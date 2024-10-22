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النباتيون: توازن غذائي أم مخاطر صحية جسيمة؟.. اختصاصيون ينصحون

10/22/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- تزايد عدد الأشخاص الذين اختاروا التحول إلى النظام النباتي في السنوات الأخيرة، متخلين تماما عن المنتجات الحيوانية. بعضهم يعتقدون أن ذلك يسهم في تقليل معاناة الحيوانات والحد من الأثر البيئي السلبي، بالرغم من أن هذا التحول قد ينطوي على تحديات صحية يجب أخذها بعين الاعتبار.
ويتجه الكثيرون إلى النظام الغذائي النباتي لأسباب صحية أو بيئية أو اقتصادية، وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم لا يأكلون اللحوم.
يقول الطبيب العام الدكتور مخلص مزاهرة "إن هناك انتشارا لظاهرة التحول إلى النظام النباتي، لكنه يحذر من أن ذلك قد يكون "خطأ كبيرا بحق الجسد"، إذا لم يتم التعويض بشكل صحيح عن العناصر الغذائية الحيوانية".
ويشير إلى أن النظام الغذائي المتوازن هو أساس الصحة الجيدة، إذ يحتوي على مكونات لا يمكن الحصول عليها من المصادر النباتية فقط، مثل فيتامين B12. ويؤكد أن نقص هذا الفيتامين، إلى جانب نقص الحديد والكالسيوم، قد يؤدي إلى ضعف الدم، ضعف العضلات وتراجع المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الأميبا.
ويوضح مزاهرة أن الجسم يحتاج إلى البروتينات والدهون الحيوانية، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والسكريات، باستثناء حالات السمنة التي يمكن فيها تقليل السكريات. كما يشير إلى أن محاولة تعويض هذه العناصر من خلال النباتات أو المكملات الغذائية تتطلب متابعة دقيقة وبحثاً مستمراً مدى الحياة.
من جهة أخرى، تشير اختصاصية التغذية ربا العباسي إلى أن المنتجات الحيوانية تحتوي على أحماض أمينية وعناصر غذائية لا يمكن الحصول عليها من المصادر النباتية وحدها.
وتلفت إلى أن نقص هذه العناصر قد يؤدي إلى ضعف المناعة، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، واضطرابات هرمونية خاصة لدى النساء، كما يمكن أن يؤثر هذا النقص على صحة الشعر والأظافر، ويتسبب في الصداع المستمر.
تنصح العباسي الأشخاص الذين يفكرون في التحول إلى النظام النباتي بضرورة إجراء فحوصات دورية، والالتزام بتناول المكملات الغذائية لتعويض النقص في العناصر الغذائية الأساسية.
كما تنوه إلى أن البعض يعاني من مشاكل في القولون نتيجة اتباع النظام النباتي، بالإضافة إلى تأثيراته الاجتماعية التي قد تجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة. وتوضح أن العديد من الأشخاص الذين جربوا هذا النظام شعروا بالإرهاق والتعب، وقرروا التوقف عنه بسبب تأثيره السلبي على صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية.
عند التحول من تناول اللحوم إلى النظام النباتي، يواجه العديد من الأفراد تحديات نفسية واجتماعية قد تؤثر على حياتهم بطرق غير متوقعة. فالتغيير الجذري في النظام الغذائي لا يقتصر على الجوانب الصحية فقط، بل يمتد ليشمل الجانبين النفسي والاجتماعي، مما قد يؤدي إلى أزمات حقيقية، وفقاً للاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة.
ومن الناحية النفسية، قد يشعر الأفراد الذين يتحولون إلى النظام النباتي بضغوط نفسية نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل كاف. ففي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص العناصر الأساسية، مثل فيتامين B12 والأحماض الأمينية المهمة، إلى اضطرابات في المزاج، والقلق، وحتى الاكتئاب. ويبين أن بعض النباتيين قد يعانون من الشعور بالضعف والإرهاق المستمر، مما يؤثر على نشاطهم اليومي وقدرتهم على القيام بالأنشطة العادية، الأمر الذي يزيد من الضغوط النفسية عليهم.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مطارنة أن قرار التحول إلى النظام النباتي قد يولد صراعا داخليا لدى الشخص، خاصة إذا كان معتادا على تناول اللحوم بانتظام. وقد يتساءل الفرد عن مدى صواب هذا القرار، مما يزيد من حالة التوتر والقلق. كما أن الالتزام بالنظام النباتي يتطلب جهدا إضافيا في البحث عن بدائل غذائية كافية، مما قد يزيد من الشعور بالتوتر.
أما من الناحية الاجتماعية، فيرى الاختصاصي في علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن التحول إلى النظام النباتي قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية غير مقصودة. في كثير من الأحيان، يجد الأشخاص النباتيون صعوبة في التكيف مع المناسبات الاجتماعية التي تتركز حول الطعام، مثل تجمعات العائلة والأصدقاء التي تشمل تناول اللحوم.
إلى ذلك، قد يواجهون مواقف تتطلب منهم شرح خياراتهم الغذائية بشكل متكرر أو التعامل مع انتقادات من الآخرين، مما يشعرهم بعدم الارتياح. ومن ناحية أخرى، حسب خزاعي، قد يجدون أنفسهم مضطرين للابتعاد عن الأنشطة أو المناسبات الاجتماعية التي تتضمن اللحوم، مما يعزز شعورهم بالانعزال.
ويتحدث عن أن بعض الأشخاص النباتيين قد يعانون أيضا من فقدان الترابط الاجتماعي مع المقربين منهم، سواء في المنزل أو العمل، بسبب اختلاف عاداتهم الغذائية. وهذا التباعد قد يؤدي إلى شعور بالخسارة أو الوحدة، مما يزيد من الضغط النفسي.
ولمن اتخذ قرارا باتباع هذا الأسلوب والنمط الغذائي، يؤكد خزاعي ضرورة أن يتغلب الفرد على هذه التحديات من خلال اتخاذ قرار التحول إلى النظام النباتي تدريجيا وبشكل واع، مع مراعاة تأثيراته النفسية والاجتماعية.
كما ينصح النباتيين الجدد بالبحث عن مجتمعات أو مجموعات دعم تشترك في النمط الغذائي نفسه، مما يخفف من شعور الوحدة ويعزز الإحساس بالانتماء.
ووجدت دراسة نشرت بمجلة "نيوترينتس" (Nutrients)، أن ما يقرب من 30 % من آكلي اللحوم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن مقارنة بـ13 % فقط من النباتيين. وهنا، لا بد من التنبيه إلى أن كميات الطعام التي يجب على النباتيين تناولها ينبغي أن تكون أكبر من نظيرتها الحيوانية التي تحتوي على هذه العناصر، حيث إن كمية هذه العناصر الغذائية والمعادن في الكمية نفسها من الطعام النباتي أقل نسبيا من اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى.
وعلى هذا الأساس، فعلى النباتيين تناول كميات أكبر من الفواكه والخضار التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية الضرورية للجسم من أجل تزويده بما يحتاج إليه.
ويرى باحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة العلاقة بين النظام الغذائي والوزن والشيخوخة، بالإضافة إلى التأثيرات طويلة المدى للأنظمة الغذائية النباتية.
والعام الماضي، ربط علماء في "معهد أبحاث الغذاء وعلوم الصحة" في مدريد، النظام الغذائي النباتي بخفض ضغط الدم. لكن، على الرغم من ذلك، فإن بعض الباحثين وخبراء الصحة أكدوا أن الاستغناء عن تناول اللحوم تماماً قد يضر بالصحة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية قبل أيام.

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