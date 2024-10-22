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منتخب السيدات يلتقي هاييتي بالبطولة الوردية في تركيا

10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- اختتم المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الهاييتي، وذلك عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في اللقاء الذي سيحتضنه مجمع أميرهام الرياضي، ضمن منافسات البطولة الوردية التي تقام في تركيا.
ويهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يحتل المركز 53 عالميا، وأظهر تقدما ملحوظا في الكرة النسوية خلال السنوات الماضية، علما أن "النشميات" يحتل المركز 74 عالميا.
وبدأ المنتخب الوطني تدريباته بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن سعي الاتحاد لإبقاء لاعبات المنتخب على أهبة الاستعداد وزيادة الانسجام فيما بينهن، بهدف وضع خطة التحضير للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
ويسعى منتخب "النشميات" للاستفادة قدر المستطاع من خلال هذه الدورة الودية، أملا في تحسين مركزه على سلم التصنيف الدولي من جهة، ومواصلة تحضيراته بصفوفه المكتملة للاستحقاقات الرسمية المقبلة من جهة أخرى.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة 25 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تاية، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
ويبحث أبو هنطش من خلال البطولة الودية الحالية، تجربة اللاعبات الجديدات اللواتي انضممن لمنتخب السيدات للمرة الأولى، وهن من اللاعبات اللواتي يتواجدن في الدوريات الخارجية، حيث تضم القائمة 3 لاعبات يحضرن للمرة الأولى، بتواجد كل من: ندى غضبان، رقية الفرارجة ورانيا جمهور، من خلال منحهن فرصة المشاركة في المباريات الودية الحالية، وبداية من لقاء هاييتي اليوم.
وتعد مواجهة اليوم الأولى لمنتخب السيدات في التوقفات الدولية وأمام منتخب، منذ آخر لقاء في بطولة غرب آسيا خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، والتي جمعته مع المنتخب النيبالي والتعادل بهدفين لمثلهما، قبل اللجوء لركلات الترجيح وفوز "النشميات" باللقب.
ويبرز في صفوف السيدات أفضل لاعبة في دوري المحترفات المحلي الأخير اللاعبة روزبهان فريج، إلى جانب مدافعة فريق الشباب السعودي لانا فراس، والهدافة التاريخية لمنتخب السيدات وأكثر اللاعبات تمثيلا للمنتخب ميساء جبارة لاعبة فريق نيوم السعودي.
ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته المقبلة نظيره الفلبيني عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، فيما يختتم مشاركته بالبطولة بمواجهة منتخب الصين تايببه عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل.

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