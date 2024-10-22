تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الأردن

تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الأردن
التاريخ
10/22/2024 11:40:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأردن.
وكان من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم غد الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الوزارة إنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد آخر يتفق عليه الوزيران.
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