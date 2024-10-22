الناشئين أمام هونج كونغ.. فرصة لتعويض إخفاق البداية الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يسعى المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 لكرة القدم، لتعديل المسار وتعويض الخسارة القاسية أمام المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية، عندما يلتقي منتخب
هونغ كونغ عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، لحساب المجموعة الأولى التي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويرمي منتخب الناشئين بكل أوراقه الفنية من أجل حصد نقاط اللقاء، وتغيير الصورة بعد الهزيمة أمام المنتخب السوري، والتي قزمت آماله بالتأهل للنهائيات التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل في السعودية، عندما أضاع المنتخب البوصلة ولم يقدر على مواجهة نظيره السوري الذي تغلب عليه أيضا في منافسات بطولة غرب آسيا الماضية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة، وفاز المنتخب السوري وقتها بفارق الركلات الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، مما يدل على أن الجهاز الفني بقيادة عبدالله القططي لم يستفد من التجربة الماضية، بل جاءت الضربة أقوى وأصعب، خصوصا أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.
وتبدو مهمة منتخب الناشئين سهلة للغاية، نظرا لتواضع المستوى الفني لمنافسه اليوم، الذي تعرض في مبارياته لخسارتين كبيرتين أمام منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 8-2 والمنتخب الإيراني 7-1، وأظهر لاعبوه ضعفا في الإعداد والإمكانيات الفنية.
ويتصدر منتخب كوريا الشمالية المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوز على المنتخب السوري بهدفين لهدف، المنتخب الإيراني ثانيا بثلاث نقاط من مباراة واحدة، المنتخب السوري بالرصيد نفسه من مباراتين، الأردن رابعا من دون نقاط وهونغ كونغ خامسا من دون نقاط ايضا.
وحسب التعليمات يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني من بقية المجموعات.
ويفترض على منتخب الناشئين الاستفادة من الدرس السوري، والقتال الشرس على نقاط المباريات المتبقية، والتي تضمن له التأهل في حالة تحقيق الانتصارات في اللقاءات كافة، وحصد 12 نقطة، وتحقيق الهدف الذي سجله منتخب الشباب قبل فترة بسيطة بالتأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة، والعودة للمنافسات القارية بعد الغياب عن النسخة الماضية.
وتسببت الخسارة الأولى للمنتخب الوطني في إثارة خوف المتابعين على المنتخب في المباراتين أمام منتخبي كوريا الشمالية وإيران، رغم أن اتحاد الكرة وفر للمدير الفني عبدالله القططي فرصا كثيرة، ووفر للمنتخب مشاركات خارجية ومعسكرات داخلية وخارجية ومباريات مع منتخبات قوية، ولكن من دون أن يظهر ذلك على نتائج وأداء المنتخب.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في التصفيات 23 لاعبا، وهم: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، طارق الدهامشة، خزرج القاسم، مهند محمود، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، نور الدين عمرو، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، زيد أبو دهيم، قيس الشواشرة، أحمد ملكاوي، حسين ذيابات، الزين عودة، حسن العابورة، محمد أبو رمح، أكرم أبو عاقولة، أحمد الربايعة، أسامة الجوهري وسند طبيشات.
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