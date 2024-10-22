المومني: الأردن دولة ذات سيادة ولا نسمح باختراق أجوائنا ولا حدودنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان - أكد وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ضرورة الحفاظ "على خطابنا الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، بما يتماهى مع ثوابتنا التي تؤكد على الأمن والاستقرار، وعدم استحضار أي مشاهد تحدث في دول إقليمية، لتكون موجودة في الأردن".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء أمس، للحديث عن أهم قرارات المجلس، "تعلمون جميعا، حجم الجهد الكبير والعظيم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، والدولة لنصرة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن جلالة الملك خلال لقائه أمس ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، بحثا الأوضاع الإقليمية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني والنظر في الخيارات التي تمكننا من مساعدتهم.
وحول أحداث عملية البحر الميت، وما رافقها من جدل، قال المومني إن أمن الحدود سيادي، ويجب الأ يكون بأي حال أي انتهاك للأمن على الحدود الأردنية، مضيفا "إننا نمر بظرف صعب في الإقليم، وعلينا جميعا الاستمرار بالتأكيد على تحصين بلدنا وحمايته من كل الأخطار".
وحول الأزمة بين إيران والاحتلال، أكد المومني الموقف من أن الأردن لن يكون ساحة للصراع لأي دولة كانت، مؤكدا أننا "دولة ذات سيادة، ولا نسمح باختراق أجوائنا ولا حدودنا بأي شكل من الأشكال"، مبينا أن الدول التي بينها خلافات، عليها أن تدرك تماما بأن الأردن لن يكون جزءا من ميدان هذه الخلافات.
وأشار إلى "أن توجهنا الأساسي، وعملنا في أجهزة الدولة كافة، هو التأكيد على قوة الدولة وسيادتها والأمن الوطني، وتحصين بلدنا من كل النيران الموجودة"، مشددا على "أنه كلما فعلنا ذلك ونجحنا به، نكون الأقدر على نصرة قضايا الأمة العربية ونصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني فيما يتعرضون له من ظروف، وهذا كان من النقاط الأساسية في بحث جلالة الملك في لقائه بالسعودية مع ولي العهد السعودي".
كما أكد أن مجلس الوزراء أقر في جلسته، اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة، موضحا أن الاتفاقية توفر فرصا تعليمية وتدريبية للشباب، تعزز فرصهم لدخول سوق العمل والمنافسة فيه.
ولفت، إلى أن المركز يوفر فرصا تعليمية للشباب بخاصة المهتمين بسوق العمل الألماني، مشيرا إلى أن المركز افتتح العام الماضي في مبنى لوزارة العمل، وهو يقدم خدمات تدريبية لـ50 شابا وشابة، مبينا أن خطة الوزارة تهدف لرفع عدد المتدربين لـ500 العام المقبل وزيادة مهاراتهم وقدرتهم على دخول السوق.
واوضح أن الحكومة أقرت نظاما معدلا لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2024؛ انسجاما مع تعديل قانون الأمن العام في عام 2020، والذي دمجت بموجبه مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام.
وبين أيضا أن الحكومة، أقرت نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني؛ لتعزيز إشراف المركز الوطني للأمن السيبراني ورقابته عليها، مشيرا الى إقرار نظامين معدلين لنظامي: صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين، وصندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين؛ بناء على قرارات من الهيئة العامة للنقابتين.
وقال المومني، إن الحكومة وافقت على إيصال خدمات التيار الكهربائي لمشاريع زراعية ومرافق خدمية في عدة مناطق، والسير بإجراءات استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي شمال شرق محافظة البلقاء لرفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي، وإنشاء محطة تنقية حديثة تخدم مناطق جديدة في المنطقة، يستفيد منها 200 ألف مواطن، إلى جانب مشاريع سياحية بمنطقة تل الرمان.
وبين أن الحكومة، عدلت حدود منطقة الصوان التنموية بمحافظة عجلون؛ لإنشاء متنزه قومي فيها، وهو مكمل لتلفريك عجلون، ومنحت شركة صوت الجيل للخدمات الإعلامية، رخصة بث برامج إذاعية على موجة FM، لتغطية محافظة العاصمة لمحطتها الإذاعية (إذاعة عين الأمل).
وأكد أن المجلس ناقش، آليات متابعة أعمال الحكومة الميدانية بشأن جهود التنمية والخدمات والتواصل مع المجتمع، وسير العمل في اجتماعاته الشهرية بالمحافظات، والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، لافتا إلى أن المجلس استعرض سير عمل مشاريع أقرت في جلسته بمحافظة الكرك، وستكون المتابعة دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة عبر لوحة إلكترونية، تبرز التقدم بالعمل وتحدث دوريا، وستكون متاحه أمام المواطنين.
وشدد على أن الهدف من انعقاد المجلس بالمحافظات، تقديم رؤية تنموية للمحافظة من الحكومة بالشراكة مع مجلس المحافظة والجهات المعنية، وهناك وحدة أنشئت برئاسة الوزراء، هي: وحدة المتابعة والتسجيل، تعنى برصد ومتابعة أبرز الملاحظات حول الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الأسبوعية.
وقال المومني، إن الحكومة ستنشر وثيقة حول ما نفذته من إجراءات، أو قيد التنفيذ، والناتجة عن المجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، وشملت 14 موقعا، موزعة على 4 محافظات ذات طبيعة خدمية.
وبشأن الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية، قال إن الأصل في القرارات الحكومية الاستمرارية، وأي قرار تتوجب مراجعته بعد فترة لقياس أثره، مؤكدا أن الحكومة على تواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بالموضوع، كما تجرى نقاشات مستمرة عبر الوزراء المعنيين مع الجهات المعنية، مبينا أن الحكومة تنتهج سياسية التشاركية والحوار.
وحول الإيجاز الإعلامي من الوزراء، أوضح المومني أنه إذا اقتضى واقع الحال ذلك، فسيشارك الوزراء ضمن اختصاصاتهم به، مشيرا إلى أنه عادة عندما يعلن عن قرار، تنفذ الحكومة سلسلة متابعات عليه من الوزراء المعنيين لشرحه.
وبالنسبة لخطاب الثقة، قال المومني إن اللجنة الوزارية ستقدم النسخة الأولى من الخطاب لرئيس الوزراء الأيام المقبلة، مبينا أن الوزراء المعنيين قدموا ما يريدون تضمينه للخطاب تحت القبة التي ستطلبها الحكومة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن نهج الحكومة منذ تسلمها مهامها، التشاور مع القطاعات.
وأكد أن رئيس الوزراء، طلب أن يجري التعامل مع كل ملف عالق لسبب ما فورا ومباشرة وبطريقة عملية وسريعة، أي أنه إذا كانت المعيقات إجرائية أو بيروقراطية، فيجب التعامل معها فورا لحلها، أما إذا كانت خارج القدرات المالية للحكومة، فيجب العمل على خطة في أقرب وقت.
وبين أن رئيس الوزراء، أكد أمس، أنه إذا كانت هناك معيقات إجرائية في مشاريع معينة، فـ"الملامون" هم الوزراء، لأنهم لم يتمكنوا من التعامل معها، مؤكدا أهمية المشاريع الكبيرة لوزارة المياه والري، مبينا أن المراحل الأولية لمشروع الناقل الوطني ستبدأ في نهاية العام الحالي، أو في مستهل العام المقبل.
وبشأن فتح باب استقدام العمالة، أكد أن هذا الملف لم يناقش في أورقة الحكومة حتى اللحظة، لافتا إلى أن هناك قطاعات تريد فتحه باب الاستقدام، في حين أن قطاعات أخرى لا تريد، لارتفاع نسبة البطالة.
وحول الجدل بشأن لائحة الأجور الطبية التي نشرت بالجريدة الرسمية منذ أيام، قال المومني إنها لنقابة الأطباء، ودور وزير الصحة هنا، هو التنسيب لإصدارها في الجريدة الرسمية.
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