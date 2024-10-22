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دعوات لتخصيص موازنات لإنفاذ بنود البرلمانية للمرأة العربية

10/22/2024 11:40:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- شهد إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أقرها البرلمان العربي، في حفل احتضنته عمّان قبل أيام، نقاشا حيويا حول أهمية الوثيقة وضرورة إيجاد آليات عملية لتنفيذها بوصفها مرجعية استرشادية للدول العربية بتمكين البرلمانيات العرب والأردنيات، ودورهن أيضا في دعم وتمكين النساء في مختلف المجالات.
الوثيقة التي رعت إطلاقها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بمشاركة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، تضمنت 5 فصول اشتملت على مواد وبنود محددة قابلة للقياس، إلا أنها تتطلب إيجاد موازنات لتنفيذها بحسب رئيسة الاتحاد النسائي في العاصمة كلثم مريش.
وقالت مريش على هامش مناقشات الإطلاق التي حضرتها“الغد”، إن مضامين الوثيقة في غاية الأهمية داعية لوضع خطة تنفيذية محلية لتنفيذها إلى جانب ضرورة البحث في تخصيص موازنات لبعض البنود خاصة فيما يتعلق بإنشاء صناديق لدعم النساء الراغبات في الانضمام إلى عضوية البرلمانات خاصة النساء الأكثر ضعفا مثل ذوات الإعاقة.
وفي السياق ذاته، قالت آمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إن الوثيقة لا تحتاج لـ10 سنوات لمراجعتها، داعية لتقليص المدة المنصوص عليها في المادة 16 من الوثيقة التي اعتبرت أن المراجعة وتحديث الأحكام الواردة في الوثيقة يتولاها البرلمان العربي بالتنسيق مع المجالس والبرلمانات الوطنية بالدول العربية خلال مدة أقصاها 10 سنوات، كما أشارت حداد لأهمية مراعاة اتفاقية حقوق الطفل في مضامين الوثيقة.
وحضرت المناقشات عدد من الفائزات في انتخابات البرلمان العشرين، إضافة لبرلمانيات سابقات أردنيات ومن دول عربية شقيقة، قدمن حزمة من الاقتراحات عبر مناقشة الوثيقة في حوار أدارته العين إحسان بركات.
ودعت راكين أبو هنية الفائزة عن دائرة عمّان الثانية بالمقعد النسائي النيابي في انتخابات البرلمان العشرين، لعقد جلسة خاصة للبرلمانيات الجدد والسابقات، لمناقشة التعديلات والتحديثات الممكنة، فيما أكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ووزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، جاهزية اللجنة لعقد جلسة حوارية خاصة مشتركة بين النساء الأعيان والبرلمانيات الأردنيات لمناقشة الوثيقة.
وفي الوقت الذي راعت فيه الوثيقة خصوصيات الدول العربية عند إقرارها في بداية العام الحالي، قالت العين بركات إن شمولية المضامين جاءت لتتناسب مع خصوصية كل البلدان العربية مشيرة إلى أن بعض المضامين قد تتناسب مع بعض الدول دون غيرها، مثل السماح للنساء المهاجرات واللاجئات والنازحات وضحايا الإرهاب بالحصول على الدعم من أجل الانضمام لعضوية البرلمان.
وأكدت أن مضامين اتفاقية حقوق الطفل، كانت حاضرة بصياغة الوثيقة التي استندت إلى جملة من المواثيق الدولية والدساتير العربية كذلك.
وفي فصل بناء القدرات، أدرجت الوثيقة بندا حول ضرورة توفير برامج متخصصة بمحتوى الموازنة العامة للدولة وآلية مناقشتها، بهدف تمكين البرلمانيات الجدد من المشاركة الفعالة في العمل البرلماني، وكذلك إدماج مفاهيم“دعم المرأة” في السياسات العامة وفي مختلف القوانين والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية.
وتم تخصيص المادة 6 من الوثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث اشتملت على بند ينص على تشكيل فرق عمل من الجنسين بالتعاون مع البرلمانات والأحزاب السياسية والجهات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني مهمتها رصد حالات العنف الجسدي والنفسي ومختلف الانتهاكات التي تتعرض له المرأة، والحرص على سرية نظام الشكاوى وإنشاء“محاكم خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة تضم قضاة من النساء.
وفي المادة 8 المتعلقة بالدعم والتمكين الاقتصادي، أدرجت الوثيقة بند وضع تحفيزات ضريبية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تراعي بإستراتيجيات عملها المساواة بين الجنسين، إضافة لتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة عبر توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة.
كما تضمنت هذه المادة، إنشاء آليات رسمية، مثل بوابات رقمية أو خطوط ساخنة لتعزيز التواصل بين البرلمانيات وجمهور النساء لرصد التحديات الاقتصادية التي تواجههن.
وأدرجت الوثيقة في المادة 10، مجموعة من البنود منها مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، والتشريعات الناظمة لمنح واكتساب الجنسية وتحديد سن الزواج مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك، وتوفير المساعدة القانونية الأسرية للمرأة.
وبنيت الوثيقة على منظومة تشريعية متنوعة مثل دساتير الدول العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، والاتفاقية العربية في شأن حقوق المرأة العربية العاملة الصادرة العام 1976، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي أعدها البرلمان العربي وعرضت على مجلس جامعة الدول العربية في العام 2017، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إعلان منهاج بيجين واتفاقية“سيداو”، وقرار 1325 لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.

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