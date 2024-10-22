مدنية يلزم الفيصلي بـ80 ألفا.. مقترحات لرحلة النشامى إلى العراق والكويت

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدنية يكسب قضية "فيفا" ويلزم الفيصلي بدفع 80 ألف دولار

ألزم الاتحاد الدولي "فيفا"، النادي الفيصلي، بدفع 80 ألف دولار لحارس المرمى السوري أحمد مدنية، وذلك بعد قيام النادي بفسخ عقد الحارس الذي احترف لفترة قصيرة في النادي الموسم الكروي الماضي.

وكان أحمد مدنية، توجه إلى الاتحاد الدولي فور فسخ عقده؛ حيث تقدم بشكوى رسمية، يطالب فيها الفيصلي بمستحقاته المالية المتأخرة، إضافة إلى تعويض مالي، مشيرا في الشكوى إلى أن النادي قام بفسخ عقده بعيدا عن التعليمات والقوانين، ما يفرض عليه دفع المستحقات والتعويض.

"فيفا" وبعد دراسة للقضية، أصدر حكما لصالح حارس مرمى منتخب سورية؛ حيث ألزم الفيصلي بدفع 20 ألف دولار مستحقات متأخرة للحارس، إلى جانب 60 ألف دولار كتعويض، لتبلغ قيمة المبلغ الذي حصل عليه مدنية 80 ألف دولار.

النادي الفيصلي الذي لم يكن يتوقع أن يأتي قرار "فيفا" بهذه الصورة، بادر إلى طلب حيثيات القضية، للوقوف عليها، ومعرفة فيما إذا كان هناك ثغرات يمكن من خلالها استئناف الحكم أم لا.

يشار إلى أن التعاقد مع مدنية كان بقرار إداري وليس فنيا، وهو ما أكده الجهاز الفني السابق الذي لم يطلب التعاقد مع مدنية.

الاتحاد يدرس مقترحات لرحلة "النشامى" إلى البصرة والكويت

يدرس اتحاد كرة القدم، خيارات عدة لسفر المنتخب الوطني من عمان إلى العراق والكويت الشهر المقبل، لملاقاة المنتخبين العراقي والكويتي، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

الخيار الأول يتمثل في الطيران لملاقاة العراق في ملعب البصرة يوم 15 المقبل، ثم السفر مباشرة من البصرة إلى الكويت لملاقاة المنتخب الكويتي يوم 19 من الشهر نفسه.

ويصطدم هذا الخيار بعائق وحيد، يتمثل في غياب الطيران المباشر من البصرة إلى الكويت، ما يفتح الخيار أمام اتحاد الكرة بالبحث عن استئجار طائرة خاصة لنقل المنتخب إلى العراق والكويت أو التوجه من البصرة إلى الكويت براً.

الخيار الثاني يتمثل في ملاقاة العراق في البصرة، ثم العودة إلى عمان، ومن ثم الطيران إلى الكويت.

ويبحث اتحاد الكرة عن خيار تأمين طائرة خاصة تقل النشامى، للتخلص من السيناريوهات الأخرى، والعمل على توفير الراحة للمنتخب بحثا عن العودة إلى عمان بست نقاط مهمة في المشوار نحو تحقيق حلم الوصول للمونديال.

لاعبو الجزيرة يطالبون بنصف الراتب قبل لقاء الفيصلي

طالب لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، بالنصف الثاني من الراتب الذي وعدوا به، قبيل حلول موعد مباراتهم مع فريق الفيصلي في الجولة الثامنة مع منافسات دوري المحترفين والمقررة يوم الجمعة المقبل.

اللاعبون لم يتسلموا نصف الراتب في اليومين الماضيين كما وعدوا به من قبل الإدارة، الأمر الذي أثار غضبهم، مطالبين الإدارة بصرف المبلغ قبل مباراة الفيصلي، لتجنب التصعيد، متمنين أيضا على النادي عدم إضاعة بهجة وفرحة الفوز على فريق السلط في الجولة السابقة من الدوري.

مطالبات بتكريم عاشقي مدرجات الحسين إربد أبو هيثم وزوجته

طالب عدد من محبي نادي الحسين إربد، بضرورة إقدام إدارة النادي على تكريم مشجعي فرق كرة القدم أبو هيثم الملكاوي وزوجته اللذين يلاحقان الفريق في كل مكان، من أجل تشجيعه ومؤازرة نجومه.









أبو هيثم الملكاوي وزوجته مثال للوجه الحسن في تشجيع نادي الحسين إربد - (من المصدر)

ويعد أبو هيثم وزوجته المتقدمان في السن، من المشجعين العاشقين لنادي الحسين إربد، حيث يلاحقانه في حله وترحاله لتشجيعه من المدرجات، ومنذ سنوات طويلة، كما يمثلان الوجه ناصع البياض للمشجعين، من خلال روحهما الرياضية العالية، وعشقهما الذي يصل حد الجنون لناديهما المفضل، وهي صفات تأتي في باب المشجع المثالي.

وطالب عدد من جمهور الحسين إربد، بضرورة تكريم هذين النجمين من خلال دعوتهما للنادي، وتنظيم لقاء لهما مع نجوم الفريق، وتوفير تذاكر خاصة لهما لحضور جميع مباريات الحسين إربد المحلية والخارجية، ولا ضير إن بادرت إدارة الحسين بتأمين تذاكر سفر لهما لحضور مباراة خارجية للفريق في دوري أبطال آسيا.

المعنيون يرسمون سيناريوهات محتملة لقضية "الثانية"

بدأ المعنيون بقرار اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم بتهبيط 15 ناديا من الدرجة الثانية إلى الثالثة، برسم سيناريوهات متعددة لما هو مقبل، في ظل عدم الوصول إلى حل في هذا الموضوع حتى الآن.

السيناريو الأول الذي رسمه المعنيون، يشير إلى أن الاتحاد لا يجرؤ على تطبيق التعليمات بتهبيط 15 ناديا، وإنما أرسل القضية إلى اللجنة التأديبية كمناورة وزياد ضغط على الأندية المعنية.

ويرى أصحاب هذا السيناريو أنه من الصعب المساس بحقوق 15 ناديا منتشرا في جميع محافظات المملكة، لأنه سيضرب الأمن المجتمعي، كما يرون أيضا أنه من الصعب على الاتحاد تطبيق التعليمات في هذه الجزئية، بينما هناك مخالفات أخرى لم يطبق فيها الاتحاد تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تملك أندية الثانية العديد من الشواهد.

أما السيناريو الثاني، فأشار إلى أن الاتحاد سيطبق التعليمات كاملة، ويقوم بتهبيط الأندية وبشكل قانوني، وهذا السيناريو لم يؤيده الكثيرون وشككوا في إمكانية حدوثه.

السيناريو الثالث يتمثل في التراجع عن القرار بعد انتهاء المناورة، وإعادة تحديد موعد جديد للدوري، مع الإبقاء على الغرامات ليتم النظر فيها لاحقا.

السيناريو الرابع مبني على السيناريو الثالث، حيث تحدث فيه المعنيون عن حالة الترقب التي تعيشها أندية الدرجة الثالثة، التي ترصد تثبيت قرار التهبيط، لكي تصعد هي للدرجة الثانية، وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن أندية الثالثة ستشتكي ضد اتحاد الكرة، وتصبح خصما جديدا للاتحاد الذي فتح على نفسه جبهات عدة تحتاج إلى جهد كبير وتدخلات من أجل إخمادها.

المحامي عماد حناينة المتخصص في شؤون الأندية وشكاوى اللاعبين والمدربين، أبدى دهشته لقرارات اتحاد كرة القدم التي اعتبرها انفعالية وغير مؤسسية، ولا تخدم المصلحة العليا لكرة القدم الأرنية.

وقال، في تصريح لـ"الغد": "لا أفهم كيف اتخذ اتحاد الكرة قرارا بتهبيط 15 ناديا، ولا أستطيع أن أتخيل كيف وضع اتحاد الكرة نفسه في هذا الموقف الذي جاء نتيجة مناكفة وعناد كان بالإمكان تجنبه، من خلال الحوار وتأمين دعم ولو بسيط للأندية التي تئن تحت وطأة المعاناة".

وأضاف "أندية الدرجة الثانية قالت بصريح العبارة إنها لا تملك المال للمشاركة في الدوري، فماذا تفعل؟ هل من حلول إلا بدعم من الاتحاد؟! لذلك كان يجب على الاتحاد اتباع أسلوب الحوار وليس المناكفة والوعيد".

وعن قانونية تهبيط 15 ناديا، قال "بالتأكيد اتحاد الكرة لجأ إلى التعليمات والقوانين في هذه الخطوة، ولكن السؤال هل طبق الاتحاد تعليمات وقوانين "فيفا" في قضايا أخرى؟".

إلى ذلك، توجهت أندية الدرجة الثانية، أمس، إلى أحد المحامين، لكتابة لائحة الاستئناف ضد قرار اللجنة التأديبية، تمهيدا لاستئناف القرار، كما درس رؤساء الأندية خطوات تصعيدية عدة ينتظر الإعلان عنها قريبا في حال لم يتم حل الموضوع.

ويأمل الشارع الرياضي أن تشهد الساعات المقبلة، حلا لهذه القضية التي باتت حديث الجميع في المحافظات.

تكريم لائق للرياضيين في أمانة عمان

كرمت دائرة المرافق والبرامج الرياضية في أمانة عمان، عددا من موظفيها الرياضيين الذين أنهوا خدمتهم بالوظيفة وتمت إحالتهم للتقاعد مؤخراً.

كما جاءت هذه الخطوة تخليداً لذكرى بعض الزملاء الذين وافتهم المنية، كبطل العرب الرباع عوض العابودي، رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني سعيد الصيرفي، والإعلامية آمنة الطبيشي.

التكريم جاء خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس، على ملاعب المرحوم عبد الحليم الخلايلة في مدينة الحسين للشباب، وجمعت فريقي قدامى أمانة عمان ورابطة اللاعبين الدوليين، وانتهت بفوز الرابطة 2/3.

وقدم مدير دائرة المرافق والبرامج الرياضية أرويج أبو جاموس، وبحضور عضو مجلس إدارة رابطة اللاعبين الدوليين الدكتور فايز أبو عريضة، وأمين السر أحمد قطيشات، الدروع التذكارية للمكرمين من مدربين ولاعبين سابقين وموظفين إداريين، وبحضور نخبة من المدربين ونجوم اللعبة في أمانة عمان وجمهور غفير استمتع بأداء قدامى اللاعبين من الطرفين، كما تم تبادل الدروع بين أمانة عمان والرابطة، وتتويج الفائزين.

وأشرف على هذا التكريم الذي لاقى إعجاب المكرمين رئيس قسم المرافق الرياضية محمد نوفل.

قدامى الأمانة أبطال السوبر

حقق فريق قدامى أمانة عمان الكبرى، لقب كأس السوبر لقدامى الشركات (بطولة المرحوم الدكتور محمد التل)، بعد تغلبه على شركة فابكو 3/4، بالمباراة التي أقيمت على ملاعب صدى الضليل.









وقاد المدرب الوطني إسلام جلال فريق قدامى أمانة عمان، بمساعدة المدرب محمد شاكر؛ حيث ضم الفريق اللاعبين: عماد الطرايرة، محمد الزيود، أسامة أبو طعيمة، مالك البرغوثي، أحمد أبو عالية، عيسى السباح، عبد الله أبو زيتون، عبد الله حمدان، محمد حسين وفادي عدوي.

ويحظى الفريق والفرق الرياضية كافة بأمانة عمان، بدعم كبير من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومتابعة دائمة من مدير الدائرة أرويج أبو جاموس، واهتمام كبير من رئيس قسم المرافق الرياضية محمد نوفل.

كواليس النجوم

. أحد المشجعين المتعصبين لفريق النادي الفيصلي من خارج العاصمة، عبر عن أسفه فيما يجري داخل النادي وبين الجماهير، مطالبا بالالتفاف الإداري والجماهيري حول النادي، والكف عن الشعارات والمناكفات.. المشجع طلب نقل رسالة عبر "الغد" لمنظومة الفيصلي بضرورة دعم الفريق والابتعاد عن المناكفات وتصفية الحسابات، لأن الفيصلي أكبر من الجميع، ولا بد من تدعيم الصفوف حتى يعود الفريق قويا ومنافسا حتى لو لم يظفر بلقب الدوري.. المشجع قال "شخصية البطل يجب أن تظل حاضرة في مباريات الفيصلي حتى لو ابتعد عن المنافسة"، لافتا إلى أن خزائن النادي عامرة بالكؤوس والألقاب، ولا ضير لو ضاعت بطولة في هذا الموسم، ولكن الأهم الحفاظ على هيبة النادي.

. ناد محلي بات مهددا بمقاضاة خطيرة، في حال لم يصوب أوضاعه خلال أيام قليلة.. النادي ارتكب خطأ في تسجيل اللاعبين، والتصويب مرهون بأيام قليلة.

. أندية في دوري المحترفين، تعاني من عدم القدرة على توفير ملاعب للتدريب، الأمر الذي أثار حفيظة المدرب الذي انقلب على الإدارة.