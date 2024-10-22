عقوبة منتظرة على الأرثوذكسي.. المنتخب المدرسي للثلاثيات يشارك بـالجمنزياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
قرار مرتقب حول الأرثوذكسي
علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن اللجنة القانونية في اتحاد كرة السلة بصدد اتخاذ عقوبات بحق نادي الأرثوذكسي، وذلك بعد احتجاب فريقه الثاني "نجوم الأرثوذكسي"، عن الحضور إلى صالة نادي شباب الفحيص لمواجهة فريق الفحيص بالجولة السادسة، من دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.
وينص القانون على تخسير الفريق الذي يرفض الدخول إلى أرض الملعب بنتيجة (0-20) بعد انقضاء المهلة القانونية للانتظار والبالغة 15 دقيقة من موعد انطلاقة المباراة، مع عدم منحه أي نقطة عن الخسارة.
فيما تنص المادة 14 (الأحكام العامة) البند (14-14) من لائحة التعليمات العامة للمسابقات، على أنه يتم تحرير لاعبي الفريق ويسمح بقيدهم في سجلات الأندية الأخرى لدى الاتحاد وبالموسم نفسه، لكل فريق يمتنع عن المشاركة قبل أو بعد بدء البطولة الإلزامية، وهو ما يتوافق مع حالة المباراة التي تم إلغاؤها، كون الفريق يرفض خوض أي مباريات في صالة الفحيص، لتجاوزات سابقة حدثت خلال مباريات الفريقين، وفقا لما أكده رئيس اللجنة الرياضية للأرثوذكسي إبراهيم عنصرة.
وكان الأرثوذكسي، أبدى رفضه اللعب في ملعب الفحيص، في كتاب رسمي أرسله سابقا إلى "مؤقتة السلة"، التي رفضت الاستجابة للطلب، مؤكدة أحقية كل فريق باللعب على ملعبه، إذا كان برنامج المباريات ينص على إجراء لقاءي (ذهاب وإياب)، وفقا للبند (2-10) من تعليمات استخدام ملاعب الأندية.
"ثلاثيات المدرسي" يشارك بـ"الجمنزياد"
يشارك فريق السلة 3×3، الذي يمثل المنتخب المدرسي لوزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي في "الجمنزياد" المدرسي العالمي، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في العاصمة البحرينية المنامة، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
ويضم المنتخب المدرسي، كلا من اللاعبين: عبد الله شتات، عمر سلمان، حسين عبابنة وأحمد البربري بقيادة المدرب أمجد جبارة، إلى جانب الحكم محمد الطراونة.
وأكد د. أجمل الطويقات مدير إدارة النشاطات ونائب رئيس اتحاد الرياضة المدرسية ورئيس الوفد المشارك، أن هذه المشاركة تأتي ضمن إطار دعم الرياضة المدرسية، والتي تحظى بمكانة خاصة ضمن رؤية جلالة الملك، مشيرا إلى أن تعزيز المشاركة لدى الطلبة، أحد الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية.
انتصاران بـ"سلة الناشئين"
استعاد فريق اتحاد عمان توازنه بفوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (67-58)، فيما تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان (89-40)، في لقاءين أقيما أول من أمس في صالة الأمير حمزة، لحساب الجولة الثانية من ذهاب المرحلة السادسة لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.
9 مباريات بدوري الفئات اليوم
تختتم اليوم منافسات ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي كفريوبا مع شباب بشرى عند الساعة 5 مساء والشجرة مع الأشرفية عند الساعة 6:30 في صالة الحسن، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره الجبيهة في صالته عند الساعة 7 مساء، وتشهد صالة الأمير حمزة مواجهتي، اتحاد عمان والأهلي عند الساعة 5 مساء، والإنجليزية مع المقاولين عند الساعة 6:30 مساء.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، تقام اليوم أربع مباريات لحساب الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الخامسة، حيث تشهد صالة الاتفاق مواجهتي، الإنجليزية وجرش عند الساعة 5 مساء، والأهلي مع الكلية الإسلامية عند الساعة 6:30 مساء، فيما يحل فريق نجوم الأردن ضيفا على الأرثوذكسي في صالته عند الساعة 8:30 مساء، وتحتضن صالة الحسن التدريبية قمة الشمال بين الجليل وشباب بشرى عند الساعة 5 مساء.
العراقي طالب يعود للأرثوذكسي
قررت إدارة النادي الأرثوذكسي، تعيين العراقي عامر طالب، مديرا ومشرفا جديدا على النشاط الرياضي في النادي "الأحمر".
وسبقت للمدرب العراقي قيادة الفريق الأول لرجال الأرثوذكسي، إلى إحراز لقب بطولة الدوري الممتاز، في الموسم 2011-2012.
دورة للمدربين في "دبي"
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، تنظيم دورة دبي الدولية للمدربين (المستوى الثاني)، وذلك في الفترة من 15 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وفتح اتحاد السلة الإماراتي، باب التسجيل عبر موقعه الرسمي، مؤكدا أن الدورة تقام بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".
"ناد ممتاز" يعاني في استقطاب محترف
باءت محاولات أحد أندية الدرجة الممتازة في استقطاب محترف أجنبي لتمثيله ببطولة الدوري نهاية العام الحالي بالفشل حتى الآن، وذلك مع تعطل عملية التفاوض بسبب التخوفات التي يبديها العديد منهم في القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع استمرار التوترات السياسية والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة بلاد الشام.
وأكد ممثل النادي – الذي فضل عدم الكشف عن اسمه – أن هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، مشددا على أن التفاوض مع اللاعب الأجنبي يأتي ضمن استراتيجية التدرج التي ينتهجها النادي بناء على تنسيب من الجهاز الفني للفريق، ومشددا على أن الرفض لا يغفل حقيقة الأوضاع الآمنة والمستقرة التي تشهدها المملكة.
MENAFN22102024000072011014ID1108808943
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.