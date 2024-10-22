عقوبة منتظرة على الأرثوذكسي.. المنتخب المدرسي للثلاثيات يشارك بـالجمنزياد

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

قرار مرتقب حول الأرثوذكسي

علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن اللجنة القانونية في اتحاد كرة السلة بصدد اتخاذ عقوبات بحق نادي الأرثوذكسي، وذلك بعد احتجاب فريقه الثاني "نجوم الأرثوذكسي"، عن الحضور إلى صالة نادي شباب الفحيص لمواجهة فريق الفحيص بالجولة السادسة، من دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.

وينص القانون على تخسير الفريق الذي يرفض الدخول إلى أرض الملعب بنتيجة (0-20) بعد انقضاء المهلة القانونية للانتظار والبالغة 15 دقيقة من موعد انطلاقة المباراة، مع عدم منحه أي نقطة عن الخسارة.

فيما تنص المادة 14 (الأحكام العامة) البند (14-14) من لائحة التعليمات العامة للمسابقات، على أنه يتم تحرير لاعبي الفريق ويسمح بقيدهم في سجلات الأندية الأخرى لدى الاتحاد وبالموسم نفسه، لكل فريق يمتنع عن المشاركة قبل أو بعد بدء البطولة الإلزامية، وهو ما يتوافق مع حالة المباراة التي تم إلغاؤها، كون الفريق يرفض خوض أي مباريات في صالة الفحيص، لتجاوزات سابقة حدثت خلال مباريات الفريقين، وفقا لما أكده رئيس اللجنة الرياضية للأرثوذكسي إبراهيم عنصرة.

وكان الأرثوذكسي، أبدى رفضه اللعب في ملعب الفحيص، في كتاب رسمي أرسله سابقا إلى "مؤقتة السلة"، التي رفضت الاستجابة للطلب، مؤكدة أحقية كل فريق باللعب على ملعبه، إذا كان برنامج المباريات ينص على إجراء لقاءي (ذهاب وإياب)، وفقا للبند (2-10) من تعليمات استخدام ملاعب الأندية.

"ثلاثيات المدرسي" يشارك بـ"الجمنزياد"

يشارك فريق السلة 3×3، الذي يمثل المنتخب المدرسي لوزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي في "الجمنزياد" المدرسي العالمي، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في العاصمة البحرينية المنامة، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ويضم المنتخب المدرسي، كلا من اللاعبين: عبد الله شتات، عمر سلمان، حسين عبابنة وأحمد البربري بقيادة المدرب أمجد جبارة، إلى جانب الحكم محمد الطراونة.

وأكد د. أجمل الطويقات مدير إدارة النشاطات ونائب رئيس اتحاد الرياضة المدرسية ورئيس الوفد المشارك، أن هذه المشاركة تأتي ضمن إطار دعم الرياضة المدرسية، والتي تحظى بمكانة خاصة ضمن رؤية جلالة الملك، مشيرا إلى أن تعزيز المشاركة لدى الطلبة، أحد الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية.

انتصاران بـ"سلة الناشئين"

استعاد فريق اتحاد عمان توازنه بفوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (67-58)، فيما تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان (89-40)، في لقاءين أقيما أول من أمس في صالة الأمير حمزة، لحساب الجولة الثانية من ذهاب المرحلة السادسة لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.

9 مباريات بدوري الفئات اليوم

تختتم اليوم منافسات ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي كفريوبا مع شباب بشرى عند الساعة 5 مساء والشجرة مع الأشرفية عند الساعة 6:30 في صالة الحسن، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الجبيهة في صالته عند الساعة 7 مساء، وتشهد صالة الأمير حمزة مواجهتي، اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 5 مساء، والإنجليزية مع المقاولين عند الساعة 6:30 مساء.

وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تقام اليوم أربع مباريات لحساب الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الخامسة، حيث تشهد صالة الاتفاق مواجهتي، الإنجليزية وجرش عند الساعة 5 مساء، والأهلي مع الكلية الإسلامية عند الساعة 6:30 مساء، فيما يحل فريق نجوم الأردن ضيفا على الأرثوذكسي في صالته عند الساعة 8:30 مساء، وتحتضن صالة الحسن التدريبية قمة الشمال بين الجليل وشباب بشرى عند الساعة 5 مساء.

العراقي طالب يعود للأرثوذكسي

قررت إدارة النادي الأرثوذكسي، تعيين العراقي عامر طالب، مديرا ومشرفا جديدا على النشاط الرياضي في النادي "الأحمر".

وسبقت للمدرب العراقي قيادة الفريق الأول لرجال الأرثوذكسي، إلى إحراز لقب بطولة الدوري الممتاز، في الموسم 2011-2012.

دورة للمدربين في "دبي"

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، تنظيم دورة دبي الدولية للمدربين (المستوى الثاني)، وذلك في الفترة من 15 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وفتح اتحاد السلة الإماراتي، باب التسجيل عبر موقعه الرسمي، مؤكدا أن الدورة تقام بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

"ناد ممتاز" يعاني في استقطاب محترف

باءت محاولات أحد أندية الدرجة الممتازة في استقطاب محترف أجنبي لتمثيله ببطولة الدوري نهاية العام الحالي بالفشل حتى الآن، وذلك مع تعطل عملية التفاوض بسبب التخوفات التي يبديها العديد منهم في القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع استمرار التوترات السياسية والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة بلاد الشام.

وأكد ممثل النادي – الذي فضل عدم الكشف عن اسمه – أن هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، مشددا على أن التفاوض مع اللاعب الأجنبي يأتي ضمن استراتيجية التدرج التي ينتهجها النادي بناء على تنسيب من الجهاز الفني للفريق، ومشددا على أن الرفض لا يغفل حقيقة الأوضاع الآمنة والمستقرة التي تشهدها المملكة.