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ندوة في منتدى شومان تستذكر المفكر سحبان خليفات

10/22/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استعاد منتدى عبد الحميد شومان مساء أول من أمس، ذكرى المفكر وأستاذ الفلسفة الراحل سحبان خليفات، الذي يعد أحد رواد البحث والدرس الفلسفي في الأردن، ضمن فعاليات برنامجه الثقافي الأسبوعي، بحضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
وشارك في الندوة الاستذكارية التي أدارتها رئيسة قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية، الدكتورة دعاء علي، كل من: رئيس جمعية الثقافة الفلسفية، الدكتور أحمد ماضي والأستاذ المساعد في قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية، الدكتور حامد الدبابسة.
وفسر ماضي في مداخلته، تميز الفلسفي الراحل، في كتابه: "الديمقراطية في الأردن.. سياقها الدولي وشروطها الموضوعية"، راداً الأمر إلى أن خليفات يميز ما بين الحديث عن الديمقراطية، والحديث فيها، ذاهبا إلى أنه شتان ما بين الحديث عن الشيء والحديث فيه.
وقال: "كان خليفات يسعى لاستكشاف الافتراضات المسبقة والشروط التي يجب أن تتوافر، حتى يمكن تحقيق الديمقراطية، حيث لا مناص من تحليل السياق التاريخي لظهور الديمقراطية في الأردن، وهو لا ينفصل عن السياق العالمي".
من جهته، تحدث الدكتور الدبابسة عن العلاقة الاجتماعية التي تربطه بالراحل خليفات خلال مراحله الدراسية، كما شرح عن بعض مؤلفات الراحل ورؤاه الفلسفية.
وأشار إلى أن الناظر لكتب خليفات، يتضح أنه كان يمتلك ثقافة مميزة في الحقول التي عمل فيها على تحقيق النصوص الفلسفية، فقد كانت معرفته رفيعة في جوانب فكرية متنوعة في الفلسفة الإسلامية، علم الكلام، المنطق والأخلاق، اللغة العربية والفلسفة المعاصرة وعلاقتها بالجوانب الفلسفية العربية، حيث ساهمت هذه الثقافة الواسعة في في إلمامه بروح العصر وثقافته ولغته وأسباب تطوره الفكري. -(بترا)

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