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تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الأردن

10/22/2024 11:40:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأردن.

وكان من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم غد الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.


وقالت الوزارة إنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد آخر يتفق عليه الوزيران.

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