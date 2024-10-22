مدنية يلزم الفيصلي بـ80 ألفا.. مقترحات لرحلة النشامى إلى العراق والكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مدنية يكسب قضية "فيفا" ويلزم الفيصلي بدفع 80 ألف دولار
ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي الفيصلي، بدفع 80 ألف دولار لحارس المرمى السوري أحمد مدنية، وذلك بعد قيام النادي بفسخ عقد الحارس الذي احترف لفترة قصيرة في النادي الموسم الكروي الماضي.
وكان أحمد مدنية، توجه إلى الاتحاد الدولي فور فسخ عقده؛ حيث تقدم بشكوى رسمية، يطالب فيها الفيصلي بمستحقاته المالية المتأخرة، إضافة إلى تعويض مالي، مشيرا في الشكوى إلى أن النادي قام بفسخ عقده بعيدا عن التعليمات والقوانين، ما يفرض عليه دفع المستحقات والتعويض.
"فيفا" وبعد دراسة للقضية، أصدر حكما لصالح حارس مرمى منتخب سورية؛ حيث ألزم الفيصلي بدفع 20 ألف دولار مستحقات متأخرة للحارس، إلى جانب 60 ألف دولار كتعويض، لتبلغ قيمة المبلغ الذي حصل عليه مدنية 80 ألف دولار.
النادي الفيصلي الذي لم يكن يتوقع أن يأتي قرار "فيفا" بهذه الصورة، بادر إلى طلب حيثيات القضية، للوقوف عليها، ومعرفة فيما إذا كان هناك ثغرات يمكن من خلالها استئناف الحكم أم لا.
يشار إلى أن التعاقد مع مدنية كان بقرار إداري وليس فنيا، وهو ما أكده الجهاز الفني السابق الذي لم يطلب التعاقد مع مدنية.
الاتحاد يدرس مقترحات لرحلة "النشامى" إلى البصرة والكويت
يدرس اتحاد كرة القدم، خيارات عدة لسفر المنتخب الوطني من عمان إلى العراق والكويت الشهر المقبل، لملاقاة المنتخبين العراقي والكويتي، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
الخيار الأول يتمثل في الطيران لملاقاة العراق في ملعب البصرة يوم 15 المقبل، ثم السفر مباشرة من البصرة إلى الكويت لملاقاة المنتخب الكويتي يوم 19 من الشهر نفسه.
ويصطدم هذا الخيار بعائق وحيد، يتمثل في غياب الطيران المباشر من البصرة إلى الكويت، ما يفتح الخيار أمام اتحاد الكرة بالبحث عن استئجار طائرة خاصة لنقل المنتخب إلى العراق والكويت أو التوجه من البصرة إلى الكويت براً.
الخيار الثاني يتمثل في ملاقاة العراق في البصرة، ثم العودة إلى عمان، ومن ثم الطيران إلى الكويت.
ويبحث اتحاد الكرة عن خيار تأمين طائرة خاصة تقل النشامى، للتخلص من السيناريوهات الأخرى، والعمل على توفير الراحة للمنتخب بحثا عن العودة إلى عمان بست نقاط مهمة في المشوار نحو تحقيق حلم الوصول للمونديال.
لاعبو الجزيرة يطالبون بنصف الراتب قبل لقاء الفيصلي
طالب لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، بالنصف الثاني من الراتب الذي وعدوا به، قبيل حلول موعد مباراتهم مع فريق الفيصلي في الجولة الثامنة مع منافسات دوري المحترفين والمقررة يوم الجمعة المقبل.
اللاعبون لم يتسلموا نصف الراتب في اليومين الماضيين كما وعدوا به من قبل الإدارة، الأمر الذي أثار غضبهم، مطالبين الإدارة بصرف المبلغ قبل مباراة الفيصلي، لتجنب التصعيد، متمنين أيضا على النادي عدم إضاعة بهجة وفرحة الفوز على فريق السلط في الجولة السابقة من الدوري.
مطالبات بتكريم عاشقي مدرجات الحسين إربد أبو هيثم وزوجته
طالب عدد من محبي نادي الحسين إربد، بضرورة إقدام إدارة النادي على تكريم مشجعي فرق كرة القدم أبو هيثم الملكاوي وزوجته اللذين يلاحقان الفريق في كل مكان، من أجل تشجيعه ومؤازرة نجومه.
أبو هيثم الملكاوي وزوجته مثال للوجه الحسن في تشجيع نادي الحسين إربد - (من المصدر)
ويعد أبو هيثم وزوجته المتقدمان في السن، من المشجعين العاشقين لنادي الحسين إربد، حيث يلاحقانه في حله وترحاله لتشجيعه من المدرجات، ومنذ سنوات طويلة، كما يمثلان الوجه ناصع البياض للمشجعين، من خلال روحهما الرياضية العالية، وعشقهما الذي يصل حد الجنون لناديهما المفضل، وهي صفات تأتي في باب المشجع المثالي.
وطالب عدد من جمهور الحسين إربد، بضرورة تكريم هذين النجمين من خلال دعوتهما للنادي، وتنظيم لقاء لهما مع نجوم الفريق، وتوفير تذاكر خاصة لهما لحضور جميع مباريات الحسين إربد المحلية والخارجية، ولا ضير إن بادرت إدارة الحسين بتأمين تذاكر سفر لهما لحضور مباراة خارجية للفريق في دوري أبطال آسيا.
المعنيون يرسمون سيناريوهات محتملة لقضية "الثانية"
بدأ المعنيون بقرار اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم بتهبيط 15 ناديا من الدرجة الثانية إلى الثالثة، برسم سيناريوهات متعددة لما هو مقبل، في ظل عدم الوصول إلى حل في هذا الموضوع حتى الآن.
السيناريو الأول الذي رسمه المعنيون، يشير إلى أن الاتحاد لا يجرؤ على تطبيق التعليمات بتهبيط 15 ناديا، وإنما أرسل القضية إلى اللجنة التأديبية كمناورة وزياد ضغط على الأندية المعنية.
ويرى أصحاب هذا السيناريو أنه من الصعب المساس بحقوق 15 ناديا منتشرا في جميع محافظات المملكة، لأنه سيضرب الأمن المجتمعي، كما يرون أيضا أنه من الصعب على الاتحاد تطبيق التعليمات في هذه الجزئية، بينما هناك مخالفات أخرى لم يطبق فيها الاتحاد تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تملك أندية الثانية العديد من الشواهد.
أما السيناريو الثاني، فأشار إلى أن الاتحاد سيطبق التعليمات كاملة، ويقوم بتهبيط الأندية وبشكل قانوني، وهذا السيناريو لم يؤيده الكثيرون وشككوا في إمكانية حدوثه.
السيناريو الثالث يتمثل في التراجع عن القرار بعد انتهاء المناورة، وإعادة تحديد موعد جديد للدوري، مع الإبقاء على الغرامات ليتم النظر فيها لاحقا.
السيناريو الرابع مبني على السيناريو الثالث، حيث تحدث فيه المعنيون عن حالة الترقب التي تعيشها أندية الدرجة الثالثة، التي ترصد تثبيت قرار التهبيط، لكي تصعد هي للدرجة الثانية، وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن أندية الثالثة ستشتكي ضد اتحاد الكرة، وتصبح خصما جديدا للاتحاد الذي فتح على نفسه جبهات عدة تحتاج إلى جهد كبير وتدخلات من أجل إخمادها.
المحامي عماد حناينة المتخصص في شؤون الأندية وشكاوى اللاعبين والمدربين، أبدى دهشته لقرارات اتحاد كرة القدم التي اعتبرها انفعالية وغير مؤسسية، ولا تخدم المصلحة العليا لكرة القدم الأرنية.
وقال، في تصريح لـ"الغد": "لا أفهم كيف اتخذ اتحاد الكرة قرارا بتهبيط 15 ناديا، ولا أستطيع أن أتخيل كيف وضع اتحاد الكرة نفسه في هذا الموقف الذي جاء نتيجة مناكفة وعناد كان بالإمكان تجنبه، من خلال الحوار وتأمين دعم ولو بسيط للأندية التي تئن تحت وطأة المعاناة".
وأضاف "أندية الدرجة الثانية قالت بصريح العبارة إنها لا تملك المال للمشاركة في الدوري، فماذا تفعل؟ هل من حلول إلا بدعم من الاتحاد؟! لذلك كان يجب على الاتحاد اتباع أسلوب الحوار وليس المناكفة والوعيد".
وعن قانونية تهبيط 15 ناديا، قال "بالتأكيد اتحاد الكرة لجأ إلى التعليمات والقوانين في هذه الخطوة، ولكن السؤال هل طبق الاتحاد تعليمات وقوانين "فيفا" في قضايا أخرى؟".
إلى ذلك، توجهت أندية الدرجة الثانية، أمس، إلى أحد المحامين، لكتابة لائحة الاستئناف ضد قرار اللجنة التأديبية، تمهيدا لاستئناف القرار، كما درس رؤساء الأندية خطوات تصعيدية عدة ينتظر الإعلان عنها قريبا في حال لم يتم حل الموضوع.
ويأمل الشارع الرياضي أن تشهد الساعات المقبلة، حلا لهذه القضية التي باتت حديث الجميع في المحافظات.
تكريم لائق للرياضيين في أمانة عمان
كرمت دائرة المرافق والبرامج الرياضية في أمانة عمان، عددا من موظفيها الرياضيين الذين أنهوا خدمتهم بالوظيفة وتمت إحالتهم للتقاعد مؤخراً.
كما جاءت هذه الخطوة تخليداً لذكرى بعض الزملاء الذين وافتهم المنية، كبطل العرب الرباع عوض العابودي، رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني سعيد الصيرفي، والإعلامية آمنة الطبيشي.
التكريم جاء خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس، على ملاعب المرحوم عبد الحليم الخلايلة في مدينة الحسين للشباب، وجمعت فريقي قدامى أمانة عمان ورابطة اللاعبين الدوليين، وانتهت بفوز الرابطة 2/3.
وقدم مدير دائرة المرافق والبرامج الرياضية أرويج أبو جاموس، وبحضور عضو مجلس إدارة رابطة اللاعبين الدوليين الدكتور فايز أبو عريضة، وأمين السر أحمد قطيشات، الدروع التذكارية للمكرمين من مدربين ولاعبين سابقين وموظفين إداريين، وبحضور نخبة من المدربين ونجوم اللعبة في أمانة عمان وجمهور غفير استمتع بأداء قدامى اللاعبين من الطرفين، كما تم تبادل الدروع بين أمانة عمان والرابطة، وتتويج الفائزين.
وأشرف على هذا التكريم الذي لاقى إعجاب المكرمين رئيس قسم المرافق الرياضية محمد نوفل.
قدامى الأمانة أبطال السوبر
حقق فريق قدامى أمانة عمان الكبرى، لقب كأس السوبر لقدامى الشركات (بطولة المرحوم الدكتور محمد التل)، بعد تغلبه على شركة فابكو 3/4، بالمباراة التي أقيمت على ملاعب صدى الضليل.
وقاد المدرب الوطني إسلام جلال فريق قدامى أمانة عمان، بمساعدة المدرب محمد شاكر؛ حيث ضم الفريق اللاعبين: عماد الطرايرة، محمد الزيود، أسامة أبو طعيمة، مالك البرغوثي، أحمد أبو عالية، عيسى السباح، عبد الله أبو زيتون، عبد الله حمدان، محمد حسين وفادي عدوي.
ويحظى الفريق والفرق الرياضية كافة بأمانة عمان، بدعم كبير من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومتابعة دائمة من مدير الدائرة أرويج أبو جاموس، واهتمام كبير من رئيس قسم المرافق الرياضية محمد نوفل.
كواليس النجوم
. أحد المشجعين المتعصبين لفريق النادي الفيصلي من خارج العاصمة، عبر عن أسفه فيما يجري داخل النادي وبين الجماهير، مطالبا بالالتفاف الإداري والجماهيري حول النادي، والكف عن الشعارات والمناكفات.. المشجع طلب نقل رسالة عبر "الغد" لمنظومة الفيصلي بضرورة دعم الفريق والابتعاد عن المناكفات وتصفية الحسابات، لأن الفيصلي أكبر من الجميع، ولا بد من تدعيم الصفوف حتى يعود الفريق قويا ومنافسا حتى لو لم يظفر بلقب الدوري.. المشجع قال "شخصية البطل يجب أن تظل حاضرة في مباريات الفيصلي حتى لو ابتعد عن المنافسة"، لافتا إلى أن خزائن النادي عامرة بالكؤوس والألقاب، ولا ضير لو ضاعت بطولة في هذا الموسم، ولكن الأهم الحفاظ على هيبة النادي.
. ناد محلي بات مهددا بمقاضاة خطيرة، في حال لم يصوب أوضاعه خلال أيام قليلة.. النادي ارتكب خطأ في تسجيل اللاعبين، والتصويب مرهون بأيام قليلة.
. أندية في دوري المحترفين، تعاني من عدم القدرة على توفير ملاعب للتدريب، الأمر الذي أثار حفيظة المدرب الذي انقلب على الإدارة.
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