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المجالي: الصحراء علمتني الكثير في مسيرتي بالراليات

10/22/2024 11:41:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تعد الملاحة الأردنية نانسي المجالي السيدة الوحيدة المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي، واستطاعت بعد ختام البطولة، نيل المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط "ميرك 2"، والتاسع في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط، حيث شاركت في البطولة كملاحة للسائق حسام سالم.
وتتجاوز قصة المجالي حدود المنافسة في الراليات، لتصبح مصدر إلهام للعديد من النساء في الشرق الأوسط، ومشاركتها في الراليات الدولية، لم تكن مجرد تحد شخصي، بل أصبحت رسالة قوية تشجع على تمكين المرأة وإثبات قدرتها على المنافسة في مجالات كانت تعتبر حكرا على الرجال لسنوات طويلة. وأكدت المجالي أن ظروف بطولة الشرق الأوسط استثنائية على الجميع، وتنظيم البطولة في ظل هذه الظروف يعد بحد ذاته خطوة جيدة، وأن العام المقبل سيشهد إدخال السعودية ضمن البطولة، إضافة إلى الراليات التي ستقام في قطر، الأردن، عُمان، لبنان وقبرص.
وقالت المجالي في تصريحات لـ"الغد": "عشقي للراليات بشكل خاص وسباقات السيارات بشكل عام لا ينتهي، وشاركت في راليات محلية ودولية عدة، وكان العام 2000 بداية انطلاقتي الحقيقية، عندما شاركت في رالي الأردن الدولي، وحصلت على نتيجة مشرفة على المستوى العربي، ثم توالت مشاركاتي في الراليات الدولية". وأضافت: "المشاكل التي واجهتني في رياضة السيارات، لا تختلف عن أي مشاكل تواجه باقي المتسابقين، تعلمت من عالم رياضة السيارات الكثير بوقت صعب جدا، وتعلمت الكثير من أرجاء الصحراء الشاسعة ومتاهاتها الكبيرة، التي ألهمتني الصبر والتحدي والتواضع والذكاء والفطنة، واختبرت تجربة التركيز الكامل على كل شيء دقيق في القيادة، وعشت في كنف الصحراء، ما منحني دروسا ثمينة وفريدة من نوعها، خصوصا عند مشاركتي في بطولة الشرق الأوسط للراليات".
وأشارت: "لم أحظ بأي دعم مادي خلال مشاركتي في الراليات ما شكل عائقا كبيرا، وحد من مشاركتي كمتسابقة في الراليات، وتوجهت للعب دور الملاحة كي لا أبتعد عن رياضة السيارات، وشاركت كملاحة مع المتسابق شاكر جويحان، ومتسابقة الى جانب الملاحة ناديا شنودة، وفي العام الحالي شاركت في راليات محلية، وفي بطولة الشرق الأوسط إلى جانب السائق حسام سالم، وحققت نتائج جيدة مع كل من شاركت معه".

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