المجالي: الصحراء علمتني الكثير في مسيرتي بالراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - تعد الملاحة الأردنية نانسي المجالي السيدة الوحيدة المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، واستطاعت بعد ختام البطولة، نيل المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2"، والتاسع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط، حيث شاركت في البطولة كملاحة للسائق حسام سالم.
وتتجاوز قصة المجالي حدود المنافسة في الراليات، لتصبح مصدر إلهام للعديد من النساء في الشرق الأوسط، ومشاركتها في الراليات الدولية، لم تكن مجرد تحد شخصي، بل أصبحت رسالة قوية تشجع على تمكين المرأة وإثبات قدرتها على المنافسة في مجالات كانت تعتبر حكرا على الرجال لسنوات طويلة. وأكدت المجالي أن ظروف بطولة الشرق الأوسط استثنائية على الجميع، وتنظيم البطولة في ظل هذه الظروف يعد بحد ذاته خطوة جيدة، وأن العام المقبل سيشهد إدخال السعودية ضمن البطولة، إضافة إلى الراليات التي ستقام في قطر، الأردن، عُمان، لبنان وقبرص.
وقالت المجالي في تصريحات لـ"الغد": "عشقي للراليات بشكل خاص وسباقات السيارات بشكل عام لا ينتهي، وشاركت في راليات محلية ودولية عدة، وكان العام 2000 بداية انطلاقتي الحقيقية، عندما شاركت في رالي الأردن الدولي، وحصلت على نتيجة مشرفة على المستوى العربي، ثم توالت مشاركاتي في الراليات الدولية". وأضافت: "المشاكل التي واجهتني في رياضة السيارات، لا تختلف عن أي مشاكل تواجه باقي المتسابقين، تعلمت من عالم رياضة السيارات الكثير بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من أرجاء الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، التي ألهمتني الصبر والتحدي والتواضع والذكاء والفطنة، واختبرت تجربة التركيز الكامل على كل شيء دقيق في القيادة، وعشت في كنف الصحراء، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأشارت: "لم أحظ بأي دعم مادي خلال مشاركتي في الراليات ما شكل عائقا كبيرا، وحد من مشاركتي كمتسابقة في الراليات، وتوجهت للعب دور الملاحة كي لا أبتعد عن رياضة السيارات، وشاركت كملاحة مع المتسابق شاكر جويحان، ومتسابقة الى جانب الملاحة ناديا شنودة، وفي العام الحالي شاركت في راليات محلية، وفي بطولة الشرق الأوسط إلى جانب السائق حسام سالم، وحققت نتائج جيدة مع كل من شاركت معه".
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