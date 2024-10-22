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الشارقة للكتاب تعلن اختيار مستغانمي شخصية العام الثقافية

10/22/2024 11:41:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة الشارقة للكتاب اختيار الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك تقديرا لجهودها ومنجزاتها في مجال الرواية العربية، حيث احتلت رواياتها قائمة الأكثر مبيعا في الوطن العربي.
ويترجم اختيار هيئة الشارقة للكتاب شخصية ثقافية لكل عام خلال المعرض، رؤية الهيئة حول تقديم النماذج الثقافية المبدعة للجمهور، وتكريم جهودها وإسهاماتها في إثراء المشهد الثقافي عربياً وعالمياً، حيث تحرص الهيئة في اختيار الشخصيات الثقافية على تغطية مجالات الثقافة من رواية وشعر وفكر، ما يشكل مصدر إلهام ومعرفة للأجيال الشابة في مجال الثقافة، ويعزز الهوية الإبداعية لشعوب المنطقة.
وحول اختيار مستغانمي شخصية العام الثقافية، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "إن اختيار شخصية ثقافية لمعرض الشارقة الدولي كل عام، يجسد حكمة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الإنسان هو الأساس في كل إنجاز وإبداع، وهو كذلك أيضاً في مجال المعرفة والثقافة والفكر، هذا المجال الذي شكل حاضنةً لوعي وتجارب الأمم ووجدانها، بفضل أشخاص أبدعوا في التعبير عن هذا الوجدان وترجمة التجارب عبر إنتاجات أدبية دخلت كل بيت ومكتبة".
وأضاف العامري: "تشكل الروائية أحلام مستغانمي تجربة استثنائية في فضاء الرواية العربية، وصلت رواياتها إلى كل بيت وفرد في كل بلد عربي، ونجحت في استقطاب مختلف الاتجاهات الفكرية ومختلف الفئات العمرية، ومن النادر أن نجد هذا النطاق الواسع الذي تصل إليه رواية عربية واحدة. ومن خلال تسليط الضوء على تجربة مستغانمي والتجارب الاستثنائية الأخرى نحقق العديد من الأهداف، منها فتح آفاق جديدة للرواية والإنتاج الفكري العربي بشكل عام، وتعزيز علاقة المجتمعات برموزهم المبدعة، إلى جانب دعم قطاع النشر والارتقاء بجودة المحتوى".
وتعد أحلام مستغانمي، إحدى أبرز رواد الأدب العربي المعاصر، وتميزت في رواياتها بالجمع بين العمق الاجتماعي والبعد القومي العربي، والنظرة الفلسفية للعلاقة بين المجتمع والمرأة من ناحية، والعلاقة بين الثقافة العربية المعاصرة والأحداث التاريخية العظمى التي أسست لها، مترجمة بذلك تجربتها الشخصية وحضورها النقدي الواعي في خضم أحداث كبرى غيرت ملامح الوطن العربي حتى اليوم.
وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الإبداع والعطاء، منذ كتابها الأول "على مرفأ الأيام" (1971)، إلى كتابها الأخير "أصبحت أنت"، منحت مستغانمي الجمهور العربي روائع فنية في قالب أدبي غير تقليدي، وذلك من خلال ثلاثيتها "ذاكرة الجسد" (1993)، "فوضى الحواس" (1997) و"عابر سرير" (2003).
إضافة إلى ذلك، تولت مستغانمي منصب سفيرة اليونسكو لمدة 8 سنوات، وفازت بجائزة المرأة العربية الرائدة للعام 2015 في لندن برعاية عمدة لندن وجامعة ريجنتس. كما حصلت في العام 2009، على درع بيروت، ونالت جائزة BIAF بيروت العالمية العام 2014.
حصلت مستغانمي على الدكتوراه في علم الاجتماع من "جامعة السوربون" العام 1982، وانتقلت للعيش في لبنان بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث أصدرت رواية "ذاكرة الجسد" التي شكلت زلزالا أدبيا فاجأ الساحة الثقافية، والتي حصدت "جائزة نجيب محفوظ" للعام 1998، وحققت مبيعات تجاوزت 3 ملايين نسخة، وفقا لمجلة "فوربس"، وتم اختيارها ضمن أهم 100 رواية عربية في القرن العشرين.

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