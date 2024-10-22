عودات والعوايشة يمثلان الأردن في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل الوفد الأردني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في نهائيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التي تتوج أبطالها خلال الحفل الختامي الذي يجري اليوم في أوبرا دبي.
ويمثل الأردن في التصفيات النهائية الطالب يامن محمد عودات بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على المستوى الوطني، والطالب رعد سامي العوايشة صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم من بين مليوني طالب وطالبة مثلوا 5805 مدارس
وتحت إشراف 7677 مشرفاً ومشرفة.
وعودات أحرز المركز الأول في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى المملكة من بين مليوني طالب وطالبة، ونتيجة مثابرة وجهد ومواظبة مكنته من قراءة أكثر من 400 كتاب متنوع، وانتزاع المركز الأول في ختام التصفيات التي شارك فيها مليونا طالب وطالبة مثلوا 5805 مدارس وتحت إشراف 7677 مشرفا ومشرف قراءة. وتتنوع الهوايات التي يمارسها عودات، فهي تشمل قائمة طويلة أبرزها الكتابة، والخط، والرسم، كما يحرص على ممارسة الرياضة ويهوى منها السباحة بشكل خاص.
ويستلهم عودات من والدته القدرة على تحدي الصعوبات وتجاوز العقبات، فقد كانت دائماً نموذجاً للصبر والقوة في مواجهة التحديات، ودعمت ولدها في مسيرته التعليمية وحثته على المثابرة والإصرار، وكانت كلماتها المشجعة وإيمانها بقدراته دافعاً قوياً له لمواصلة السعي نحو تحقيق هدفه في الفوز بلقب تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.
كما يمثل الأردن في نهائيات تحدي القراءة العربي؛ رامي أحمد الحراحشة بعد فوزه بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة عبد الله الثاني للتميز الحائزة على لقب "المدرسة المتميزة" على مستوى الأردن.
وحققت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أرقاماً قياسية؛ حيث شارك في تصفياتها 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.
ويصل إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي التكريمية والتشجيعية إلى 11 مليون درهم؛ حيث سينال الطالب الفائز بلقب بطل التحدي جائزة مالية قيمتها 500 ألف درهم، وينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 70 ألف درهم، في حين تنال المدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة" مبلغ مليون درهم، وصاحبة المركز الثاني 500 ألف درهم، وصاحبة المركز الثالث 300 ألف درهم.
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015-2016 بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كأكبر تظاهرة قرائية من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وإثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.
ويسعى التحدي إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ حب لغة الضاد في نفوس الأجيال الصاعدة وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.
MENAFN22102024000072011014ID1108808932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.