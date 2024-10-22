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حضور لافت للمتسابقين الأردنيين في بطولة الشرق الأوسط للراليات

10/22/2024 11:41:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - كشف الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات الذي صدر أول من أمس، عن مراكز متقدمة للسائقين الأردنيين، وتحديدا في بطولة ميرك 2 التي التي شهدت سيطرة الأردنيين على المراكز الأربعة الأولى.
وتم تقليص عدد الراليات العام الحالي، لتصبح 3 راليات بدلا من 5، بعد إلغاء راليي لبنان وعُمان، بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
واستطاع السائق القطري عبد العزيز الكواري وملاحه شقيقه ناصر لنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين للمرة الأولى، كما جاء الأردنيون شاكر جويحان بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة، (15 نقطة في رالي قطر، 22 نقطة في رالي الأردن)، واحتل كل من شادي شعبان المركز السابع، برصيد 28 نقطة (13 نقطة في رالي قطر، 15 نقطة في رالي الأردن)، وجاء حسام سالم بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة (11 نقطة في رالي قطر، 13 نقطة في رالي الأردن)، وجاء بدر الفايز بالمركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة ( 19 نقطة في رالي الأردن)، واحتل إيهاب الشرفا المركز الرابع عشر، برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، 9 نقاط في رالي الأردن)، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة (11 نقطة في رالي الأردن).
وحقق حامل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين 2023، الأردني عطا الحمود في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 49 نقطة (25 نقطة في رالي قطر، 24 نقطة في رالي قبرص)، وحقق الأردنيون سامر عيسى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، (13 نقطة في رالي قطر، 15 نقطة في رالي الأردن)، وناسي المجالي المركز التاسع برصيد 24 نقطة (11 نقطة في قطر، 13 نقطة في رالي الأردن)، يوسف جمعة بالمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة (7 نقاط في رالي قطر، 9 نقاط في رالي الأردن)، مصطفى جمعة بالمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، (15 نقطة في رالي قطر)، وعماد جمعة بالمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة (11 نقطة في رالي الأردن).
وكانت المنافسة في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2" للسائقين والملاحين للأردنيين، حيث تصدر بطولة السائقين شاكر جويحان برصيد 60 نقطة (30 نقطة في رالي قطر، 30 نقطة في رالي الأردن)، وجاء شادي شعبان بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر و24 نقطة في رالي الأردن)، وجاء حسام سالم بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة، (21 نقطة في رالي قطر، 24 نقطة في رالي الأردن)، واحتل إيهاب الشرفا المركز الرابع برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر، 17 نقطة في رالي الأردن)، وجاء عيسى أبو جاموس بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة ( 19 نقطة في رالي الأردن).
وتصدر سامر عيسى بطولة الشرق الأوسط للملاحين برصيد 48 نقطة (24 نقطة في رالي قطر، 24 نقطة في رالي الأردن)، واحلت نانسي المجالي المركز الثاني برصيد 42 نقطة (21 نقطة في رالي قطر، و21 نقطة في رالي الأردن، وجاء يوسف جمعة بالمركز الثالث برصيد 34 نقطة (17 نقطة في رالي قطر، 17 نقطة في رالي الأردن)، وجاء مصطفى جمعة بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة (30 نقطة في رالي قطر)، وجاء عماد جمعة بالمركز السادس برصيد 19 نقطة (19 نقطة في رالي الأردن).

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