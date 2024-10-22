الحسين إربد يحاور ضيفه ناساف الأوزبكي بلغة النصر اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يتسلح فريق الحسين إربد لكرة القدم، بعاملي الأرض والجمهور، عندما يستضيف فريق ناساف كارشي الأوزبكي، عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري
أبطال آسيا 2.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم، بين فريقي الكويت الكويتي وشباب أهلي دبي على ملعب راشد بالإمارات، في التوقيت ذاته.
ويحتل الحسين إربد بعد الجولة الثانية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن شباب أهلي دبي صاحب المركز الثاني، فيما تصدر ناساف كارشي المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل الكويت فرق المجموعة برصيده نقطة واحدة.
ويتطلع الجمهور أن يقدم“الأصفر”، عرضا فنيا يثبت التطور الذي أصاب الكرة الأردنية في الفترة الماضية، خصوصا في ظل تواجد 10 لاعبين من المنتخب الوطني ضمن صفوفه، إضافة إلى كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب، إضافة إلى صدارة الفريق لدوري المحترفين بعد تغلبه على فريق الفيصلي.
واختتم الحسين تحضيراته للمواجهة الصعبة، من خلال التدريبات التي خاضها على ملعب المباراة بحضور اللاعبين الذين يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار على الخروج بنتيجة إيجابية، وخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار (مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو).
وينتظر أن يحاور المدير الفني للحسين، البرتغالي جواو موتا ضيفه اليوم بلغة الفوز، متسلحا بتشكيلة مثالية، رغم إدراكه لقوة وإمكانيات لاعبي ناساف الذين يملكون المهارة والقوة البدنية، ويتوقع أن يعتمد الحسين على منطقة العمليات الذي يقودها عبد الجليل اجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا وأحمد ثائر في الواجبات الدفاعية، وتزويد المهاجمين بالكرات الأمامية والعرضية، ويشكل الثنائي عارف الحاج ومحمود مرضي قوة هجومية ضاربة في الأطراف وإرسال الكرات العرضية نحو المهاجم عبد العزيز اندي، الذي يعرف الطريق للمرمى جيدا، فيما يقع على رباعي الدفاع أدهم القرشي، سعد الروسان، عبدالله نصيب وسيلفا ضبط تحركات مهاجمي ناساف ومنعهم من تهديد مرمى الحارس يزيد أبو ليلى.
من جانبه، سيبحث المدير الفني لفريق ناساف الأوزبكي روزيكول بيردييف، البحث عن هدف مبكر يريح أعصاب فريقه ويحيد الجماهير ويربك حسابات فريق الحسين، معتمدا على تشكيلته التي تضم كلا: عبدالواحد نعتموف، غالب غايبوللاييف، زافارمراد عبدالرحمتوف، ايغور غولبان، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، جافوهير سيديكوف، ستيفان شولوفيش، أبيك بوزوروف، زوران ماروسيتش وجامبولي جيغاوري.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، قال جواو موتا:“ناساف فريق صعب ومتمرس ويملك خبرات فنية واسعة، ويبدي قوة عندما يلعب أمام الفرق الأردنية، ولكن الحسين سيبذل كل الجهد للفوز علية وتعزيز رصيده”.
وأكد أن تحضيرات الفريق جيدة، والفوز على فريق الفيصلي بالدوري كان مهما نقطيا ومعنويا”.
وعن اللاعب إحسان حداد قال موتا:“حداد لاعب كبير وهو قائد المنتخب الوطني، وسيتم إشراكه كأساسي مع الفريق عندما تسنح له الفرصة.
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