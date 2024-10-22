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المومني: الأردن دولة ذات سيادة ولا نسمح باختراق أجوائنا ولا حدودنا

10/22/2024 11:40:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ضرورة الحفاظ "على خطابنا الإعلامي والسياسي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، بما يتماهى مع ثوابتنا التي تؤكد على الأمن والاستقرار، وعدم استحضار أي مشاهد تحدث في دول إقليمية، لتكون موجودة في الأردن".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء أمس، للحديث عن أهم قرارات المجلس، "تعلمون جميعا، حجم الجهد الكبير والعظيم الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، والدولة لنصرة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن جلالة الملك خلال لقائه أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، بحثا الأوضاع الإقليمية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني والنظر في الخيارات التي تمكننا من مساعدتهم.
وحول أحداث عملية البحر الميت، وما رافقها من جدل، قال المومني إن أمن الحدود سيادي، ويجب الأ يكون بأي حال أي انتهاك للأمن على الحدود الأردنية، مضيفا "إننا نمر بظرف صعب في الإقليم، وعلينا جميعا الاستمرار بالتأكيد على تحصين بلدنا وحمايته من كل الأخطار".
وحول الأزمة بين إيران والاحتلال، أكد المومني الموقف من أن الأردن لن يكون ساحة للصراع لأي دولة كانت، مؤكدا أننا "دولة ذات سيادة، ولا نسمح باختراق أجوائنا ولا حدودنا بأي شكل من الأشكال"، مبينا أن الدول التي بينها خلافات، عليها أن تدرك تماما بأن الأردن لن يكون جزءا من ميدان هذه الخلافات.
وأشار إلى "أن توجهنا الأساسي، وعملنا في أجهزة الدولة كافة، هو التأكيد على قوة الدولة وسيادتها والأمن الوطني، وتحصين بلدنا من كل النيران الموجودة"، مشددا على "أنه كلما فعلنا ذلك ونجحنا به، نكون الأقدر على نصرة قضايا الأمة العربية ونصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني فيما يتعرضون له من ظروف، وهذا كان من النقاط الأساسية في بحث جلالة الملك في لقائه بالسعودية مع ولي العهد السعودي".
كما أكد أن مجلس الوزراء أقر في جلسته، اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة، موضحا أن الاتفاقية توفر فرصا تعليمية وتدريبية للشباب، تعزز فرصهم لدخول سوق العمل والمنافسة فيه.
ولفت، إلى أن المركز يوفر فرصا تعليمية للشباب بخاصة المهتمين بسوق العمل الألماني، مشيرا إلى أن المركز افتتح العام الماضي في مبنى لوزارة العمل، وهو يقدم خدمات تدريبية لـ50 شابا وشابة، مبينا أن خطة الوزارة تهدف لرفع عدد المتدربين لـ500 العام المقبل وزيادة مهاراتهم وقدرتهم على دخول السوق.
واوضح أن الحكومة أقرت نظاما معدلا لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2024؛ انسجاما مع تعديل قانون الأمن العام في عام 2020، والذي دمجت بموجبه مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام.
وبين أيضا أن الحكومة، أقرت نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني؛ لتعزيز إشراف المركز الوطني للأمن السيبراني ورقابته عليها، مشيرا الى إقرار نظامين معدلين لنظامي: صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين، وصندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين؛ بناء على قرارات من الهيئة العامة للنقابتين.
وقال المومني، إن الحكومة وافقت على إيصال خدمات التيار الكهربائي لمشاريع زراعية ومرافق خدمية في عدة مناطق، والسير بإجراءات استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي شمال شرق محافظة البلقاء لرفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي، وإنشاء محطة تنقية حديثة تخدم مناطق جديدة في المنطقة، يستفيد منها 200 ألف مواطن، إلى جانب مشاريع سياحية بمنطقة تل الرمان.
وبين أن الحكومة، عدلت حدود منطقة الصوان التنموية بمحافظة عجلون؛ لإنشاء متنزه قومي فيها، وهو مكمل لتلفريك عجلون، ومنحت شركة صوت الجيل للخدمات الإعلامية، رخصة بث برامج إذاعية على موجة FM، لتغطية محافظة العاصمة لمحطتها الإذاعية (إذاعة عين الأمل).
وأكد أن المجلس ناقش، آليات متابعة أعمال الحكومة الميدانية بشأن جهود التنمية والخدمات والتواصل مع المجتمع، وسير العمل في اجتماعاته الشهرية بالمحافظات، والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، لافتا إلى أن المجلس استعرض سير عمل مشاريع أقرت في جلسته بمحافظة الكرك، وستكون المتابعة دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة عبر لوحة إلكترونية، تبرز التقدم بالعمل وتحدث دوريا، وستكون متاحه أمام المواطنين.
وشدد على أن الهدف من انعقاد المجلس بالمحافظات، تقديم رؤية تنموية للمحافظة من الحكومة بالشراكة مع مجلس المحافظة والجهات المعنية، وهناك وحدة أنشئت برئاسة الوزراء، هي: وحدة المتابعة والتسجيل، تعنى برصد ومتابعة أبرز الملاحظات حول الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الأسبوعية.
وقال المومني، إن الحكومة ستنشر وثيقة حول ما نفذته من إجراءات، أو قيد التنفيذ، والناتجة عن المجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، وشملت 14 موقعا، موزعة على 4 محافظات ذات طبيعة خدمية.
وبشأن الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية، قال إن الأصل في القرارات الحكومية الاستمرارية، وأي قرار تتوجب مراجعته بعد فترة لقياس أثره، مؤكدا أن الحكومة على تواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بالموضوع، كما تجرى نقاشات مستمرة عبر الوزراء المعنيين مع الجهات المعنية، مبينا أن الحكومة تنتهج سياسية التشاركية والحوار.
وحول الإيجاز الإعلامي من الوزراء، أوضح المومني أنه إذا اقتضى واقع الحال ذلك، فسيشارك الوزراء ضمن اختصاصاتهم به، مشيرا إلى أنه عادة عندما يعلن عن قرار، تنفذ الحكومة سلسلة متابعات عليه من الوزراء المعنيين لشرحه.
وبالنسبة لخطاب الثقة، قال المومني إن اللجنة الوزارية ستقدم النسخة الأولى من الخطاب لرئيس الوزراء الأيام المقبلة، مبينا أن الوزراء المعنيين قدموا ما يريدون تضمينه للخطاب تحت القبة التي ستطلبها الحكومة من مجلس النواب، مشيرا إلى أن نهج الحكومة منذ تسلمها مهامها، التشاور مع القطاعات.
وأكد أن رئيس الوزراء، طلب أن يجري التعامل مع كل ملف عالق لسبب ما فورا ومباشرة وبطريقة عملية وسريعة، أي أنه إذا كانت المعيقات إجرائية أو بيروقراطية، فيجب التعامل معها فورا لحلها، أما إذا كانت خارج القدرات المالية للحكومة، فيجب العمل على خطة في أقرب وقت.
وبين أن رئيس الوزراء، أكد أمس، أنه إذا كانت هناك معيقات إجرائية في مشاريع معينة، فـ"الملامون" هم الوزراء، لأنهم لم يتمكنوا من التعامل معها، مؤكدا أهمية المشاريع الكبيرة لوزارة المياه والري، مبينا أن المراحل الأولية لمشروع الناقل الوطني ستبدأ في نهاية العام الحالي، أو في مستهل العام المقبل.
وبشأن فتح باب استقدام العمالة، أكد أن هذا الملف لم يناقش في أورقة الحكومة حتى اللحظة، لافتا إلى أن هناك قطاعات تريد فتحه باب الاستقدام، في حين أن قطاعات أخرى لا تريد، لارتفاع نسبة البطالة.
وحول الجدل بشأن لائحة الأجور الطبية التي نشرت بالجريدة الرسمية منذ أيام، قال المومني إنها لنقابة الأطباء، ودور وزير الصحة هنا، هو التنسيب لإصدارها في الجريدة الرسمية.

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