالمركز الثالث برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر، 17 نقطة في رالي الأردن)، وجاء مصطفى جمعة بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة (30 نقطة في رالي قطر)، وجاء عماد جمعة بالمركز السادس برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن).
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