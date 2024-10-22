دعوات لتخصيص موازنات لإنفاذ بنود البرلمانية للمرأة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان- شهد إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أقرها البرلمان
العربي، في حفل احتضنته عمّان قبل أيام، نقاشا حيويا حول أهمية الوثيقة وضرورة إيجاد آليات عملية لتنفيذها بوصفها مرجعية استرشادية للدول العربية بتمكين البرلمانيات العرب والأردنيات، ودورهن أيضا في دعم وتمكين النساء في مختلف المجالات.
الوثيقة التي رعت إطلاقها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بمشاركة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، تضمنت 5 فصول اشتملت على مواد وبنود محددة قابلة للقياس، إلا أنها تتطلب إيجاد موازنات لتنفيذها بحسب رئيسة الاتحاد النسائي في العاصمة كلثم مريش.
وقالت مريش على هامش مناقشات الإطلاق التي حضرتها“الغد”، إن مضامين الوثيقة في غاية الأهمية داعية لوضع خطة تنفيذية محلية لتنفيذها إلى جانب ضرورة البحث في تخصيص موازنات لبعض البنود خاصة فيما يتعلق بإنشاء صناديق لدعم النساء الراغبات في الانضمام إلى عضوية البرلمانات خاصة النساء الأكثر ضعفا مثل ذوات الإعاقة.
وفي السياق ذاته، قالت آمال حدادين من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إن الوثيقة لا تحتاج لـ10 سنوات لمراجعتها، داعية لتقليص المدة المنصوص عليها في المادة 16 من الوثيقة التي اعتبرت أن المراجعة وتحديث الأحكام الواردة في الوثيقة يتولاها البرلمان العربي بالتنسيق مع المجالس والبرلمانات الوطنية بالدول العربية خلال مدة أقصاها 10 سنوات، كما أشارت حداد لأهمية مراعاة اتفاقية حقوق الطفل في مضامين الوثيقة.
وحضرت المناقشات عدد من الفائزات في انتخابات البرلمان العشرين، إضافة لبرلمانيات سابقات أردنيات ومن دول عربية شقيقة، قدمن حزمة من الاقتراحات عبر مناقشة الوثيقة في حوار أدارته العين إحسان بركات.
ودعت راكين أبو هنية الفائزة عن دائرة عمّان الثانية بالمقعد النسائي النيابي في انتخابات البرلمان العشرين، لعقد جلسة خاصة للبرلمانيات الجدد والسابقات، لمناقشة التعديلات والتحديثات الممكنة، فيما أكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ووزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، جاهزية اللجنة لعقد جلسة حوارية خاصة مشتركة بين النساء الأعيان والبرلمانيات الأردنيات لمناقشة الوثيقة.
وفي الوقت الذي راعت فيه الوثيقة خصوصيات الدول العربية عند إقرارها في بداية العام الحالي، قالت العين بركات إن شمولية المضامين جاءت لتتناسب مع خصوصية كل البلدان العربية مشيرة إلى أن بعض المضامين قد تتناسب مع بعض الدول دون غيرها، مثل السماح للنساء المهاجرات واللاجئات والنازحات وضحايا الإرهاب بالحصول على الدعم من أجل الانضمام لعضوية البرلمان.
وأكدت أن مضامين اتفاقية حقوق الطفل، كانت حاضرة بصياغة الوثيقة التي استندت إلى جملة من المواثيق الدولية والدساتير العربية كذلك.
وفي فصل بناء القدرات، أدرجت الوثيقة بندا حول ضرورة توفير برامج متخصصة بمحتوى الموازنة العامة للدولة وآلية مناقشتها، بهدف تمكين البرلمانيات الجدد من المشاركة الفعالة في العمل البرلماني، وكذلك إدماج مفاهيم“دعم المرأة” في السياسات العامة وفي مختلف القوانين والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية.
وتم تخصيص المادة 6 من الوثيقة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث اشتملت على بند ينص على تشكيل فرق عمل من الجنسين بالتعاون مع البرلمانات والأحزاب السياسية والجهات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني مهمتها رصد حالات العنف الجسدي والنفسي ومختلف الانتهاكات التي تتعرض له المرأة، والحرص على سرية نظام الشكاوى وإنشاء“محاكم خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة تضم قضاة من النساء.
وفي المادة 8 المتعلقة بالدعم والتمكين الاقتصادي، أدرجت الوثيقة بند وضع تحفيزات ضريبية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تراعي بإستراتيجيات عملها المساواة بين الجنسين، إضافة لتوفير بيئة عمل لائقة للمرأة عبر توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة.
كما تضمنت هذه المادة، إنشاء آليات رسمية، مثل بوابات رقمية أو خطوط ساخنة لتعزيز التواصل بين البرلمانيات وجمهور النساء لرصد التحديات الاقتصادية التي تواجههن.
وأدرجت الوثيقة في المادة 10، مجموعة من البنود منها مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، والتشريعات الناظمة لمنح واكتساب الجنسية وتحديد سن الزواج مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك، وتوفير المساعدة القانونية الأسرية للمرأة.
وبنيت الوثيقة على منظومة تشريعية متنوعة مثل دساتير الدول العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، والاتفاقية العربية في شأن حقوق المرأة العربية العاملة الصادرة العام 1976، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي أعدها البرلمان العربي وعرضت على مجلس جامعة الدول العربية في العام 2017، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إعلان منهاج بيجين واتفاقية“سيداو”، وقرار 1325 لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن.
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