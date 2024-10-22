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معا نكمل المشوار فنانون وطلبة يحولون لافتات الانتخابات لأعمال فنية

10/22/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- في إطار جهودها لتعزيز الفن المستدام ونشر الوعي البيئي، أطلقت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين مبادرة جديدة بعنوان "معًا نكمل المشوار"، والتي تهدف إلى إعادة تدوير لافتات الإعلانات الانتخابية وتحويلها إلى لوحات فنية مميزة. تأتي هذه المبادرة في سياق التوعية بأهمية إعادة التدوير والاستدامة، وتشمل مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع.
وشارك في المبادرة طلبة المدارس والجامعات والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، في عملية تحويل المواد الإعلانية منتهية الصلاحية إلى أعمال فنية تعكس الجمال والابتكار باستخدام مواد صديقة للبيئة. وسيشرف على هذه الأعمال الفنية نخبة من أعضاء الرابطة من الفنانين التشكيليين، الذين سيقدمون توجيهاتهم في إطار برنامج موثق ومدروس لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى رابطة الفنانين من خلال هذه المبادرة إلى نشر الفن والثقافة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واستخدام الأساليب المستدامة في إنتاج الفن. وستعمل المبادرة على تحويل المساحات العامة إلى معارض فنية مفتوحة، مما يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع الفن بطريقة غير تقليدية.
وأكد رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في الفن والمجتمع، وتقديم رسالة حول إمكانية تحويل المواد المستهلكة إلى أعمال فنية تسهم في تحسين البيئة وتجميل الأماكن العامة.
ويتوقع أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام للفنانين والمهتمين بالبيئة على حد سواء، وتشجيعهم على المشاركة في تعزيز الوعي البيئي والفني في المجتمع الأردني.
من جانبه، صرح أمين العلاقات الخارجية والداخلية في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، محمد العمر، قائلا: "معًا نكمل المشوار" تمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الفن بالقضايا المجتمعية المهمة، مثل إعادة التدوير والاستدامة. نحن فخورون بمشاركة جميع فئات المجتمع، من طلاب ومعلمين وفنانين، في هذه التجربة الفريدة التي تعزز قيم الإبداع والبيئة في آن واحد. نطمح من خلال هذه المبادرة إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي والفني، ليشمل المزيد من المناطق والمؤسسات في الأيام المقبلة".
وعلقت أماني البابا، أمينة المعارض في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، على المبادرة قائلة: "المشاركة في مبادرة "معًا نكمل المشوار"، هي فرصة رائعة لتوظيف الفن في خدمة البيئة والمجتمع. بتحويل اللافتات الإعلانية إلى لوحات فنية ليس مجرد فكرة إبداعية، بل هو تعبير عن التزامنا بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الاستدامة. ونعمل على تنظيم هذه الأعمال الفنية في معارض مستقبلية، حيث ستكون فرصة للجمهور للتفاعل مع الفن بشكل مختلف ومبني على مبدأ الاستفادة من الموارد المتاحة".
وأعربت المعلمة آلاء نادر، إحدى المشاركات في المبادرة، عن امتنانها لهذه التجربة قائلة: "معًا نكمل المشوار" فتحت أعيننا على إمكانيات غير محدودة لإعادة تدوير المواد الإعلانية وتحويلها إلى فن يخدم المجتمع. كانت فرصة رائعة لإشراك الطلاب في عملية إبداعية تعزز لديهم قيم الحفاظ على البيئة. أنا سعيدة برؤية الحماس لدى الطلبة وهم يساهمون في خلق أعمال فنية، تعكس جمال الفن واستدامة الموارد في آن واحد".
من جهته، عبر الطالب أسامة الخطيب، أحد المشاركين في المبادرة، عن سعادته بالمشاركة قائلا: "هذه التجربة كانت جديدة ومثيرة بالنسبة لي. تعلمت كيف يمكن للفن أن يلعب دورا مهما في الحفاظ على البيئة، وكيف نستطيع تحويل مواد مهملة إلى أعمال فنية رائعة. العمل جنبا إلى جنب مع الفنانين المحترفين أعطاني فرصة لاكتساب خبرات جديدة، وأشعر بالفخر كوني جزءا من هذه المبادرة التي تجمع بين الفن والوعي البيئي".

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