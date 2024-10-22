فيصل يقود الوحدات لفوز ثمين على دوشنبه ويضعه على حافة ثمن النهائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- قاد المهاجم بهاء فيصل فريقه الوحدات لتحقيق فوز ثمين على استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، على ستاد الجمهوري المركزية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.
وأصبح الوحدات قريبا من ضمان التأهل للدور الثاني وثمن نهائي المسابقة، بعد أن وصل للنقطة السابعة في المجموعة، وتبقي 3 مباريات له بمرحلة الإياب، حيث سيخوض مباراتين على أرضه وبين جماهيره، علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهل للدور ثمن النهائي.
وتعرض الظهير الأيسر بفريق الوحدات مصطفى كمال للإصابة بعد مرور نصف ساعة على انطلاقة المباراة، ليضطر مدرب“الأخضر” رأفت علي إلى استبداله بوقت مبكر والدفع بورقة شوقي القزعة بدلا منه، ليتسبب القزعة بالهدف الوحيد بعد صناعته لزميله بهاء فيصل بعد مرور 7 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.
وسجل فيصل هدفا واحدا على الأقل للمباراة الرابعة على التوالي للوحدات في مختلف المسابقات، بعد أن سجل أمام شباب الأردن ببطولة دوري المحترفين، وعلى الجزيرة وشباب العقبة على التوالي ببطولة درع الاتحاد.
وحقق الوحدات أول فوز له خارج الديار على منافس بأرضه وأمام جماهيره في بطولة آسيوية، منذ آخر فوز تحقق على النصر السعودي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا (النخبة حاليا)، في العام 2021.
ولحساب المجموعة نفسها تغلب فريق الشارقة الإماراتي على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت على ستاد نادي الشارقة.
وعلى الرغم من الفوز، تراجع الوحدات للمركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ، متأخرا بفارق الأهداف عن الشارقة صاحب الرصيد نفسه، فيما بقي سباهان أصفهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، واستقلال دوشنبه أخيرا بدون نقاط.
ويستضيف الوحدات نظيره استقلال دوشنبه في الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة، وفي أول مباريات مرحلة الإياب.
لاعب الوحدات محمود شوكت يقود هجمة لفريقه على مرمى دوشنبه - (من المصدر)
وكان الوحدات قد فاز في مباراته الأولى على ملعبه بهدفين لهدف على سباهان أصفهان بهدفين لهدف، فيما تعادل في الجولة الثانية خارج الديار أمام الشارقة بهدفين لمثلهما.
وكما حافظ الوحدات على نظافة شباكه للمرة الأولى من خلال البطولة الحالية، بعد أن استقبل هدفا في اللقاء الأول، وهدفين في المباراة الثانية، ليحقق فوائد عديدة من فوزه على الاستقلال.
تشكيلة الفريقين
استقلال دوشنبه: نيكولا ستوزيش، صادقجون قربانوف، أميربيك جورابوييف (مرجويتا)، أكثم نازاروف، أوليكسي لارين، إحسان بانشانبي، ماثيو ميلار، موريلو سوزا (مانوتشير جليلوف)، أليشير جليلوف، شيرفوني ماباتشويف وديميتار ميتكوف (رستم سويروف).
المدير الفني: إيجور تشيريفتشينكو (روسيا).
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، مصطفى كمال (شوقي القزعة)، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس (مروان إفلاح)، مهند سمرين، أوسينو سيزار وبهاء فيصل (إبراهيم صبرة).
المدير الفني: رأفت علي (الأردن).
الحكام: محمد قاسم (العراق)، واثق السويدي (العراق)، أحمد البغدادي (العراق)، أحمد كاظم (العراق).
الإنذارات: عامر جاموس، يوسف أبو الجزر، عرفات الحاج ومحمود شوكت (الوحدات) أميربيك جورابوييف وصادقجون قربانوف (استقلال دوشنبه).
سيناريو الهدف
- استقبل لاعب الوحدات بهاء فيصل كرة مميزة من رأس زميله شوقي القزعة داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة بقدمه اليمنى ويسدد باليسرى بقوة في سقف المرمى عجز حارس استقلال دوشنبه نيكولا ستوزيش التصدي لها (52).
فرص المباراة
- سدد شوكت بيسراه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (27).
- أطلق فيصل تسديدة قوية من ركلة مباشرة أنقذها حارس استقلال دوشنبه بصعوبة (32).
- حاول سيزار مباغتة حارس الاستقلال من تسديدة متقنة من الزاوية ابتعدت عن المرمى (42).
- تصدى الفاخوري بحضور تام لتسديدة ديميتار ميتكوف من ركلة ثابتة قريبة المدى (44).
- سدد سيزار كرة أرضية وسط مضايقة من دفاعات الاستقلال التقطها الحارس دون صعوبة (49).
- مر سمرين بصورة رائعة من دفاع الاستقلال وسدد كرة زاحفة تصدى لها نيكولا ستوزيش (54).
- تصدى الفاخوري لمحاولة إحسان بانشانبي من تسديدة بعيدة المدى وأبعدها عن مرماه (57).
- واصل ستوزيش حضوره المميز بين الخشبات الثلاث ومنع سمرين من هدف محقق (60).
- حاول ميلار من كرة رأسية تعديل الكفة لكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الوحدات (65).
- تصدى ستوزيتش لمحاولة شوكت الذي ضربها برأسه بصورة ضعيفة (78).
نجم اللقاء
حصل لاعب فريق الوحدات بهاء فيصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، بحسب اختيار مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسجل فيصل هدف اللقاء الوحيد لفريقه، وقاد به للظفر بالنقاط الثلاث، حيث جاء الهدف من تسديدتين له على المرمى، وصناعة فرصة واحدة لزملائه، مقابل تمريره للكرة في 23 مناسبة بنسبة دقة وصلت 78.3 %، إلى جانب نجاحه بالالتحامات في 5 مرات.
MENAFN22102024000072011014ID1108808938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.