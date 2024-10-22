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عيرا يتمسك بالصدارة.. شباب الحسين والوحدات يواصلان المطاردة.. ومليح يزود الآخرين بالنقاط

10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تمسك فريق عيرا في صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة برصيد 15 نقطة، تاركا المطاردة لشباب الحسين والوحدات برصيد 12 نقطة، مع ختام الجولة الخامسة من المنافسات.
في المقابل، يواصل شباب مليح تقديم أسوأ العروض والنتائج، ليتحول إلى محطة تزويد نقطي للفرق المنافسة.
ويواصل فريق عيرا حديث الصدارة، ويكسب النقاط بعرض وأداء قويين متوازنين، حيث فاز في الجولة الخامسة على المحطة بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 26-24، و25-15.
ويفرض عيرا حضوره الفني بقيادة مدربه يوسف أبو حميد، ولم يخسر سوى شوطين في الجولات الخمس الماضية، في ظل ارتفاع مؤشر الأداء والانسجام بين لاعبيه، ويفرض محترفه الباكستاني جيهان نفسه كأفضل أجانب الدوري للآن.
وواصل عيرا تميزه بتسجيله أعلى النقاط خلال الجولات الخمس، حين رفع رصيه إلى 425 نقطة، وتلقى 321 نقطة.
شباب الحسين والوحدات يطاردان
ويجد شباب الحسين نفسه في موقف مغاير لما كان عليه في الموسم الماضي، حيث خسر بخطأ إداري أمام البقعة، الذي استفزه لحث الخطى ومطاردة المتصدر، عبر الفوز على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 25-11، 25-14، و25-16، وهو الذي عزز رصيده إلى 12 نقطة، ورفع رصيده من النقاط إلى 300 نقطة، وعليه 245 نقطة.
من جهته، يحاول الوحدات زيادة حظوظه في المنافسة، وحقق في الجولة الماضية الفوز على الكرمل بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-21، و25-18، وهو الذي يرتفع مؤشر أداء لاعبيه من جولة إلى أخرى، وقدم محترفه تيموفي ومعده الفلسطيني معاذ صوان، الكثير فنيا للفريق خلال هذه الجولة، علما أن الفريق يشارك شباب الحسين مشوار مطاردة المتصدر، وله 404 نقاط، وعليه 351 نقطة.
الكرمل والمحطة.. مكانك سر
ورغم أن فريقي الكرمل والمحطة تحركا نقطيا بالجولة الرابعة، إلا أنهما تعرضا للخسارة التي أبقتهما مكانهما، وبقي رصيديهما 6 نقاط، وإن كانا قدما ما يليق بهما للوقوف بين الأربعة الكبار، لكن عليهما الاجتهاد للفوز في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة الذهاب.
ويمضي الكرمل بتوازن بقيادة مدربه جميل أبو الرب، وعلى خلاف ما ظهر عليه في المواسم الماضية، حيث سجل الفريق 340 نقطة، وعليه 363 نقطة، وكذلك بالنسبة للمحطة الذي عانى عدم الاستقرار الفني، قبل الاستقرار على المدرب محمد الناجي، حيث سجل الفريق 317 نقطة، وعليه 328 نقطة.
البقعة.. خطوة للأمام
وتقدم فريق البقعة خطوة مهمة بتحقيقه الفوز بالجولة الخامسة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، عبر تخطي شباب مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-12، و25-16. حيث ينافس الكرمل والمحطة للبقاء بين الكبار، وإن كان الفريق ما يزال بحاجة للكثير فنيا، رغم اجتهاد مدربه القدير فواز زهران، الذي يقدم مزيجا بين الشباب والخبرة، وسجل الفريق 375 نقطة، وعليه 318 نقطة.
العودة ومليح..عروض سيئة
إلى ذلك، لم يقدم العودة ومليح ما يشفع لهما فنيا خلال الجولات الخمس من الدوري، وإن كان العودة يحمل 3 نقاط، والتي كسبها من فوزه على مليح، والأخير يفتقد الكثير إن أراد البقاء بين الكبار لموسم آخر، حيث يخسر المباريات من دون مقاومة تذكر. وسجل العودة 306 نقطة، وعليه 374 نقطة، فيما يعتبر مليح الأقل تسجيلا للنقاط، حين سجل 208 نقاط، والأكثر استقبالا للنقاط 375 نقطة.
أبو حميد مدرب الجولة
يستحق مدرب فريق عيرا يوسف أبو حميد لقب مدرب الجولة، وهو الذي يمتلك "كاريزما" قيادية وأفكارا فنية يشكل فيها لاعبيه بلوحة فنية متوازنة تحت الشبكة، مستفيدا مما يملكه من أسماء الخبرة التي لها وزنها وسبق لها التواجد في صفوف المنتخب الوطني، وأخرى شبابية تفرض وجودها على الساحة المحلية.
الجولة السادسة
تنطلق الجولة السادسة يوم السبت المقبل، ويلتقي فيها الكرمل مع شباب مليح عند الساعة الخامسة مساء، في صالة قصر الرياضة التي تشهد لقاء المحطة مع البقعة عند الساعة السابعة، فيما يلعب العودة مع عيرا يوم الأحد المقبل، عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء القوة والعراقة الذي يجمع بين شباب الحسين والوحدات عند الساعة السابعة مساء.

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