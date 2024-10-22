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سياسيون: الأردن كان وما يزال داعماً ثابتاً للحق الفلسطيني

10/22/2024 11:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عكس متحدثون لوكالة الأنباء (بترا) التزام الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بزيادة الدعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدين أن المملكة سخرت كل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لنصرة الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحوا أن أمن واستقرار الأردن هو الركيزة الأساسية التي تعزز قدرته على تقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم مشددين على رفضهم القاطع تحويل المملكة إلى ساحة للصراعات في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة.
واعربوا عن اعتزازهم بقوة علاقة الأردن التاريخية مع الدول العربية الشقيقة، حيث تُعتبر هذه العلاقات جزءًا أساسيًا من هوية المملكة واستراتيجيتها الخارجية مشيرين الى ان الأردن يسعى دائمًا لتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون مع الدول العربية الشقيقة لدعم التكامل العربي.
وأكدوا أن الأردن أعلن مرارا موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامه بحل الدولتين وفق القرارات الدولية، فالأردن كان وما يزال داعماً ثابتاً للحق الفلسطيني بكل ما يستطيع ويملك.
وقالوا إن الاردنيين سيبقون على العهد بقيادتهم الهاشمية نبضاً عروبياً صادقاً في ظل دولة متماسكة بشعبها ومؤسساتها التي نجحت في بناء سياسة توازن بين أمنها الداخلي وعلاقاتها الإقليمية والدولية خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
العين الدكتور إبراهيم البدور أكد أنه كلما كان الأردن قوياً كان الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية أقوى، وتتجلى قوة الأردن في تماسكه الداخلي وتلاحم الشعب مع القيادة، وقد أثبتت هذه المعادلة نجاحها في العديد من الأزمات التي واجهتنا في أوقات سابقة.
وقال: "كان الأردن وما يزال وسيبقى الداعم الرئيس للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الأردن لم يتوانَ منذ 76 عامًا ماضية عن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته وعاصمتها القدس في جميع المحافل العالمية والمحلية، وكانت بوصلة الأردن في خطابات جلالة الملك الداخلية والخارجية هي حق الفلسطيني في دولته المستقلة وجوهرتها القدس.
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني: "إن الحكمة التي يمثلها جلالة الملك مطلوبة بشدة"، مؤكدًا أهمية الوعي السياسي، وموضحًا المصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي عربيًا ودوليًا، خاصة عندما يدعو الأردن إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد العناني على أهمية الحفاظ على هذا الدور وعدم إضعاف الجهود التي يبذلها الأردن منذ بدء الحرب في غزة، سواء عبر المساعدات الطبية أو الدبلوماسية أو الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية الدور الإنساني والغذائي والأمني الذي يلعبه الأردن، والذي يقدره العالم أجمع.
وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحزب تقدُّم المهندس أحمد الطراونة إلى مواقف الأردنيين بقيادة جلالة الملك في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة وتقديم المساعدات الطبية والغذائية عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية وإقامة المستشفيات الطبية الميدانية لتضميد جراحه والتخفيف من آلامه.
وقال: "إن الأردن القوي المتماسك هو خير داعم للقضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن إعلاء المصلحة الوطنية هو أولوية كل مؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب السياسية الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن هدفًا ساميًا لها.
المحلل الاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور هشام أحمد خريسات أكد أن الأردن الرسمي بقيادة جلالة الملك سعى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عام بكافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية لإيضاح الصورة الحقيقية لما يحدث هناك، ويواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا هناك بدون صخب ولا منة.
وأضاف أن الأردن الرسمي والشعبي وبكل مؤسساته الراسخة، لا يسمح بأي خطاب فوق خطاب الدولة، موضحًا أن أي جهد يساهم في نصرة أهلنا يجب أن يمر عبر قنوات الدولة الرسمية وليس من خلال خطاب شعبوي أو تصرف عاطفي.
وشدد خريسات على أن الدولة بحكمة قيادتها لن تكون ساحة للفتنة أو المغامرة بمستقبلها، أو مسرحًا للفوضى والعبث في هذه المرحلة العصيبة.
وأشار إلى الجهد الأردني في إرسال وإيصال المساعدات بمختلف أنواعها، وفتح المستشفيات الميدانية للتخفيف عن أهلنا في فلسطين وغزة بلا صخب وبتوجيه من القيادة الهاشمية التي لم تعرف يومًا إلا أن تكون صوتًا للحكمة والعقل، واستشراف الخطر، والتحذير منه قبل وقوعه، لافتًا إلى أن أي عمل خارج إطار جهود الدولة الرسمية سيكون له آثار سلبية على إيصال المساعدات، والتشويش على سياسة الدولة وجهدها الموصول في احتواء الحرب الدائرة وتجنيب المنطقة مخاطر توسعها.
وأكد خريسات أن أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار، ومصلحتنا الوطنية أولوية لا يعلو عليها شيء، ولا صوت يعلو على صوت الوطن، ولا يقبل الأردنيون أي لغة يمكن أن تعرض أمن الوطن وسلامته للخطر.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة أشار إلى أن الأردن وقيادته قدموا الكثير، مشددًا على ضرورة تجنب أي مزايدات تتعلق بمواقف الدولة.
وأكد الحلالمة أن المصلحة الوطنية والأمن الوطني الأردني لا يقبلان التحريف أو الخروج عنهما من أي جهة كانت، لافتًا إلى أن الأردنيين متفقون على أن الأمن الوطني هو مصلحة عليا وأولوية استراتيجية لا يمكن ولا يجوز التنازل عنها، وأن الحل يتمثل في تعزيز الجبهة الداخلية والاتفاق الضمني على أن "الأردن أولاً"، مع رفض أي مزايدات.
ولفت إلى أن هذا يبين قوة الجبهة الداخلية الأردنية والتلاحم القوي بين القيادة والشعب، والوقوف خلف جلالة الملك في كافة مواقفه الوطنية والقومية لتعزيز أمن واستقرار الأردن ودوره الوطني تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك هو الأقرب للقضية الفلسطينية والأعرف بتفاصيل القضية الفلسطينية، ويدعم حل الدولتين في كل لقاءاته مع الدول الكبرى والمحافل الدولية حرصًا على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته على ترابه الوطني وفقًا للقرارات الدولية.
كما أشار إلى أن الأردن كان دائمًا سباقًا في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال إرسال المساعدات العينية والمادية والمستشفيات الميدانية، وساهمت الدبلوماسية الأردنية في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.
واعرب عن اعتزازه بقوة علاقة الأردن التاريخية مع الدول العربية الشقيقة، حيث تُعتبر هذه العلاقات جزءًا أساسيًا من هوية المملكة واستراتيجيتها الخارجية مشيرا الى ان الأردن يسعى دائمًا لتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون مع الدول العربية الشقيقة لدعم التكامل العربي.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور عطا الله السرحان أشار إلى العوامل الأساسية التي تلعب دورًا حاسمًا في ضمان أمن وسلامة الشعب الأردني وسط التوترات الإقليمية الحالية، مبينًا أن الاستقرار السياسي يعد حجر الزاوية للأمن الوطني، ويتحقق من خلال احترام الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية.
ولفت إلى أهمية التماسك الاجتماعي وتنمية الوعي المجتمعي عبر التعليم والتثقيف لتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية بما يحول دون اختراقها، معتبراً أن التزام السلطة التنفيذية بحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية من شأنه أن يعزز الاستقرار الوطني.
وأكد السرحان أهمية تحديث القدرات الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات الأمنية والعمل المشترك ضد التهديدات المشتركة.
وقال: "على مدار العقود الماضية لعب الأردن دورًا محوريًا في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والمنابر السياسية من خلال دبلوماسيته النشطة"، موضحًا أن الأردن استخدم شبكة علاقاته مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة، لحشد الدعم والتأييد العالمي للقضية الفلسطينية، وتبنى مواقف قوية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ما عزز من مكانته كمدافع رئيس عنها.

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