الشارقة للكتاب تعلن اختيار مستغانمي شخصية العام الثقافية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب اختيار الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض
الشارقة الدولي للكتاب، وذلك تقديرا لجهودها ومنجزاتها في مجال الرواية العربية، حيث احتلت رواياتها قائمة الأكثر مبيعا في الوطن العربي.
ويترجم اختيار هيئة الشارقة للكتاب شخصية ثقافية لكل عام خلال المعرض، رؤية الهيئة حول تقديم النماذج الثقافية المبدعة للجمهور، وتكريم جهودها وإسهاماتها في إثراء المشهد الثقافي عربياً وعالمياً، حيث تحرص الهيئة في اختيار الشخصيات الثقافية على تغطية مجالات الثقافة من رواية وشعر وفكر، ما يشكل مصدر إلهام ومعرفة للأجيال الشابة في مجال الثقافة، ويعزز الهوية الإبداعية لشعوب المنطقة.
وحول اختيار مستغانمي شخصية العام الثقافية، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "إن اختيار شخصية ثقافية لمعرض الشارقة الدولي كل عام، يجسد حكمة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الإنسان هو الأساس في كل إنجاز وإبداع، وهو كذلك أيضاً في مجال المعرفة والثقافة والفكر، هذا المجال الذي شكل حاضنةً لوعي وتجارب الأمم ووجدانها، بفضل أشخاص أبدعوا في التعبير عن هذا الوجدان وترجمة التجارب عبر إنتاجات أدبية دخلت كل بيت ومكتبة".
وأضاف العامري: "تشكل الروائية أحلام مستغانمي تجربة استثنائية في فضاء الرواية العربية، وصلت رواياتها إلى كل بيت وفرد في كل بلد عربي، ونجحت في استقطاب مختلف الاتجاهات الفكرية ومختلف الفئات العمرية، ومن النادر أن نجد هذا النطاق الواسع الذي تصل إليه رواية عربية واحدة. ومن خلال تسليط الضوء على تجربة مستغانمي والتجارب الاستثنائية الأخرى نحقق العديد من الأهداف، منها فتح آفاق جديدة للرواية والإنتاج الفكري العربي بشكل عام، وتعزيز علاقة المجتمعات برموزهم المبدعة، إلى جانب دعم قطاع النشر والارتقاء بجودة المحتوى".
وتعد أحلام مستغانمي، إحدى أبرز رواد الأدب العربي المعاصر، وتميزت في رواياتها بالجمع بين العمق الاجتماعي والبعد القومي العربي، والنظرة الفلسفية للعلاقة بين المجتمع والمرأة من ناحية، والعلاقة بين الثقافة العربية المعاصرة والأحداث التاريخية العظمى التي أسست لها، مترجمة بذلك تجربتها الشخصية وحضورها النقدي الواعي في خضم أحداث كبرى غيرت ملامح الوطن العربي حتى اليوم.
وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الإبداع والعطاء، منذ كتابها الأول "على مرفأ الأيام" (1971)، إلى كتابها الأخير "أصبحت أنت"، منحت مستغانمي الجمهور العربي روائع فنية في قالب أدبي غير تقليدي، وذلك من خلال ثلاثيتها "ذاكرة الجسد" (1993)، "فوضى الحواس" (1997) و"عابر سرير" (2003).
إضافة إلى ذلك، تولت مستغانمي منصب سفيرة اليونسكو لمدة 8 سنوات، وفازت بجائزة المرأة العربية الرائدة للعام 2015 في لندن برعاية عمدة لندن وجامعة ريجنتس. كما حصلت في العام 2009، على درع بيروت، ونالت جائزة BIAF بيروت العالمية العام 2014.
حصلت مستغانمي على الدكتوراه في علم الاجتماع من "جامعة السوربون" العام 1982، وانتقلت للعيش في لبنان بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث أصدرت رواية "ذاكرة الجسد" التي شكلت زلزالا أدبيا فاجأ الساحة الثقافية، والتي حصدت "جائزة نجيب محفوظ" للعام 1998، وحققت مبيعات تجاوزت 3 ملايين نسخة، وفقا لمجلة "فوربس"، وتم اختيارها ضمن أهم 100 رواية عربية في القرن العشرين.
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