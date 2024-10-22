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عودات والعوايشة يمثلان الأردن في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي

10/22/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل الوفد الأردني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في نهائيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التي تتوج أبطالها خلال الحفل الختامي الذي يجري اليوم في أوبرا دبي.
ويمثل الأردن في التصفيات النهائية الطالب يامن محمد عودات بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على المستوى الوطني، والطالب رعد سامي العوايشة صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم من بين مليوني طالب وطالبة مثلوا 5805 مدارس وتحت إشراف 7677 مشرفاً ومشرفة.
وعودات أحرز المركز الأول في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة من بين مليوني طالب وطالبة، ونتيجة مثابرة وجهد ومواظبة مكنته من قراءة أكثر من 400 كتاب متنوع، وانتزاع المركز الأول في ختام التصفيات التي شارك فيها مليونا طالب وطالبة مثلوا 5805 مدارس وتحت إشراف 7677 مشرفا ومشرف قراءة. وتتنوع الهوايات التي يمارسها عودات، فهي تشمل قائمة طويلة أبرزها الكتابة، والخط، والرسم، كما يحرص على ممارسة الرياضة ويهوى منها السباحة بشكل خاص.
ويستلهم عودات من والدته القدرة على تحدي الصعوبات وتجاوز العقبات، فقد كانت دائماً نموذجاً للصبر والقوة في مواجهة التحديات، ودعمت ولدها في مسيرته التعليمية وحثته على المثابرة والإصرار، وكانت كلماتها المشجعة وإيمانها بقدراته دافعاً قوياً له لمواصلة السعي نحو تحقيق هدفه في الفوز بلقب تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.
كما يمثل الأردن في نهائيات تحدي القراءة العربي؛ رامي أحمد الحراحشة بعد فوزه بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة عبد الله الثاني للتميز الحائزة على لقب "المدرسة المتميزة" على مستوى الأردن.
وحققت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أرقاماً قياسية؛ حيث شارك في تصفياتها 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.
ويصل إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي التكريمية والتشجيعية إلى 11 مليون درهم؛ حيث سينال الطالب الفائز بلقب بطل التحدي جائزة مالية قيمتها 500 ألف درهم، وينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 70 ألف درهم، في حين تنال المدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة" مبلغ مليون درهم، وصاحبة المركز الثاني 500 ألف درهم، وصاحبة المركز الثالث 300 ألف درهم.
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015-2016 بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كأكبر تظاهرة قرائية من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وإثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.
ويسعى التحدي إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ حب لغة الضاد في نفوس الأجيال الصاعدة وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.

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