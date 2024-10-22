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العرموطي: نسير على الطريق الصحيح بتمكين المرأة

10/22/2024 11:40:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان– التقت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، أمس، وفداً برلمانياً عربياً.
وضم الوفد رئيسة لجنة المرأة في البرلمان العربي، الدكتورة أحلام اللافي، وعضوي مجلس النواب البحريني، حنان فردان، والشورى القطري، شيخة الجفيري.
وناقش اللقاء، الذي حضره الأعيان آسيا ياغي، وإحسان بركات، ود.زهير أبو فارس، أبرز القضايا المشتركة وتبادل الآراء في شؤون المرأة العربية ضمن وثيقة المرأة العربية.
وتحدثت العرموطي، بعد قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، عن أهمية اللقاء في بحث القضايا المشتركة، وأبرزها إشكالية اللجوء وتأثير الحروب على المرأة العربية.
وأشارت إلى أن اللقاء تضمن أيضًا الاطلاع على أعمال لجنة المرأة في البرلمان العربي، وحيثيات الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أطلقت في مؤتمر البرلمان العربي على أراضي المملكة.
وأكدت العين العرموطي أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تمكين المرأة في البرلمان، وزيادة المواقع القيادية تحقيقاً للعدالة والمساواة، وذلك بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفتت للحاجة لاعتماد العديد من البرامج والقوانين في الوثيقة لإيجاد بيئة صديقة للمرأة الأردنية تعزز قيمنا وثوابتنا، وتنهض بالمجتمع تحت الراية الهاشمية.
ومن جانبهم، أكد الأعيان أهمية وجود وثيقة عربية مختصة بحقوق المرأة العربية، ومنها المرأة من ذوي الإعاقة، تحفظ الحقوق وتتوافق مع الطابع العربي الإسلامي، مشيرين إلى خطوات الأردن في تمكين المرأة من خلال الرؤية الملكية للتحديث السياسي.
من جانبها، أعربت اللافي عن حزنها العميق لما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت اللافي دور المرأة العربية المهم والمحوري، موضحة أن لجنة المرأة في البرلمان العربي تُعنى بإبراز دور المرأة الفاعل في جميع المواقع التي تشغلها، من خلال إطلاق وثيقة المرأة العربية.
وأضافت أن الوثيقة أُطلقت في الأردن لدعم وتمكين المرأة العربية في المجال البرلماني، واعتمادها كمرجعية تشريعية تسترشد بها الدول العربية.
وأشارت اللافي إلى الأولويات التي تضمنتها الوثيقة، والتي جرى تحديدها بناءً على الواقع وظروف الحروب الحالية، التي كشفت عن تقصير منظمات دولية في حماية حقوق المرأة الفلسطينية في الحرب الدائرة في المنطقة.
من جهتها، تحدثت الجفيري عن إطلاق الوثيقة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع العربي، مبينة أن الوثيقة ركزت على حقوق المرأة الفلسطينية التي تعاني من ويلات الحرب.
فيما أطلعت فردان اللجنة على التجربة البحرينية في مجال تمكين المرأة في المناصب القيادية.-(بترا)

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