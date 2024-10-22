العربي يرفض ملاقاة الأهلي ببطولة كأس الأردن لكرة اليد

العربي يرفض ملاقاة الأهلي ببطولة كأس الأردن لكرة اليد
التاريخ
10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- رفض فريق العربي لكرة اليد خوض مباراته التي كانت مقررة الثلاثاء في صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات بطولة كاس الأردن لكرة اليد، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الاتحاد لمطلب النادي باستقدام حكام من الخارج لإدارة مبارياته مع الاهلي والسلط، والذي تقدم به في وقت سابق, ليعلن طاقم الحكام المحلي انهاء المباراة بعد انتظار المدة القانونية.
وفي لقاءات أخرى فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 42-18، وفاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، كما فاز فريق كفرسوم على فريق يرموك الشوتة بنتيجة 29-24.
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