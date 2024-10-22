منتخب السيدات يلتقي هاييتي بالبطولة الوردية في تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- اختتم المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم
تحضيراته لمواجهة نظيره الهاييتي، وذلك عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في اللقاء الذي سيحتضنه مجمع أميرهام الرياضي، ضمن منافسات البطولة الوردية التي تقام في تركيا.
ويهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يحتل المركز 53 عالميا، وأظهر تقدما ملحوظا في الكرة النسوية خلال السنوات الماضية، علما أن "النشميات" يحتل المركز 74 عالميا.
وبدأ المنتخب الوطني تدريباته بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن سعي الاتحاد لإبقاء لاعبات المنتخب على أهبة الاستعداد وزيادة الانسجام فيما بينهن، بهدف وضع خطة التحضير للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
ويسعى منتخب "النشميات" للاستفادة قدر المستطاع من خلال هذه الدورة الودية، أملا في تحسين مركزه على سلم التصنيف الدولي من جهة، ومواصلة تحضيراته بصفوفه المكتملة للاستحقاقات الرسمية المقبلة من جهة أخرى.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة 25 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تاية، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
ويبحث أبو هنطش من خلال البطولة الودية الحالية، تجربة اللاعبات الجديدات اللواتي انضممن لمنتخب السيدات للمرة الأولى، وهن من اللاعبات اللواتي يتواجدن في الدوريات الخارجية، حيث تضم القائمة 3 لاعبات يحضرن للمرة الأولى، بتواجد كل من: ندى غضبان، رقية الفرارجة ورانيا جمهور، من خلال منحهن فرصة المشاركة في المباريات الودية الحالية، وبداية من لقاء هاييتي اليوم.
وتعد مواجهة اليوم الأولى لمنتخب السيدات في التوقفات الدولية وأمام منتخب، منذ آخر لقاء في بطولة غرب آسيا خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، والتي جمعته مع المنتخب النيبالي والتعادل بهدفين لمثلهما، قبل اللجوء لركلات الترجيح وفوز "النشميات" باللقب.
ويبرز في صفوف السيدات أفضل لاعبة في دوري المحترفات المحلي الأخير اللاعبة روزبهان فريج، إلى جانب مدافعة فريق الشباب السعودي لانا فراس، والهدافة التاريخية لمنتخب السيدات وأكثر اللاعبات تمثيلا للمنتخب ميساء جبارة لاعبة فريق نيوم السعودي.
ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته المقبلة نظيره الفلبيني عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، فيما يختتم مشاركته بالبطولة بمواجهة منتخب الصين تايببه عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل.
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