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الناشئين أمام هونج كونغ.. فرصة لتعويض إخفاق البداية الآسيوية

10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يسعى المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 لكرة القدم، لتعديل المسار وتعويض الخسارة القاسية أمام المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية، عندما يلتقي منتخب هونغ كونغ عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، لحساب المجموعة الأولى التي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويرمي منتخب الناشئين بكل أوراقه الفنية من أجل حصد نقاط اللقاء، وتغيير الصورة بعد الهزيمة أمام المنتخب السوري، والتي قزمت آماله بالتأهل للنهائيات التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل في السعودية، عندما أضاع المنتخب البوصلة ولم يقدر على مواجهة نظيره السوري الذي تغلب عليه أيضا في منافسات بطولة غرب آسيا الماضية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة، وفاز المنتخب السوري وقتها بفارق الركلات الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، مما يدل على أن الجهاز الفني بقيادة عبدالله القططي لم يستفد من التجربة الماضية، بل جاءت الضربة أقوى وأصعب، خصوصا أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.
وتبدو مهمة منتخب الناشئين سهلة للغاية، نظرا لتواضع المستوى الفني لمنافسه اليوم، الذي تعرض في مبارياته لخسارتين كبيرتين أمام منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 8-2 والمنتخب الإيراني 7-1، وأظهر لاعبوه ضعفا في الإعداد والإمكانيات الفنية.
ويتصدر منتخب كوريا الشمالية المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوز على المنتخب السوري بهدفين لهدف، المنتخب الإيراني ثانيا بثلاث نقاط من مباراة واحدة، المنتخب السوري بالرصيد نفسه من مباراتين، الأردن رابعا من دون نقاط وهونغ كونغ خامسا من دون نقاط ايضا.
وحسب التعليمات يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني من بقية المجموعات.
ويفترض على منتخب الناشئين الاستفادة من الدرس السوري، والقتال الشرس على نقاط المباريات المتبقية، والتي تضمن له التأهل في حالة تحقيق الانتصارات في اللقاءات كافة، وحصد 12 نقطة، وتحقيق الهدف الذي سجله منتخب الشباب قبل فترة بسيطة بالتأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة، والعودة للمنافسات القارية بعد الغياب عن النسخة الماضية.
وتسببت الخسارة الأولى للمنتخب الوطني في إثارة خوف المتابعين على المنتخب في المباراتين أمام منتخبي كوريا الشمالية وإيران، رغم أن اتحاد الكرة وفر للمدير الفني عبدالله القططي فرصا كثيرة، ووفر للمنتخب مشاركات خارجية ومعسكرات داخلية وخارجية ومباريات مع منتخبات قوية، ولكن من دون أن يظهر ذلك على نتائج وأداء المنتخب.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في التصفيات 23 لاعبا، وهم: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، طارق الدهامشة، خزرج القاسم، مهند محمود، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، نور الدين عمرو، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، زيد أبو دهيم، قيس الشواشرة، أحمد ملكاوي، حسين ذيابات، الزين عودة، حسن العابورة، محمد أبو رمح، أكرم أبو عاقولة، أحمد الربايعة، أسامة الجوهري وسند طبيشات.

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