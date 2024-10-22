فيصل يقود الوحدات لفوز ثمين على دوشنبه ويضعه على حافة ثمن النهائي

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- قاد المهاجم بهاء فيصل فريقه الوحدات لتحقيق فوز ثمين على استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، على ستاد الجمهوري المركزية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

وأصبح الوحدات قريبا من ضمان التأهل للدور الثاني وثمن نهائي المسابقة، بعد أن وصل للنقطة السابعة في المجموعة، وتبقي 3 له بمرحلة الإياب، حيث سيخوض مباراتين على أرضه وبين جماهيره، علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهل للدور ثمن النهائي.

وتعرض الظهير الأيسر بفريق الوحدات مصطفى كمال للإصابة بعد مرور نصف ساعة على انطلاقة المباراة، ليضطر مدرب“الأخضر” رأفت علي إلى استبداله بوقت مبكر والدفع بورقة شوقي القزعة بدلا منه، ليتسبب القزعة بالهدف الوحيد بعد صناعته لزميله بهاء فيصل بعد مرور 7 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.

وسجل فيصل هدفا واحدا على الأقل للمباراة الرابعة على التوالي للوحدات في مختلف المسابقات، بعد أن سجل أمام شباب الأردن ببطولة دوري المحترفين، وعلى الجزيرة وشباب العقبة على التوالي ببطولة درع الاتحاد.

وحقق الوحدات أول فوز له خارج الديار على منافس بأرضه وأمام جماهيره في بطولة آسيوية، منذ آخر فوز تحقق على النصر السعودي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا (النخبة حاليا)، في العام 2021.

ولحساب المجموعة نفسها تغلب فريق الشارقة الإماراتي على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد نادي الشارقة.

وعلى الرغم من الفوز، تراجع الوحدات للمركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ، متأخرا بفارق الأهداف عن الشارقة صاحب الرصيد نفسه، فيما بقي سباهان أصفهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، واستقلال دوشنبه أخيرا بدون نقاط.

ويستضيف الوحدات نظيره استقلال دوشنبه في الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة، وفي أول مباريات مرحلة الإياب.









لاعب الوحدات محمود شوكت يقود هجمة لفريقه على مرمى دوشنبه - (من المصدر)



وكان الوحدات قد فاز في مباراته الأولى على ملعبه بهدفين لهدف على سباهان أصفهان بهدفين لهدف، فيما تعادل في الجولة الثانية خارج الديار أمام الشارقة بهدفين لمثلهما.

وكما حافظ الوحدات على نظافة شباكه للمرة الأولى من خلال البطولة الحالية، بعد أن استقبل هدفا في اللقاء الأول، وهدفين في المباراة الثانية، ليحقق فوائد عديدة من فوزه على الاستقلال.

تشكيلة الفريقين

استقلال دوشنبه: نيكولا ستوزيش، صادقجون قربانوف، أميربيك جورابوييف (مرجويتا)، أكثم نازاروف، أوليكسي لارين، إحسان بانشانبي، ماثيو ميلار، موريلو سوزا (مانوتشير جليلوف)، أليشير جليلوف، شيرفوني ماباتشويف وديميتار ميتكوف (رستم سويروف).

المدير الفني: إيجور تشيريفتشينكو (روسيا).

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مصطفى كمال (شوقي القزعة)، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس (مروان إفلاح)، مهند سمرين، أوسينو سيزار وبهاء فيصل (إبراهيم صبرة).

المدير الفني: رأفت علي (الأردن).

الحكام: محمد قاسم (العراق)، واثق السويدي (العراق)، أحمد البغدادي (العراق)، أحمد كاظم (العراق).

الإنذارات: عامر جاموس، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج ومحمود شوكت (الوحدات) أميربيك جورابوييف وصادقجون قربانوف (استقلال دوشنبه).

سيناريو الهدف

- استقبل لاعب الوحدات بهاء فيصل كرة مميزة من رأس زميله شوقي القزعة داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة بقدمه اليمنى ويسدد باليسرى بقوة في سقف المرمى عجز حارس استقلال دوشنبه نيكولا ستوزيش التصدي لها (52).

فرص المباراة

- سدد شوكت بيسراه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (27).

- أطلق فيصل تسديدة قوية من ركلة مباشرة أنقذها حارس استقلال دوشنبه بصعوبة (32).

- حاول سيزار مباغتة حارس الاستقلال من تسديدة متقنة من الزاوية ابتعدت عن المرمى (42).

- تصدى الفاخوري بحضور تام لتسديدة ديميتار ميتكوف من ركلة ثابتة قريبة المدى (44).

- سدد سيزار كرة أرضية وسط مضايقة من دفاعات الاستقلال التقطها الحارس دون صعوبة (49).

- مر سمرين بصورة رائعة من دفاع الاستقلال وسدد كرة زاحفة تصدى لها نيكولا ستوزيش (54).

- تصدى الفاخوري لمحاولة إحسان بانشانبي من تسديدة بعيدة المدى وأبعدها عن مرماه (57).

- واصل ستوزيش حضوره المميز بين الخشبات الثلاث ومنع سمرين من هدف محقق (60).

- حاول ميلار من كرة رأسية تعديل الكفة لكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الوحدات (65).

- تصدى ستوزيتش لمحاولة شوكت الذي ضربها برأسه بصورة ضعيفة (78).

نجم اللقاء

حصل لاعب فريق الوحدات بهاء فيصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، بحسب اختيار مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسجل فيصل هدف اللقاء الوحيد لفريقه، وقاد به للظفر بالنقاط الثلاث، حيث جاء الهدف من تسديدتين له على المرمى، وصناعة فرصة واحدة لزملائه، مقابل تمريره للكرة في 23 مناسبة بنسبة دقة وصلت 78.3 %، إلى جانب نجاحه بالالتحامات في 5 مرات.