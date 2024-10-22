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الحسين إربد يحاور ضيفه ناساف الأوزبكي بلغة النصر اليوم

10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يتسلح فريق الحسين إربد لكرة القدم، بعاملي الأرض والجمهور، عندما يستضيف فريق ناساف كارشي الأوزبكي، عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم، بين فريقي الكويت الكويتي وشباب أهلي دبي على ملعب راشد بالإمارات، في التوقيت ذاته.
ويحتل الحسين إربد بعد الجولة الثانية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب أهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما تصدر ناساف كارشي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل الكويت فرق المجموعة برصيده نقطة واحدة.
ويتطلع الجمهور أن يقدم“الأصفر”، عرضا فنيا يثبت التطور الذي أصاب الكرة الأردنية في الفترة الماضية، خصوصا في ظل تواجد 10 لاعبين من المنتخب الوطني ضمن صفوفه، إضافة إلى كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب، إضافة إلى صدارة الفريق لدوري المحترفين بعد تغلبه على فريق الفيصلي.
واختتم الحسين تحضيراته للمواجهة الصعبة، من خلال التدريبات التي خاضها على ملعب المباراة بحضور اللاعبين الذين يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار على الخروج بنتيجة إيجابية، وخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار (مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو).
وينتظر أن يحاور المدير الفني للحسين، البرتغالي جواو موتا ضيفه اليوم بلغة الفوز، متسلحا بتشكيلة مثالية، رغم إدراكه لقوة وإمكانيات لاعبي ناساف الذين يملكون المهارة والقوة البدنية، ويتوقع أن يعتمد الحسين على منطقة العمليات الذي يقودها عبد الجليل اجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا وأحمد ثائر في الواجبات الدفاعية، وتزويد المهاجمين بالكرات الأمامية والعرضية، ويشكل الثنائي عارف الحاج ومحمود مرضي قوة هجومية ضاربة في الأطراف وإرسال الكرات العرضية نحو المهاجم عبد العزيز اندي، الذي يعرف الطريق للمرمى جيدا، فيما يقع على رباعي الدفاع أدهم القرشي، سعد الروسان، عبدالله نصيب وسيلفا ضبط تحركات مهاجمي ناساف ومنعهم من تهديد مرمى الحارس يزيد أبو ليلى.
من جانبه، سيبحث المدير الفني لفريق ناساف الأوزبكي روزيكول بيردييف، البحث عن هدف مبكر يريح أعصاب فريقه ويحيد الجماهير ويربك حسابات فريق الحسين، معتمدا على تشكيلته التي تضم كلا: عبدالواحد نعتموف، غالب غايبوللاييف، زافارمراد عبدالرحمتوف، ايغور غولبان، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، جافوهير سيديكوف، ستيفان شولوفيش، أبيك بوزوروف، زوران ماروسيتش وجامبولي جيغاوري.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، قال جواو موتا:“ناساف فريق صعب ومتمرس ويملك خبرات فنية واسعة، ويبدي قوة عندما يلعب أمام الفرق الأردنية، ولكن الحسين سيبذل كل الجهد للفوز علية وتعزيز رصيده”.
وأكد أن تحضيرات الفريق جيدة، والفوز على فريق الفيصلي بالدوري كان مهما نقطيا ومعنويا”.
وعن اللاعب إحسان حداد قال موتا:“حداد لاعب كبير وهو قائد المنتخب الوطني، وسيتم إشراكه كأساسي مع الفريق عندما تسنح له الفرصة.

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