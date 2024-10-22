معا نكمل المشوار فنانون وطلبة يحولون لافتات الانتخابات لأعمال فنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- في إطار جهودها لتعزيز الفن المستدام ونشر الوعي البيئي، أطلقت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين مبادرة جديدة بعنوان "معًا نكمل المشوار"، والتي تهدف إلى إعادة تدوير لافتات الإعلانات الانتخابية وتحويلها إلى لوحات فنية مميزة. تأتي هذه المبادرة في سياق التوعية بأهمية إعادة التدوير والاستدامة، وتشمل مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع.
وشارك في المبادرة طلبة المدارس والجامعات والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، في عملية تحويل المواد الإعلانية منتهية الصلاحية إلى أعمال فنية تعكس الجمال والابتكار باستخدام مواد صديقة للبيئة. وسيشرف على هذه الأعمال الفنية نخبة من أعضاء الرابطة من الفنانين التشكيليين، الذين سيقدمون توجيهاتهم في إطار برنامج موثق ومدروس لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى رابطة الفنانين من خلال هذه المبادرة إلى نشر الفن والثقافة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واستخدام الأساليب المستدامة في إنتاج الفن. وستعمل المبادرة على تحويل المساحات العامة إلى معارض فنية مفتوحة، مما يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع الفن بطريقة غير تقليدية.
وأكد رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في الفن والمجتمع، وتقديم رسالة حول إمكانية تحويل المواد المستهلكة إلى أعمال فنية تسهم في تحسين البيئة وتجميل الأماكن العامة.
ويتوقع أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام للفنانين والمهتمين بالبيئة على حد سواء، وتشجيعهم على المشاركة في تعزيز الوعي البيئي والفني في المجتمع الأردني.
من جانبه، صرح أمين العلاقات الخارجية والداخلية في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، محمد العمر، قائلا: "معًا نكمل المشوار" تمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الفن بالقضايا المجتمعية المهمة، مثل إعادة التدوير والاستدامة. نحن فخورون بمشاركة جميع فئات المجتمع، من طلاب ومعلمين وفنانين، في هذه التجربة الفريدة التي تعزز قيم الإبداع والبيئة في آن واحد. نطمح من خلال هذه المبادرة إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي والفني، ليشمل المزيد من المناطق والمؤسسات في الأيام المقبلة".
وعلقت أماني البابا، أمينة المعارض في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، على المبادرة قائلة: "المشاركة في مبادرة "معًا نكمل المشوار"، هي فرصة رائعة لتوظيف الفن في خدمة البيئة والمجتمع. بتحويل اللافتات الإعلانية إلى لوحات فنية ليس مجرد فكرة إبداعية، بل هو تعبير عن التزامنا بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الاستدامة. ونعمل على تنظيم هذه الأعمال الفنية في معارض مستقبلية، حيث ستكون فرصة للجمهور للتفاعل مع الفن بشكل مختلف ومبني على مبدأ الاستفادة من الموارد المتاحة".
وأعربت المعلمة آلاء نادر، إحدى المشاركات في المبادرة، عن امتنانها لهذه التجربة قائلة: "معًا نكمل المشوار" فتحت أعيننا على إمكانيات غير محدودة لإعادة تدوير المواد الإعلانية وتحويلها إلى فن يخدم المجتمع. كانت فرصة رائعة لإشراك الطلاب في عملية إبداعية تعزز لديهم قيم الحفاظ على البيئة. أنا سعيدة برؤية الحماس لدى الطلبة وهم يساهمون في خلق أعمال فنية، تعكس جمال الفن واستدامة الموارد في آن واحد".
من جهته، عبر الطالب أسامة الخطيب، أحد المشاركين في المبادرة، عن سعادته بالمشاركة قائلا: "هذه التجربة كانت جديدة ومثيرة بالنسبة لي. تعلمت كيف يمكن للفن أن يلعب دورا مهما في الحفاظ على البيئة، وكيف نستطيع تحويل مواد مهملة إلى أعمال فنية رائعة. العمل جنبا إلى جنب مع الفنانين المحترفين أعطاني فرصة لاكتساب خبرات جديدة، وأشعر بالفخر كوني جزءا من هذه المبادرة التي تجمع بين الفن والوعي البيئي".
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