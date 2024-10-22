عيرا يتمسك بالصدارة.. شباب الحسين والوحدات يواصلان المطاردة.. ومليح يزود الآخرين بالنقاط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تمسك فريق عيرا في صدارة الدوري
الممتاز للكرة الطائرة برصيد 15 نقطة، تاركا المطاردة لشباب الحسين والوحدات برصيد 12 نقطة، مع ختام الجولة الخامسة من المنافسات.
في المقابل، يواصل شباب مليح تقديم أسوأ العروض والنتائج، ليتحول إلى محطة تزويد نقطي للفرق المنافسة.
ويواصل فريق عيرا حديث الصدارة، ويكسب النقاط بعرض وأداء قويين متوازنين، حيث فاز في الجولة الخامسة على المحطة بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 26-24، و25-15.
ويفرض عيرا حضوره الفني بقيادة مدربه يوسف أبو حميد، ولم يخسر سوى شوطين في الجولات الخمس الماضية، في ظل ارتفاع مؤشر الأداء والانسجام بين لاعبيه، ويفرض محترفه الباكستاني جيهان نفسه كأفضل أجانب الدوري للآن.
وواصل عيرا تميزه بتسجيله أعلى النقاط خلال الجولات الخمس، حين رفع رصيه إلى 425 نقطة، وتلقى 321 نقطة.
شباب الحسين والوحدات يطاردان
ويجد شباب الحسين نفسه في موقف مغاير لما كان عليه في الموسم الماضي، حيث خسر بخطأ إداري أمام البقعة، الذي استفزه لحث الخطى ومطاردة المتصدر، عبر الفوز على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 25-11، 25-14، و25-16، وهو الذي عزز رصيده إلى 12 نقطة، ورفع رصيده من النقاط إلى 300 نقطة، وعليه 245 نقطة.
من جهته، يحاول الوحدات زيادة حظوظه في المنافسة، وحقق في الجولة الماضية الفوز على الكرمل بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-21، و25-18، وهو الذي يرتفع مؤشر أداء لاعبيه من جولة إلى أخرى، وقدم محترفه تيموفي ومعده الفلسطيني معاذ صوان، الكثير فنيا للفريق خلال هذه الجولة، علما أن الفريق يشارك شباب الحسين مشوار مطاردة المتصدر، وله 404 نقاط، وعليه 351 نقطة.
الكرمل والمحطة.. مكانك سر
ورغم أن فريقي الكرمل والمحطة تحركا نقطيا بالجولة الرابعة، إلا أنهما تعرضا للخسارة التي أبقتهما مكانهما، وبقي رصيديهما 6 نقاط، وإن كانا قدما ما يليق بهما للوقوف بين الأربعة الكبار، لكن عليهما الاجتهاد للفوز في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة الذهاب.
ويمضي الكرمل بتوازن بقيادة مدربه جميل أبو الرب، وعلى خلاف ما ظهر عليه في المواسم الماضية، حيث سجل الفريق 340 نقطة، وعليه 363 نقطة، وكذلك بالنسبة للمحطة الذي عانى عدم الاستقرار الفني، قبل الاستقرار على المدرب محمد الناجي، حيث سجل الفريق 317 نقطة، وعليه 328 نقطة.
البقعة.. خطوة للأمام
وتقدم فريق البقعة خطوة مهمة بتحقيقه الفوز بالجولة الخامسة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، عبر تخطي شباب مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-12، و25-16. حيث ينافس الكرمل والمحطة للبقاء بين الكبار، وإن كان الفريق ما يزال بحاجة للكثير فنيا، رغم اجتهاد مدربه القدير فواز زهران، الذي يقدم مزيجا بين الشباب والخبرة، وسجل الفريق 375 نقطة، وعليه 318 نقطة.
العودة ومليح..عروض سيئة
إلى ذلك، لم يقدم العودة ومليح ما يشفع لهما فنيا خلال الجولات الخمس من الدوري، وإن كان العودة يحمل 3 نقاط، والتي كسبها من فوزه على مليح، والأخير يفتقد الكثير إن أراد البقاء بين الكبار لموسم آخر، حيث يخسر المباريات من دون مقاومة تذكر. وسجل العودة 306 نقطة، وعليه 374 نقطة، فيما يعتبر مليح الأقل تسجيلا للنقاط، حين سجل 208 نقاط، والأكثر استقبالا للنقاط 375 نقطة.
أبو حميد مدرب الجولة
يستحق مدرب فريق عيرا يوسف أبو حميد لقب مدرب الجولة، وهو الذي يمتلك "كاريزما" قيادية وأفكارا فنية يشكل فيها لاعبيه بلوحة فنية متوازنة تحت الشبكة، مستفيدا مما يملكه من أسماء الخبرة التي لها وزنها وسبق لها التواجد في صفوف المنتخب الوطني، وأخرى شبابية تفرض وجودها على الساحة المحلية.
الجولة السادسة
تنطلق الجولة السادسة يوم السبت المقبل، ويلتقي فيها الكرمل مع شباب مليح عند الساعة الخامسة مساء، في صالة قصر الرياضة التي تشهد لقاء المحطة مع البقعة عند الساعة السابعة، فيما يلعب العودة مع عيرا يوم الأحد المقبل، عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة، والتي تحتضن لقاء القوة والعراقة الذي يجمع بين شباب الحسين والوحدات عند الساعة السابعة مساء.
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