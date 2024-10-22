Wednesday, 23 October 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العربي يرفض ملاقاة الأهلي ببطولة كأس الأردن لكرة اليد

10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- رفض فريق العربي لكرة اليد خوض مباراته التي كانت مقررة الثلاثاء في صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات بطولة كاس الأردن لكرة اليد، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الاتحاد لمطلب النادي باستقدام حكام من الخارج لإدارة مبارياته مع الاهلي والسلط، والذي تقدم به في وقت سابق, ليعلن طاقم الحكام المحلي انهاء المباراة بعد انتظار المدة القانونية.
 وفي لقاءات أخرى فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 42-18، وفاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، كما فاز فريق كفرسوم على فريق يرموك الشوتة بنتيجة 29-24.

MENAFN22102024000072011014ID1108808944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث